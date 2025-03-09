Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил победителей Национальной премии имени Тараса Шевченко 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №155/2025.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2025 года присуждена:

ВОВКУНУ Василию Владимировичу, режиссеру-постановщику, автору либретто, - за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театрализованную кантату "Псальми війни!" Львовской Национальной оперы;

ИЗДРИКУ Юрию Романовичу, поэту, - за книгу стихов "Коллекция";

КАДЫРОВОЙ Жанне Эльфатовне, художнице, - за персональную выставку "Траектория полетов";

КАЗАРИНУ Павлу Владимировичу, журналисту, - за проект "Публицистика военного времени в интернет-издании "Украинская правда";

КАРПЕЦ-ЕРМОЛАЕВОЙ Валентине Ивановне, ПИКУШУ Андрею Андреевичу, ПИКУШ Марии Ивановне, РЫБАК Наталье Михайловне, мастерам петриковской росписи, - за художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности";

ПИВНЕНКО Богдане Ивановне, скрипачке, - за концертные программы 2019-2024 годов;

САНИНУ Александру Геннадьевичу, режиссеру, автору сценария, МИХАЛЬЧУКУ Сергею Евгеньевичу, оператору, ЗАГАЙКЕВИЧ Алле Леонидовне, композитору, - за полнометражный игровой фильм "Довбуш";

ШИМКО Александру Артуровичу, композитору, - за сакральную мистерию "Вирій" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты.

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"Установить на 2025 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 484480,0 гривен каждая", - говорится в указе.