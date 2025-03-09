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Новости Отношение поляков к отправке войск Польши в Украину
18 641 98

Более 86% поляков выступают против отправки войск Польши в Украину, - опрос

Более 86% поляков выступают против отправки войск Польши в Украину

Большинство поляков не хотят, чтобы войска их страны отправляли в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании United Surveys для издания Wirtualna Polska, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

86,5% поляков ответили "нет" на вопрос, должна ли Польша отправлять солдат в Украину. Из них 58,5% респондентов категорически против такого решения, а 28% "скорее против", чем "за".

8,4% опрошенных ответили на вопрос утвердительно. Ответ "безусловно да" дали 0,8% респондентов, "скорее да" - 7,6%. Еще 5,1% респондентов не определились с ответом.

"Среди избирателей правящей коалиции (Гражданская коалиция, Левые, Третий путь) преобладает негативная позиция - 80% опрошенных против отправки польских солдат в Украину. В группе избирателей правящей коалиции противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, а 6% опрошенных в этой группе дали ответ "не знаю/трудно сказать", - отмечают авторы исследования.

Среди сторонников оппозиционных партий ("Право и справедливость" и "Конфедерация") 95% выступают против отправки польских войск в Украину. 60% этой группы ответили "точно нет", 30% - "скорее нет". И только 3% респондентов этой группы не против отправки польских войск в Украину.

В опросе, который проводился с 21 по 24 февраля 2025 года, приняли участие 1 000 граждан Польши.

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Автор: 

миротворцы (1138) опрос (2819) Польша (8393)


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Топ комментарии
+21
По опросам прошлого года примерно столько же поляков готовы стать на лыжи в случае вторжения орков а не защищать свои дома.
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09.03.2025 17:36
+18
Бо вони їм скоро самим ************ в Польщі.Не хочуть допомагати з під'їзду виганяти,то будуть вже зі своєї хати це робити.
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09.03.2025 17:13
+17
Та вони і за свою Польщу не будуть воювати.
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09.03.2025 17:18
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Правила форума Совет форумчан
в Польщі українців призовного віку достатньо.
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09.03.2025 17:12 Ответить
так, вони це бачать.
але вони забули, яка срачка була на кордоні коли ***** послало туда мігрантів з азії.
і це лиш мігранти, не війська...
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09.03.2025 18:28 Ответить
Полякам сподобалося коли Варшава була під гнітом династії Романових і тепер хочуть путіна
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09.03.2025 18:29 Ответить
Якщо росія захопить україну, 3СУ після указу януковича будуть воювати проти європи разом з бурятами. Через півроку буряти будуть в іспанії а європейські держави стануть білорусіями. Ядерної війни не буде, тому що після неї залишиться населення лише на півдні африки і америки. Сша не буде захищати Європу, як і від гітлера. Чеченці і буряти не німці - в Європі будуть українські бучі.
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09.03.2025 19:24 Ответить
Люта мачня. Якщо куйло нападе на Польщу, буде підписаний черговий Варшавський договір і все. Які буряти? При срср багато їх в Польщі було? Стільки і зараз буде.
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09.03.2025 20:06 Ответить
Бо вони їм скоро самим ************ в Польщі.Не хочуть допомагати з під'їзду виганяти,то будуть вже зі своєї хати це робити.
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09.03.2025 17:13 Ответить
Чемберлены 21 века, плешивый с ними по одному разделается. Снова как и в 1938 коллективная безопасность дала трещину в Европе
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09.03.2025 17:17 Ответить
По опросам прошлого года примерно столько же поляков готовы стать на лыжи в случае вторжения орков а не защищать свои дома.
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09.03.2025 17:36 Ответить
Ясен пень, хто б сумнівався, Одер чекає, шляхтечі!,(
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09.03.2025 17:14 Ответить
Теперь я не удивлен почему Польша первой пала при агрессии Гитлера
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09.03.2025 17:15 Ответить
несправедливо, образливо, і взагалі дарма ви це пишете.
поляки відбивалися досить мужньо і завдали німцям втрат. совок 17 вересня зайшов одразу залишив їх без надії
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09.03.2025 17:22 Ответить
Есть масса примеров когда небольшие страны противостояли Монстрам. Афганистан, Финляндия. Все зависит от настроений общества.
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09.03.2025 17:27 Ответить
аргументи рівня дитячого садку
Польша пала першою тому що Гітлер обрав її першою жертвою. А не тому що вам захотілося їх образити просто до слова.
ознайомтесь з вікі про бої та втрати під час Польської компанії.
і ще раз: подумайте чи доречно ображати нації союзників просто тому що наратив до слова прийшовся
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09.03.2025 17:36 Ответить
Це не аргумент, а факт. Ляхи завжди були сцикунами.
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09.03.2025 17:45 Ответить
В якій бригаді служиш, герой?
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09.03.2025 18:13 Ответить
Никто никогда не противостоял монстрам в захватнических войнах.

