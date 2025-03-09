Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил победителей Национальной премии имени Тараса Шевченко 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №155/2025.
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2025 года присуждена:
ВОВКУНУ Василию Владимировичу, режиссеру-постановщику, автору либретто, - за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театрализованную кантату "Псальми війни!" Львовской Национальной оперы;
ИЗДРИКУ Юрию Романовичу, поэту, - за книгу стихов "Коллекция";
КАДЫРОВОЙ Жанне Эльфатовне, художнице, - за персональную выставку "Траектория полетов";
КАЗАРИНУ Павлу Владимировичу, журналисту, - за проект "Публицистика военного времени в интернет-издании "Украинская правда";
КАРПЕЦ-ЕРМОЛАЕВОЙ Валентине Ивановне, ПИКУШУ Андрею Андреевичу, ПИКУШ Марии Ивановне, РЫБАК Наталье Михайловне, мастерам петриковской росписи, - за художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности";
ПИВНЕНКО Богдане Ивановне, скрипачке, - за концертные программы 2019-2024 годов;
САНИНУ Александру Геннадьевичу, режиссеру, автору сценария, МИХАЛЬЧУКУ Сергею Евгеньевичу, оператору, ЗАГАЙКЕВИЧ Алле Леонидовне, композитору, - за полнометражный игровой фильм "Довбуш";
ШИМКО Александру Артуровичу, композитору, - за сакральную мистерию "Вирій" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты.
"Установить на 2025 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 484480,0 гривен каждая", - говорится в указе.
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сталкер 2 саме туди підходить.
Енді Ворхал на мінімалках. Скульптури з сміття рулять.
Давай ще всім по тищщщі на травневі шашлики!
Врубив той й@бнутий нацкешбек - так відразу все здорожчало! Чи то ляхам підлизнув, щоб їх продукція в нас дешевше стала?
А звідки в нас зайві гроші на кешбеки? Якщо раніше мережі маркетів прораховували все, щоб формувати ціни й надавати знижки, то тепер - примусово, в будь якому випадку, сплачувати кешбек. Тому й піднімають ціни на розмір отого кешбеку.
А наші керовники в економіці повні довбаки. Вміють тільки роздавати зимові тисячі, кешбеки, а потім гроші друкувати..он скоро 5ти 10ти тисячні купюри будуть.
І ще, 100% не всі той кешбек отримують, так зелені візьмуть статистики проданого кешбечного та оплаченого картками, порівняють суми з виплаченим кешбеком - і різницю собі з бюджету перерахують.
Ця влада заточена тільки на крадіжки.
1. Мати смартфон. А не кнопковий. А бабушкофони ще не видавали. У більшості - кнопкові.
2. Встановити Дію.
3. Відкрити віртуальну картку нацкешбеку в додатку уповноваженого банку.
4. Прив'язати цю картку до Дії.
Якщо так пекуться про малозабезпечених українців, краще б просто знижка автоматом була на касі при наявності відповідного документу.
Жодного з квартального сброду нема!?