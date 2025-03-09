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Новости Потери врага
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За неделю ВСУ уничтожили 8410 оккупантов и 1903 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 8410 российских захватчиков и 1903 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 03 по 09 марта 2025 года потери противника составили около 8410 человек личного состава", - написал он.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 33 танка;
  • 86 боевых бронированных машин;
  • 247 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 10 установок ППО;
  • 715 единиц автотехники;
  • 5 единиц спецтехники.

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Потери РФ за неделю

Также украинские защитники уничтожили 35 вражеских ракет и 768 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

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Автор: 

армия РФ (19011) ликвидация (3465) уничтожение (6811)


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Вся кацапська військова техніка разом із бидлом кацапським
пішли до пекла🤬
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09.03.2025 16:08 Ответить
 
 