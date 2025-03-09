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Новости Специальный саммит ЕС 6 марта
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Проект Rearm Europe "заложил основы" европейского оборонного союза, - фон дер Ляйен

Ляйен о проекте ReArm Europe

Утвердив предложение Еврокомиссии Rearm Europe ("Перевооружить Европу") по инвестированию 800 млрд евро на оборону на этой неделе, Европейский Союз заложил основы возможного создания европейского оборонного союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен считает, что на этой неделе произошло историческое событие, потому что с утверждением ее плана "Перевооружить Европу", были заложены основы создания европейского оборонного союза.

"Эта неделя принесла единодушную поддержку программе Rearm Europe ("Перевооружить Европу"). Вы уже знакомы с пакетом в 800 миллиардов на оборону. И это историческое событие. Это может стать основой европейского оборонного союза", - заявила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "мы будем продвигать план "Перевооружение Европы" с полной отдачей.

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"Направление движения всегда было понятным. Что изменилось за эти 100 дней, так это новое ощущение срочности... Наши европейские ценности, демократия, свобода, верховенство права - под угрозой... Наши железные обязательства ставятся под сомнение. Все стало трансакционным. Темп изменений ускорился, и необходимые действия должны быть смелыми и решительными", - рассказала она.

"Если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал будет еще больше. И важно отметить, что экономическая сила и план перевооружения Европы - это две стороны одной медали", - убеждена Урсула фон дер Ляйен.

Проект ReArm Europe

Одно из направлений плана предусматривает создание нового фонда на 150 миллиардов евро в виде займов для стран ЕС для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них, а также удовлетворение других потребностей - от кибернетики до военной мобильности.

Комиссия также предлагает снять ограничения, наложенные правилами ЕС на государственные расходы в случае оборонных инвестиций.

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Автор: 

Европа (1828) оборона (5194) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+2
Рочків 10-15 хай українці ще потерплять, а там і Європа підтягнеться, може...
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09.03.2025 14:19
+2
Завдання Україні від Європи - воювати якнайдовше, ослабляючи рашку, поки Європа не переозброїтся і не підготується до можливого нападу рашки.
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09.03.2025 14:41
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EUTO
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09.03.2025 14:15 Ответить
Рочків 10-15 хай українці ще потерплять, а там і Європа підтягнеться, може...
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09.03.2025 14:19 Ответить
Що пропонуєм? Окрім ниття...
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09.03.2025 14:21 Ответить
Рочків 10-15 хай українці ще потерплять Зе...
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09.03.2025 14:25 Ответить
Ну , не 15 ... але 5 ще точно .
Іншої реальної кандидатури все одно нема
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09.03.2025 14:31 Ответить
А чому лише 5? вважаєш Зе гіршим за Лукашенка, чи Путіна?
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09.03.2025 14:50 Ответить
Вам КІНЕЦЬ, Єропо !!!
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09.03.2025 14:20 Ответить
Про Украину ни слова.
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09.03.2025 14:25 Ответить
Завдання Україні від Європи - воювати якнайдовше, ослабляючи рашку, поки Європа не переозброїтся і не підготується до можливого нападу рашки.
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09.03.2025 14:41 Ответить
"Європейський Союз заклав основи МОЖЛИВОГО створення європейського оборонного союзу."

Тобто, скільки ще Україна повинна воювати, поки ви цей союз створите? А якщо створити взагалі не вийде, тоді скільки? Поки українці не закінчаться?
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09.03.2025 14:35 Ответить
Базікання про Проєкт Rearm Europe "заклавло основи" європейського оборонного союзу, Джерело: https://censor.net/ua/n3540142
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09.03.2025 15:04 Ответить
 
 