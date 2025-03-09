За неделю ВСУ уничтожили 8410 оккупантов и 1903 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 8410 российских захватчиков и 1903 единицы вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 03 по 09 марта 2025 года потери противника составили около 8410 человек личного состава", - написал он.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

33 танка;

86 боевых бронированных машин;

247 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

10 установок ППО;

715 единиц автотехники;

5 единиц спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили 35 вражеских ракет и 768 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

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