Если вы о финско-советской, то финны не очень-то и противостояли, совок все равно получил что хотел, просто Маннергейм оказался поумнее Зеленского + к тому же не был ничьей марионеткой.

Афганистан США не завоевывали, а поддерживали там свои власти. Это примерно как ставка на проигравшего боксера: да, ты потерял бабло, но по морде-то получил не ты, а боксер.

Вообще "противостояние" на мой взгляд - это когда одна из двух стран в процессе войны, подчиняет другую страну своей воле. Афганистан своей воле США не подчинил, Финляндия СССР тоже. А то, о чем говорите вы, в международных отношениях называется "status quo". Это и не победа, и не поражение.
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09.03.2025 18:11 Ответить
СССР хотел захватить и подчинить себе всю Финляндию и Афганистан. Это первоначальная цель ввода войск СССР в эти страны. Поэтому, говорить что СССР добился того чего хотел это не более чем попытка оправдать свои неудачи
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09.03.2025 18:31 Ответить
Предоставьте пожалуйста письменные доказательства.

Без этого - ваши утверждения голословны. С моей стороны доказательства:
1. Запрос президента Афганистана Н. М. Тараки советскому правительству о вводе войск для подавления мятежа с предупреждением что успех мятежа создаст трудности и СССР тоже, 18 марта 1979 г;
2. Протокол заседания комиссии Политбюро от 19 марта 1979 г, где тогдашний генсек Брежнев отказался вводить войска на запрос президента Афганистана;
3. Мемуары тогдашнего главы ЦРУ Р. Гейтса, в которых тот признает что США стали финансировать антиправительственные силы, с целью создания трудностей на границах, чтобы спровоцировать СССР на вторжение;
4. Доклад тогдашнего министра обороны СССР Д. Устинова от 5 декабря 1979 г. о необходимости переброски десанта в Афганистан с целью обеспечить Х. Амину, который сверг тогда Тараки, военную помощь.

И только в декабре 1979 было принято решение о вводе войск. И не против президента, а на стороне президента. И как раз против тех сил, против которых спустя некоторое время с той же целью введут войска уже США.

С Финляндией все было еще проще. Совок предложил вкусные большие территории в обмен на клаптык около Питера. Финляндия подстрекаемая извне - заартачилась. Получила по щщам. Отдала то что нужно. Но сохранила остальные территории, и жизни финнов - что главное.

Так что давайте ссылки на документы о захвате Афганистана и Финляндии. Оно уже открыто.
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09.03.2025 20:09 Ответить
Стосовно Фінляндії ви геть неправі. Мета ссср була встановлення контрольованого уряду. Не вводьте в оману читачів.
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09.03.2025 23:06 Ответить
Чомля?) Не гоните.

1.
https://www.histdoc.net/pdf/Cajander_23.11.1939.pdf

2. "Мы предложили тогда перейти к конкретным вопросам, в которых мы заинтересованы с точки зрения обеспечения безопасности СССР и, в особенности, безопасности Ленинграда, как со стороны моря-в Финском заливе, так и со стороны суши, ввиду чрезмерной близости пограничной линии к Ленинграду. Мы предложили договориться о том, чтобы отодвинуть на север от Ленинграда на несколько десятков километров советско-финскую границу на Карельском перешейке. Взамен этого мы предложили передать Финляндии часть территории Советской Карелии, превышающую в два раза территорию, передаваемую Финляндией Советскому Союзу". Доклад В. Молотова, от 31.10.1939 на V сессии ВС СССР.

Ну извините, прямым, задокументированным, запротоколированным словам наркома иностранных СССР тех лет, я доверяю больше, чем Виталию Мартину с его теорией заговора.

