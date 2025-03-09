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Новости Защита Европы ядерным оружием Франции
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Мы должны становиться сильнее,- Мерц хочет обсудить с Британией и Францией совместное использование их ядерного оружия

Мерц хочет поговорить с Британией и Францией относительно их ядерного зонтика

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования их ядерного оружия. В то же время он добавил, что ядерный зонтик Франции и Великобритании должен быть "дополнением" к существующему ядерному щиту США.

Об этом Мерц сказал в интервью Deutschlandfunk, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором нам нужно говорить... Мы должны становиться сильнее вместе в сфере ядерного сдерживания", - заявил вероятный следующий канцлер ФРГ.

Политик добавил, что необходимо говорить и с Францией, и с Британией.

Также Мерц отметил, что ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, который Германия хотела бы сохранить.

Также читайте: Политика Трампа в отношении России заставила Германию рассматривать расширение ядерного сдерживания для Европы, - WSJ

Защита Европы ядерным оружием Британии и Франции

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.

Лидеры Польши и Дании заявили, что открыты к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить, как ядерное сдерживание Франции может защитить Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал, - Туск

Автор: 

Великобритания (4913) Германия (6925) ядерное оружие (1325) Фридрих Мерц (55)


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Топ комментарии
+5
Пока пустые слова, в речи Мерца добавка к яо США, а Вашингтон не даст приказ применять яо и все дела. Должен быть европейский ядерный щит, и должно быть принято решение, как отдавать политическое указание на применение яо, а то всё это пустая болтовня
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09.03.2025 16:36
+3
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09.03.2025 16:45
+3
Куколды вы смешные
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09.03.2025 16:47
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Давно пора.
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09.03.2025 16:33 Ответить
Пока пустые слова, в речи Мерца добавка к яо США, а Вашингтон не даст приказ применять яо и все дела. Должен быть европейский ядерный щит, и должно быть принято решение, как отдавать политическое указание на применение яо, а то всё это пустая болтовня
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09.03.2025 16:36 Ответить
Франція є єдиним членом Європейського Союзу, який володіє незалежною (не під егідою НАТО) ядерною зброєю.
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09.03.2025 17:02 Ответить
Так, це спадок де Голля, його своєрідний подарунок французському народові.
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11.03.2025 13:40 Ответить
Схоже, що тампони жіночої гігієни посеруться з всим світом.
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09.03.2025 16:36 Ответить
Вот это дело, плюс надо нарастить производство боеголовок, до уровня 1500-2000, и прописать юридически, кто отдаёт приказ на применение европейского яо
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09.03.2025 16:40 Ответить
не буде ніякого змагання. Європейців знищать без жодного ядерного пострілу. може пару танків в Литву заїдуть, і Макрон разом з Мерцем побіжать капітуляцію підписувати.
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09.03.2025 16:41 Ответить
Потрібно значно збільшувати військові витрати.На багато більші,ніж по НАТО.Якщо в них на НАТО грошей не було.то зараз і так не витратять.Соціалку потрібно врізати.А це мітинги і бунти.У Франції,так постійно.Поступово звісно щось зможуть зробити.Років за 10 чи 20.Але не через два три,чи п'ять.Вони в цифрах і так гне мало витрачають.Там суми по 50 мільярдів доларів йшло на армії кожен рік.
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09.03.2025 17:04 Ответить
згоден. занадто ліберальний підхід до речей і згубить Європу. Вони просто ментально не встигнуть перебудуватися.
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09.03.2025 17:07 Ответить
Це лівацтво,не лібералізм.Їх ******** мігранти з Азії і Африки.Навіть не якась війна.Ще мільйони впустять і просто переживуть їх.А мігрантів підфінансовують москалі.Будують мечеті по Європі і в школах навіть іслам викладають.
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09.03.2025 17:25 Ответить
а те, що вони запустили до себе сотні тисяч здорових українських мужиків і надають їм допомогу і з житлом і з фінансами. навіщо говорити про батальйон монако, якщо тут кожен другий хитрозроблений. я маю загинути або залишитись інвалідом, щоб вони потім відгодовані повернулися і жили на моїх кістках? та нашо воно мені потрібно? і вони і така держава, в якій кожен сам за себе.
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09.03.2025 17:33 Ответить
Я особисто з чоловіків не знаю,хто сидить просто закордоном.Всі працюють.А є ж ще ті,хто поїхав з грошима і відкриває там бізнеси.В Чехії наприклад вже в рази менше витрачають на біженців,ніж ті дають прибутків.На війну ловлять тільки бідніших.Усілякі журналісти,блогери,стендапери,співаки і тд,не воюють.Хіба добровільно підуть.Та всі чини не воюють.Та на вулицях ловлять в бусики,хлопи в цивільному одязі.Хто це такі? Чого ж самі не воюють?Всюди як видно,не те щось.
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09.03.2025 21:01 Ответить
я багатьох знаю, хто просто сидить. і їм вигідно, щоб війна не закінчувалась, щоб не дай бог їх не відправили назад, бо навіть мову не хочуть вчити. Одне слово тільки вивчили "kostenlos", і повторюють на кожному кроці, ніби німці їх повинні до кінця життя годувати.
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09.03.2025 22:00 Ответить
Я жінок знаю,що їздять,але прямо від них нічого не чув.Чоловіки знайомі возять товар і автівки ганяють.Мають групи,чи зняті з обліків,по різних причинах.Вони їздять так як раніше,може їм і вигідніша війна,конкуренції менші.Ті хто виїхав сидять там.

