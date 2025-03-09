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Новости Замена Starlink для Украины
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Сикорский о заявлении Маска об отключении Starlink для ВСУ: Нам придется искать других поставщиков

Сикорский о заявлении Маска

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который пригрозил возможным отключением для ВСУ системы Starlink.

Об этом Сикорский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других", - написал он.

Также читайте: ЕС ведет переговоры с четырьмя спутниковыми операторами по замене Starlink для Украины, - FT

Сикорский о Starlink

Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.

Автор: 

Сикорский Радослав (398) Маск Илон (208) Starlink (114)


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Топ комментарии
+23
рано або пізно відключить , путін вимагає ,треба готуватись прямо зараз
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09.03.2025 15:18
+16
І хочеться вірити,що є європейські виробники ,котрі з радістю займуть місце маска...
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09.03.2025 15:17
+11
А воно до того і йде. А полякам буде варто подати до суду за зрив угоди за яку вони заплатили. Хоч трохи маску попсують нерви і підмочать репутацію.
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09.03.2025 15:22
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І хочеться вірити,що є європейські виробники ,котрі з радістю займуть місце маска...
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09.03.2025 15:17 Ответить
Нету к сожалению. Нет ни одно оператора, способного перекрыть это всею

https://mil.in.ua/uk/news/alternatyva-starlink-dlya-********-yes-vede-peregovory-z-chotyrma-suputnykovymy-operatoramy/
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09.03.2025 15:20 Ответить
"Ми замінемо 40 000 модемів Starlink за кілька місяців європейським супутниковим зв язком, деяка кількість наших модемів уже в Україні" -

Директор Eutelsat, Ева Бернеке.

Ссилка на інтервю на ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=_5VxZqamfzM
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09.03.2025 15:55 Ответить
Нажаль, це більше схоже на саморрекламу.
Реальна альтернатива- широкополосний WI-FI по усій лінії зіткнення. Потрібно будувати..
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09.03.2025 16:04 Ответить
Это реклама, а есть реальность. У нас только больше 45К официальных терминалов и такой-же порядок волонтерских. Их так просто не заменить. Тем более что стоимость терминала OneWeb намного больше, раз в 10-15.
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09.03.2025 16:20 Ответить
Маску б догнатись а то мабуть ломки?
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09.03.2025 15:17 Ответить
То він так прохає на дрона в пику.
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09.03.2025 15:37 Ответить
рано або пізно відключить , путін вимагає ,треба готуватись прямо зараз
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09.03.2025 15:18 Ответить
Срати йому на путіна, це його бізнес і взагалі-то репутація продукту.
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09.03.2025 15:20 Ответить
трамп його звільнить якщо не відключить
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09.03.2025 15:23 Ответить
По перше, Трамп про Старлінки нічого не казав.
По друге, Маску від звільнення ні холодно, ні жарко. А по трете, Маск то може злити щось тоді на Трампа.
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09.03.2025 15:25 Ответить
Трамп нічого без пуйла не вирішує , послухайте що за пургу він несе . Уже всім стало зрозуміло , що він на стороні зла.
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09.03.2025 15:58 Ответить
Трамп несе сьогодні одне, завтра інше. Сьогодні він говорить про лом в дупі *****, завтра каже з Росією легче мати справу, ніж з Україною. Сьогодні в нього Зеленський диктатор, завтра він каже, невже я справді таке сказав.

Трамп не непослідовний, генератор непередбачуваних заяв і інформаційного хаосу.

Він нарцисс, а нарцисси зациклені на самому собі. І самовихвплянні.
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09.03.2025 16:36 Ответить
Так пане Бронислав Чевак , правильно , тому нам неможна нічого підписувати , ні на які угоди іти , нам треба тягнути час .
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09.03.2025 17:31 Ответить
Треба на жаль.
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09.03.2025 17:38 Ответить
Ні , не треба ! Купу причин маємо , хтось захворів , щось розбомбили , і з уряду не можуть їхати , щось можна придумати, якщо захотіти .
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09.03.2025 17:57 Ответить
Та ні, треба. Донати просто так не дають. Спитайте тих хто на стрімах твіча заробляє.
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09.03.2025 18:00 Ответить
А ви не слухайте що він каже. Ви дивіться що він робить. А робіть він все те, що хоче пуйло.
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09.03.2025 20:52 Ответить
Це конспіролухи бачать що хочуть бачити.
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09.03.2025 21:09 Ответить
Маск не погрожував відключенням, стріляти собі в ногу він не ідіот.
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09.03.2025 15:19 Ответить
путін вимагає
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09.03.2025 15:20 Ответить
Срати йому на *****. Такий удар по репутації вдарить по акціям, а там і конкуренти скористаються. А Старлінки це один з небагатьох бізнесів Маска що приносять дохід.
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09.03.2025 15:23 Ответить
Не сильно воно боїться. Одна лише зіга на інавгурації вальнула продажі тесли в ЕС на 45%. Його гроші не цікавлять...
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09.03.2025 15:30 Ответить
Ну, з англійською все в порядку, читаєш і розумієш? Не погрожував, але, якщо озвучив таке, то - треба мати оперативний терміновий спосіб переходу.
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09.03.2025 15:28 Ответить
https://oneweb.net/ Eutelsat OneWeb
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09.03.2025 15:19 Ответить
Сподіваємося, що ще місяць протримаємося на старлінках, а там видно буде...
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09.03.2025 15:22 Ответить
InfoSich:

Макрон і Стармкр по-іншому розмовляли з Трампом.