Впрочем Виталий Мартин может доказать мои заблуждения, и предоставить документ\ссылку на документ, подтверждающий его гипотезу.

А еще вы можете пропустить пункт "доказательства" и переходить к нарративам кремля, майору ФСБ, ольгинскому боту, ну и далее по методичке. Хотя исторических фактов это и не отменит, как и моего научного подхода к нашей дискуссии.
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09.03.2025 23:44 Ответить
ти тут головне забув написати. А Амін хіба просив совєтів вводити війська в Афганістан? Амін саме тому і прибрав того Таракі від влади, бо народ в країні бунтував проти совєтів.... тож не мели дурниць. без згоди Аміна совєти ввели свої війська в Афган у грудні 79-го. більше того спочатку вони послали в Кабул свій спецназ у вигляді мусульманського батальону для захоплення резиденції Аміна, якого перед штурмом траванули і на час штурму той вже помер від отрути. так що совєти не допомагали уряду Афганістана, а повалили його і на його місце поставили своїх маріонеток. Теж саме цапи хотіли зробити і в Києві за 3 дні.
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10.03.2025 01:02 Ответить
Звичайно просив.
Аж 7 разiв просив, що доречi також було задокументовано ЦРУ.
Тому це навряд чи радянський чи росiйський наратив.

Але все це не мае значення. СРСР не воював ПРОТИ Афганiстана, тому анi за перемогу, анi за поразку тут не йде мови.

Ну й найголовнiше: якiсть спротиву залежить вiд мiсцевостi \ кучностi населення. У разi Украiни, умовно 10 КАБiв забирають життя 100 людей. У разi Афганiстана цi 10 КАБiв заберуть життя 5 людей, або 0, бо супротивник ховаеться по печерам з кучнiстю iх в горах 5 чоловiк на 10 кв.км. Тому Афганiстану, навiть за умов прямоi вiйни тет-а-тет воювати простiше навiть з США. Як i В'етнаму. А ось Канадi буде важче, лол.
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10.03.2025 02:45 Ответить
ага, 700 разів просив... так просив, що совєти його самі і вбили... ага, і воювали совєти в Афганістані проти американців, африканців, азіатів та інших арабських найманців... тільки ось під час цієї війни загинуло щонайменше 3 млн афганців. ну то таке.. по документах совєти воювали проти бойовиків-моджахедів, які повстали проти "законного" уряду Афаністану. а те що Наджибула був посаджений у крісло вбитого совєтами Аміна - то то до сраки, бо по документах він був законним президентом Афганістану.. от тільки головне забули, що не народ афганський його обрав на виборах, а його тупо посадили із кремля, перед тим убивши їхнього діючого президента.
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10.03.2025 02:54 Ответить
Чекають коли кацапи самі до них прийдуть?
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09.03.2025 17:15 Ответить
Думаю Польше и немцы всунут нож в спину
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09.03.2025 17:19 Ответить
пшеки ніколи не любили українців... гендляри...
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09.03.2025 17:17 Ответить
Так а хто любив? Ніхто.
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09.03.2025 17:34 Ответить
Якщо поляки проти, то кацапи за, за те щоб увійти у польщу і помацати їх за їхнє вим'я, бо яєць там всього 13,5 проценти.
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09.03.2025 17:18 Ответить
Та вони і за свою Польщу не будуть воювати.
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09.03.2025 17:18 Ответить
100%
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09.03.2025 17:19 Ответить
Польша не готова противостоять внешним угрозам. И дело даже не в Украине, а в польском обществе. Они даже за свою страну не будут воевать.
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09.03.2025 17:21 Ответить
Чого тоді росія напала на Україну, а не на Польщу?
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09.03.2025 17:28 Ответить
Потому что Польша находится в НАТО. Рашка никогда не нападала на сильные страны. Рашка всегда нападала на слабые страны
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09.03.2025 17:30 Ответить
По тій же причині чому спочатку РФ напала на Грузію, а Третій Рейх у свій час почав з Чехословаччини.
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09.03.2025 17:31 Ответить
Пане Вікторе , якщо не дай Боже трамп розвалить НАТО , пуйло одразу ковтне і Польщу , і країни Балтії .
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09.03.2025 17:36 Ответить
А у першу чергу нас ковтне.
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09.03.2025 17:43 Ответить
Ну , після того як у нас вибрали ідіоти антимайдан , а в США агента Краснова , який хоче як і пуйло анексувати Канаду , Гренландію , і друг у нього пуйло , то звісно ковтнуть , можливо , а можливо і ні ! А що б було ні , потрібно тягнути час , а не підписувати копалини , і інші забаганки. Бо відчуваю, що трампа скоро знесуть з Капітолія , бо там не барани , як у нас 73 % .
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09.03.2025 17:52 Ответить
Майже з усім згоден, крім «знесення».
Назвете хоч одну причину для цього?
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09.03.2025 18:10 Ответить
Зміна світового порядку , в угоду пуйлу . Там є дуже розумні люди , які розуміють, що така політика трампа призведе до занепаду США , цього не допустять , ось побачите , так і буде .
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09.03.2025 18:16 Ответить
питання чи ми виживимо
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09.03.2025 18:19 Ответить
Пані , якщо ми не виживимо , то світ зникне . Тому що , обов'язково ,хтось використає ядерну зброю , бо Америка , якщо трампа не зметуть , уже не буде тим самим стримувачем , якого всі бояться .
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09.03.2025 18:32 Ответить
Розумні люди там дійсно є, але електорату зміна світового порядку по барабану, адже саме громадяни мають вийти на вулиці.
Законодавчо шансів на імпічмент Трампа нуль. Та й Трамп, схоже, зламав систему. Так що, надія лише на Робін Гуда і гвинтівку з оптикою…
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09.03.2025 18:25 Ответить
Що не зробив такого нинішній президент США Трамп,чого не зробив рашистсьскький агент "краснов" для3,14дерації???
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09.03.2025 19:09 Ответить
якщо проти відправки в Україну, то через деякий час прийдеться відправляти у Литву.
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09.03.2025 17:22 Ответить
Никто ничего не отправит, плешивый как войдет в страны Балтии посыпется вся Европа, история по спирали, Франция будет за себя с яо , Британия тоже самое, США скажут что это не их проблемы
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09.03.2025 17:24 Ответить
попытка не засчитана. Тебя выдали матрёшки, которые высыпаются из твоего туеса.
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09.03.2025 18:01 Ответить
По сути он сказал правильно.

