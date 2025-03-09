Сикорский о заявлении Маска об отключении Starlink для ВСУ: Нам придется искать других поставщиков
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который пригрозил возможным отключением для ВСУ системы Starlink.
Об этом Сикорский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других", - написал он.
Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.
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+23 Michael #603417
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+16 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+11 Валерій Кваша
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https://mil.in.ua/uk/news/alternatyva-starlink-dlya-********-yes-vede-peregovory-z-chotyrma-suputnykovymy-operatoramy/
Директор Eutelsat, Ева Бернеке.
Ссилка на інтервю на ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=_5VxZqamfzM
Реальна альтернатива- широкополосний WI-FI по усій лінії зіткнення. Потрібно будувати..
По друге, Маску від звільнення ні холодно, ні жарко. А по трете, Маск то може злити щось тоді на Трампа.
Трамп не непослідовний, генератор непередбачуваних заяв і інформаційного хаосу.
Він нарцисс, а нарцисси зациклені на самому собі. І самовихвплянні.
Макрон і Стармкр по-іншому розмовляли з Трампом.
Не тому, що у них чогось нема між ногами, а тому, що у них шось є між вухами.
рірву.
А судебные иски ?
ты уверен что это не пошатнет твой бизнес, когда продажи теслы подают ?
И когда тебе что то приносит прибыль ты будешь торговать, тем более маск по слухам общался с ****** и деньги для него важнее чем личные амбиции. Это мое мнение.
то что и требовалось доказать
Но там нет ни слова ни намека на то, что он собирается отключить.
Наші хлопці вже використовують альтернативу старлінк!
Хоча старлінк зараз поки основний.