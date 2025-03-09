Мы должны становиться сильнее,- Мерц хочет обсудить с Британией и Францией совместное использование их ядерного оружия

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования их ядерного оружия. В то же время он добавил, что ядерный зонтик Франции и Великобритании должен быть "дополнением" к существующему ядерному щиту США.

Об этом Мерц сказал в интервью Deutschlandfunk, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором нам нужно говорить... Мы должны становиться сильнее вместе в сфере ядерного сдерживания", - заявил вероятный следующий канцлер ФРГ.

Политик добавил, что необходимо говорить и с Францией, и с Британией.

Также Мерц отметил, что ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, который Германия хотела бы сохранить.

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Защита Европы ядерным оружием Британии и Франции

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.

Лидеры Польши и Дании заявили, что открыты к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить, как ядерное сдерживание Франции может защитить Европу.

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