Ну во-первых, плешивый никуда не войдет, потому что незачем.

Во-вторых, сюда он вошел по слишком удачному стечению обстоятельств, о чем свидетельствуют и показания очевидцев, и военно-парадная экипировка. Единственная причина нападения на Украину - а почему бы и нет. Ну а дальше уже получилось по тупому славянскому алгоритму "фраера назад не сдают".

Ну и в третьих, у Украины есть огромное преимущество, и только оно дало возможность оттянуть неизбежное - размеры. Было куда отступать и где накапливать войска. У Прибалтики такого нет, там у Литвы с востока до запада - меньше двух сотен км. Пугливое НАТО же максимум будет содержать правительство в изгнании, ну чтобы не эскалировать. Все эти 50 ракет с GPS'ом и попкорном конечно круто, но наша война показала что РФ до сих пор воюет мясом и железом.

Само собой что ни одна страна которая может воевать с РФ (а это Франция и Англия) не будут этого делать, потому что общих границ нет, а ядерки у русских хватит на 50 таких стран как эти две. Поэтому будут озабоченности и напыщенные разговоры о том что мы с Прибалтикой, и надо поднимать производство вооружения. Опять.
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09.03.2025 18:21 Ответить
по суті він озвучив поширений російський наратив.
Тому вашу довгу адвокацію навіть нема сенсу читати.
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09.03.2025 18:24 Ответить
А ну да ну да. В любой непонятной ситуации, быстрее говори что российский нарратив.

Жаль только что с американской властью это не прокати... ой, простите, это российский нарратив =)
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09.03.2025 21:31 Ответить
нє прокатіло, і вже довго не прокатить. Забудьте надовго про США як союзника. Це було зрозуміло у той момент, коли трамп тримав в руках світлини без хоч якоїсь долі емпатії. Тепер ні з якою владою довго нічого не ".прокатіт".
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09.03.2025 21:46 Ответить
Да господи, не было, нет и не будет у Украины союзников, пора бы это понять и наконец запомнить.