Не тому, що у них чогось нема між ногами, а тому, що у них шось є між вухами.
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09.03.2025 15:26 Ответить
Ідіотам це важко зрозуміти...Головне бути в фарватері маніпуляцій для підняття рейтингу, а визнати реальнісь є недосяжною дією...
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09.03.2025 15:32 Ответить
все непотрібне на лом ,здамо старлінк в металолом
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09.03.2025 15:22 Ответить
А воно до того і йде. А полякам буде варто подати до суду за зрив угоди за яку вони заплатили. Хоч трохи маску попсують нерви і підмочать репутацію.
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09.03.2025 15:22 Ответить
...при цьому треба вʼїбати йому неустойку в мільярд! за дії, що призвели до масових смертей!
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09.03.2025 15:26 Ответить
Тобто по факту рад Європою літають ворожі супутники. Треба відпрацьовувати механізм знищення
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09.03.2025 15:23 Ответить
І щошвидше. Нехай мускнейлон летить зі своїми теслями, старлінками, ексами і старшипами у п...
рірву.
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09.03.2025 15:23 Ответить
фашист маск как предприниматель, отключит свою старлинки тем самым лишив себя дохода ? А там сумма идет на десятки миллионов долларов...

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09.03.2025 15:24 Ответить
Він зараз при такому кориті що десять мільйонів то на зубочистку...
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09.03.2025 15:32 Ответить
ты бы на месте маска отключил старлинки, которые приносят даже 10 млн/ месяц ?
А судебные иски ?

ты уверен что это не пошатнет твой бизнес, когда продажи теслы подают ?

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09.03.2025 16:03 Ответить
Одна зіга на інавгурації принесла йому сотні мільйонів збитків. І нічо, це його не зупинило...
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09.03.2025 16:05 Ответить
Andrew Moon такие как маск чем богаче тем жадебнее. они умеют считать деньги.
И когда тебе что то приносит прибыль ты будешь торговать, тем более маск по слухам общался с ****** и деньги для него важнее чем личные амбиции. Это мое мнение.
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09.03.2025 16:11 Ответить
Маск зараз має повний контроль над бюджетними витратами в трильйони доларів. Йому той прибуток від тесли чисто для сміху...
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09.03.2025 16:16 Ответить
https://censor.net/ua/news/3540178/mask-zayavyv-scho-nikoly-ne-vidklyuchyt-starlink-v-********

то что и требовалось доказать
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09.03.2025 19:50 Ответить
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09.03.2025 15:25 Ответить
ціни поки що відрізняються кратно в більшу сторону. а швидкість в меншу.
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09.03.2025 15:27 Ответить
в мене другі дані
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09.03.2025 15:32 Ответить
Кончені зебіли догралися на роялі. Хоча.. це було завдання від *****, що вони з радістю і зробили.
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09.03.2025 15:27 Ответить
wifi c потужним сигналом
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09.03.2025 15:28 Ответить
на початку війни ми обходились wifi і не чого
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09.03.2025 15:31 Ответить
оптоволокно - наше ВСЬО
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09.03.2025 15:33 Ответить
5G наше ВСЬО
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09.03.2025 15:34 Ответить
Все йде до того , що потрібно заміну шукати і старлінкам і Ф 16 і іншим ніштякам
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09.03.2025 15:35 Ответить
НЕхай тоді Маск готується до мільйонів позовів на мільярди доларів за порушення контрактів. Тому що Старлінки використовуються не тільки на фронті а і мільйонами цівільних споживачів які сплатили немаленькі гроші їх купуючи.
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09.03.2025 15:35 Ответить
Як зауважив речник Європейської комісії Томас Реньє, Україна висловила зацікавленість у переході на альтернативні системи зв'язку, зокрема Govsatcom - об'єднану мережу існуючих національних урядових супутникових можливостей ЄС.
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09.03.2025 15:42 Ответить
От цікаво а у Маска РЕБ в авто є?
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09.03.2025 15:42 Ответить
Росія веде проксі-війну проти України руками США. США це всього лиш ганебне проксі.
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09.03.2025 15:46 Ответить
Хоть кто-нибудь здесь попытался прочитать весь твит Маска? Он говорит, что из-за Украины предлагал ***** драку один на один, потом говорит, что его старлинк обеспечивает всю украинскую армию и фронт бы обрушился, если б он его отключил.

Но там нет ни слова ни намека на то, что он собирается отключить.
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09.03.2025 16:04 Ответить
Весь цей твіт "один бальшой намьок"...
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09.03.2025 16:08 Ответить
Озвучена можливість такої дії, так, без погроз. Але "стабільність" Маска та Трампа ми вже бачили...
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09.03.2025 16:45 Ответить
а єс не може зробити так. щоб акції маска впали, так ярдів на 200
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09.03.2025 16:13 Ответить
Скажу вам, шо знаю!
Наші хлопці вже використовують альтернативу старлінк!
Хоча старлінк зараз поки основний.
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09.03.2025 16:13 Ответить
Погрози немає у вислові Маска, але мова йде про таку можливість з його боку - то ж розумно було б перейти на альтернативи. США вже показали свою "надійність" як партнерів. Все, немає партнера, злився.
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09.03.2025 16:35 Ответить
Все правильно. Але враховуючи те, як у Європі приймаються рішення, то на пошук альтернативи піде років п'ять
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09.03.2025 16:47 Ответить
Через необережний допис у соцмережі Ілон Маск втратив стратегічного партнера в Латинській Америці - мексиканський мільярдер Карлос Слім розірвав усі угоди зі Starlink, позбавивши компанію багатомільярдних перспектив. (с)
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09.03.2025 17:27 Ответить
Горіла Тесла, гори і Старлінк.
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09.03.2025 17:45 Ответить
 
 