Сикорский о заявлении Маска об отключении Starlink для ВСУ: Нам придется искать других поставщиков

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который пригрозил возможным отключением для ВСУ системы Starlink.

Об этом Сикорский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других", - написал он.

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Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.