- Есть страны, которые извечные соперники РФии, им плевать на Украины, Молдовы, Грузии и прочие страны третьего мира. Угробить нацию, чтобы подгадить РФии? Запросто. Можно даже денег дать, но только немного;

- Есть страны, которые зарабатывают на войне, двумя основными методами. Первые подменили собой поставки с РФии, вторые поставляют\продают\списывают оружие Украине (и не только), при том не для формирования перевеса, а для продолжения боевых действий. Вы ж не думаете на полном серьезе, что США не могли поставить сразу 200 хаймерсов, и 2500 атакамсов?)) Да запросто. Или бритты сразу 500 Storm Shadow?

- Есть страны, которым кажется, что чем дольше РФ застрянет в Украине, тем меньше будет обращать внимание на них самих. Это разновидность первого варианта, а может и сателлиты первых вариантов. Мир в Украине хуже чем текущая война? Это каким же надо быть моральным уродом, чтобы такое заявить? Особенно рядом с "Det glæder danske forsvarsvirksomheder, at milliarderne kommer til at strømme - selv i fredstid" ? Это союзники? Ахахаха. А вы говорите что Трамп прямо заявляет ...

- Есть страны, которые используют РФ и войну как пугало, для обеспечения собственных политических баллов. К примеру знаю президента одной страны, который явно метит на пост комиссара обороны ЕС, и чуть ли не всю Европу готов под зонтик взять. Знаете, я понимаю что 200 самолетов предоставить трудно, военный контингент отправить сложно. Но рашкинское конфискованное бабло-то передать можно, или хотя бы оружия на него закупить? Тем более что даже Рашка уже не против. И вот по таким "действиям" и можно судить о союзнике.

Что касается США, то вы просто мыслите эмоционально, здесь и сейчас. Трамп, и его умные люди мыслят на годы вперед, прорабатывают каждый вариант, включая вариант который может быть если они не смогут договориться по Украине и Пыня форсирует события в непредсказуемую сторону. На переговорах можно торговаться сколько угодно. Можно предоставлять какие угодно аргументы. Даже рожи бить. Но за них нужно сесть. Это в наших же интересах.

Поймите, что РФ не остановится. Евро-шавки её не остановят - нечем, незачем, и к тому же четверть против категорически, потому что имеют шкурные интересы, всякие там Фицорбаны. США это незачем, своих забот полон рот. Бритты находятся на острове, на экономику РФ не завязаны (они вон даже с ЕС вышли). Китай вообще ждет проплывающих трупов. И только украинцы каждый день гибнут.

Поэтому ругаться с тем кто мыслит прагматически категориями остановки войны и парировать эти намерения тем, что если остановить войну, то возможно когда-нибудь война снова будет - это банальный недалекий ум.

Давайте уже за русские нарративы =)
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09.03.2025 22:32 Ответить
так, вибачаюсь, я не точно висловився - треба було вжити не слово "союзник", а "партнер". На даний момент від партнерства залишилось тільки "партнер по перемовинам".
І да, британці не могли поставити SS (я вже не кажу про фантастичну кількість у 500 штук), бо на ній стоїть американський TERCOM.
Щодо США, то адміністрація Білого дому зараз мислить емоційно, "тут і зараз" як взагалі і всі невігласи. Трамп і його прибічники не змозі мислити на роки вперед, і продумувати кожен варіант, тому іх рішення "тут і зараз" не приведуть до добра ні їх, ні економіку США.
І я розумію, що ви хочете тут донести думку, шо вас нічого не зупинить, але наврядчи вам це тут вдасться, бо як би ви не маскувались у своїх розлогих текстах, все одно балалайка стирчить у вас із за спини.
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09.03.2025 22:57 Ответить
На жаль, це виглядає просунутим місцевим під@ром на кшталт якогось умовного Іванова. Хоча балалайки в має принаймні дві.
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10.03.2025 06:20 Ответить
ну так, настільки просунутим, що навіть модерація не помічає як він палиться на смислових шибболєтах.
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10.03.2025 07:41 Ответить
Ви думаєте, якби в Польщі була війна, а в Україні провели таке опитування, результати були б сильно інші?) Певно б сказали - так, дуже хочемо десь під Гданськ на фронт.
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09.03.2025 17:24 Ответить
Только Макрон сказал правду, что Рашка реальная угроза, но в Европе не все хотят слышать Макрона и принимать реальные действия по коллективной обороне
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09.03.2025 17:27 Ответить
То може хай Дуда скаже, що Росія є реальною загрозою, а на війну в Україну їдуть французи? Або скажуть чехи, а воюватимуть іспанці, й так далі. Ніхто нікуди не приїде.
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09.03.2025 17:42 Ответить
Если Европа примет реальное коллективное политическое решение тогда да, а не так как сейчас, коалиция кто хочет, конечно никто не захочет и будет как в 1938, раскол Европы, и развязаные руки для агрессора
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09.03.2025 17:45 Ответить
Так і колективне рішення ж приймають добровільно, тобто по принципу "хто хоче") То чому окремо не хочуть а разом візьмуть і захочуть? Війна НАТО з РФ ще чи буде чи ні, то сенс її самим починати. А якщо й буде, то Україна все ж дасть ще кілька років Європі. То чому б і не отримати ці кілька років спокою. Все ж краще, ніж зараз вплутуватися. Тим більше по аналогії з Другою світовою - тоді багато країн прекрасно пропетляли аж до 1945 року, "отделавшись легким испугом". Макрон точно це знає.
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09.03.2025 17:52 Ответить
До чого тут фронт?
Мова не про участь в бойових діях, а про сили стримування.
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09.03.2025 18:14 Ответить
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09.03.2025 17:28 Ответить
в Чехії взагалі заявили "якщо б ми зіткнулися з такою війною як в Україні - в перший день підписали б капітуляцію"

