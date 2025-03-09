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Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2025 года

шевченковская премия

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил победителей Национальной премии имени Тараса Шевченко 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №155/2025.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2025 года присуждена:

ВОВКУНУ Василию Владимировичу, режиссеру-постановщику, автору либретто, - за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театрализованную кантату "Псальми війни!" Львовской Национальной оперы;

ИЗДРИКУ Юрию Романовичу, поэту, - за книгу стихов "Коллекция";

КАДЫРОВОЙ Жанне Эльфатовне, художнице, - за персональную выставку "Траектория полетов";

КАЗАРИНУ Павлу Владимировичу, журналисту, - за проект "Публицистика военного времени в интернет-издании "Украинская правда";

КАРПЕЦ-ЕРМОЛАЕВОЙ Валентине Ивановне, ПИКУШУ Андрею Андреевичу, ПИКУШ Марии Ивановне, РЫБАК Наталье Михайловне, мастерам петриковской росписи, - за художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности";

ПИВНЕНКО Богдане Ивановне, скрипачке, - за концертные программы 2019-2024 годов;

САНИНУ Александру Геннадьевичу, режиссеру, автору сценария, МИХАЛЬЧУКУ Сергею Евгеньевичу, оператору, ЗАГАЙКЕВИЧ Алле Леонидовне, композитору, - за полнометражный игровой фильм "Довбуш";

ШИМКО Александру Артуровичу, композитору, - за сакральную мистерию "Вирій" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты.

Читайте: Хлывнюк отказался от премии Магнитского, потому что лауреатом стала также Навальная

"Установить на 2025 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 484480,0 гривен каждая", - говорится в указе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) премия (480) Шевченковская премия (78)


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Топ комментарии
+9
До чого тут допомога США ? трамп в будь-якому випадку планував її припинити. Не пояснюйте тупістю зе-влади поведінку трампа (хоча тупіть зе очевидна). Тільки аморальна людина, якою є трамп, може викрутити руки жертві і хвалити агресора.
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09.03.2025 13:35
+6
ШО а ні орденоносців кошевого з пікаловим а ні юзіка з кравец нема?
Жодного з квартального сброду нема!?
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09.03.2025 13:44
+6
Премія..хоч би хто згадав, що Шевченко народився 9 березня..зате 8 березня - свято клари цеткін - вчора святкували всі..
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09.03.2025 14:21
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І одразу американська допомога пішла бурхливим весняним струмочком ....
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09.03.2025 13:12 Ответить
До чого тут допомога США ? трамп в будь-якому випадку планував її припинити. Не пояснюйте тупістю зе-влади поведінку трампа (хоча тупіть зе очевидна). Тільки аморальна людина, якою є трамп, може викрутити руки жертві і хвалити агресора.
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09.03.2025 13:35 Ответить
Треба було трампона нагородити,з аваціями,ерекціями,евакуляціями, сенсаціями,восхваляннями,стонаннями
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09.03.2025 15:12 Ответить
який тупий флуд..в тебе вже деменція?
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09.03.2025 18:21 Ответить
Папрашу не висловлюватись .... нецензурно. І пояснити флуду, що таке деменція. Це бува, не найвищий рейтинг ?
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10.03.2025 14:43 Ответить
не вистачає номінації ''батя, я стараюся''.
сталкер 2 саме туди підходить.
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09.03.2025 13:13 Ответить
Почитав про Жанну Кадирову.

Енді Ворхал на мінімалках. Скульптури з сміття рулять.
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09.03.2025 13:13 Ответить
Дурка..в нас грошей ні на що не вистачає..а воно розкидується ними! Війна закінчена??? Ми отримали від боліт всі компенсації??

Давай ще всім по тищщщі на травневі шашлики!

Врубив той й@бнутий нацкешбек - так відразу все здорожчало! Чи то ляхам підлизнув, щоб їх продукція в нас дешевше стала?
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09.03.2025 13:28 Ответить
Пробачте, але дуже багатьом пенсіонерам, на мінімальці, які споживають українські продукти, цей проєкт дає змогу придбати додаткову пластину пігулок, щоб прожити трохи більше!
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09.03.2025 13:42 Ответить
А те, що й ліки здорожчали, Ви не в курсі? Я постійно матері з батьком замовляю, так що статистику здорожчення знаю. Також продукти замовляю собі надом. В одному й тосу ж місці. В кабінеті, на сайті всі чеки є - так що все видно.

А звідки в нас зайві гроші на кешбеки? Якщо раніше мережі маркетів прораховували все, щоб формувати ціни й надавати знижки, то тепер - примусово, в будь якому випадку, сплачувати кешбек. Тому й піднімають ціни на розмір отого кешбеку.

А наші керовники в економіці повні довбаки. Вміють тільки роздавати зимові тисячі, кешбеки, а потім гроші друкувати..он скоро 5ти 10ти тисячні купюри будуть.

І ще, 100% не всі той кешбек отримують, так зелені візьмуть статистики проданого кешбечного та оплаченого картками, порівняють суми з виплаченим кешбеком - і різницю собі з бюджету перерахують.

Ця влада заточена тільки на крадіжки.
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09.03.2025 14:19 Ответить
А, ще. Для того, щоб скористаттсь нацкешбеком треба:
1. Мати смартфон. А не кнопковий. А бабушкофони ще не видавали. У більшості - кнопкові.
2. Встановити Дію.
3. Відкрити віртуальну картку нацкешбеку в додатку уповноваженого банку.
4. Прив'язати цю картку до Дії.

Якщо так пекуться про малозабезпечених українців, краще б просто знижка автоматом була на касі при наявності відповідного документу.
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09.03.2025 14:29 Ответить
ШО а ні орденоносців кошевого з пікаловим а ні юзіка з кравец нема?
Жодного з квартального сброду нема!?
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09.03.2025 13:44 Ответить
Для них наш Шевченко самі знаєте хто...
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09.03.2025 13:55 Ответить
Премія..хоч би хто згадав, що Шевченко народився 9 березня..зате 8 березня - свято клари цеткін - вчора святкували всі..
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09.03.2025 14:21 Ответить
 
 