Вони можуть і на мітинги з прапорами там ходити.
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09.03.2025 22:44 Ответить
Дуже багато хто повивозив дітей.В нас в деяких школах,класів не можуть набрати,бо пусті.Учнів немає.
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09.03.2025 22:45 Ответить
На початку всім платили дуже добре.В Норвегії,взагалі тисячі євро.Але одні там вже працюють і живуть.
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09.03.2025 22:47 Ответить
Це вже півень у сраку клюнув!, чи ще ні??
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09.03.2025 16:42 Ответить
Европе нужно ликвидировать военный альянс НАТО и потребовать от США вывода войск. Для Европы, армия США сейчас является вражеским контингентом. К границам с Рашкой Европе нужно подвести войска чисельностю в 500 000 солдат. Ядерные силы Европы должны быть приведены в полную боевую готовность.

Украине нужно послать Трампа и прекратить с ними любые переговоры. Украине и Европе необходимо согласовать свои действия и объединится для противодействия рашизму
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09.03.2025 16:45 Ответить
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09.03.2025 16:45 Ответить
Залишається дрібниця - стати канцлером. І не фактом що стане, бо "червоні" можуть свого.
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09.03.2025 16:46 Ответить
А як почитаєш, то виходить, що підігруємо російському сценарію конфронтації США та Європи.
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09.03.2025 16:47 Ответить
Куколды вы смешные
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09.03.2025 16:47 Ответить
Назревают новые крестовые походы. Рашисты будут в восторге. Многие забыли что такое Европа в том числе и США которых Европа один раз уже завоёвывала.
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09.03.2025 16:52 Ответить
А давайте створювати власну разом з Україною.
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09.03.2025 16:54 Ответить
Україна вже давно зробила би власну ядерну зброю, якби їй дозволили західні партенери. дуже велика залежність від них. тому ми робимо те, що вони диктують
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09.03.2025 16:59 Ответить
Вони значить хочуть, а Україна ні?
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09.03.2025 17:04 Ответить
Ні Німеччині про це говорити, після того, як вони закрили усі власні атомні реактори.
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09.03.2025 17:09 Ответить
Ну от нападе на них путлер танками, дронами, штурмовими групами і шо, ядерна зброя допоможе? Розміру яєць буде достатньо вдарити яеркою по Москві? Допомогайте Україні, готуйтесь до звичайнох війни, не розраховуйте на трампіську америку, вона не допоможе як мінімум! Якщо цей дурень з великої літери - містер Трамп, зільється з путлером, як їжак з гадюкою - буде така війна, шо вам і не снилось!
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09.03.2025 20:56 Ответить
 
 