тож в світі ніхто не хоче воювати , це природньо обезбашених мало
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09.03.2025 17:28 Ответить
Тоді поверніть хоча б втікачів що незаконно перетнули кордон.
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09.03.2025 17:29 Ответить
Який Закон вони порушили ?
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09.03.2025 17:33 Ответить
Тобто ти хочеш знищити український генофонд повністю,щоб і згадки про українців не залишилось,ніби й не було ніколи?
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09.03.2025 17:34 Ответить
Для чого?
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09.03.2025 17:34 Ответить
Щоб працювали, у панів доходи падають. А ще їх можна потім ловити і розувати на квартири та інше майно під загрозою утилізації.
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09.03.2025 18:05 Ответить
Як ви собі це уявляєте? Вони просто з кордону до військкоматів поїдуть?!
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09.03.2025 18:15 Ответить
Нехай фермерів відправлять-ми їх на кордонах поставимо, вони досвід мають
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09.03.2025 17:30 Ответить
86,5% поляків відповіли "ні" на питання, чи повинна буде Польща захищати свій суверенітет в разі нападу Россії.
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09.03.2025 17:33 Ответить
Так , бо якщо логічно , то тільки всім миром можна виграти цю війну , а якщо кожний за себе , то програш . Світ наче поїхав дахом ..
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09.03.2025 17:38 Ответить
Опитування ідіотське...
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09.03.2025 17:35 Ответить
Полякам варто поцікавитися в сусідніх країнах, який % населення цих країн готовий відправити власні війська в Польщу, якщо на неї нападуть кацапи. Думаю, результати їх, м'яко кажучи, здивують.
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09.03.2025 17:35 Ответить
Вони насправді і не потрібні. Краще за все англійці, потім німці, потім французи.
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09.03.2025 17:39 Ответить
Історія вчить тільки тому,що нікого нічому не вчить.
Поляків,при такі поведінці, як завжди,чекає доля українців,але трішечки пізніше.
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09.03.2025 17:45 Ответить
Ну це все передбачувано. Просто Україні після всього пздеця що відбувається, більше ніколи не потрібно відправляти ніяки контингенти і миротворців, щоб там з ким не відбувалося. Можна дати пару танків, два літаки і не забути про занепокоєння.
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09.03.2025 17:45 Ответить
Згадаєте про це, коли цапорилі почнуть крутити шарманку про «порушення прав рускагаварящіх в польше».
Можете навіть озброїтись гаслом «нада проста пєрєстать стрєлять».
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09.03.2025 17:51 Ответить
Ну і правильно, самим скоро війська ************ вони ж бачать, що НАТО їх захищати не буде
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09.03.2025 18:01 Ответить
16% - це мабуть понаєхавші українці.
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09.03.2025 18:02 Ответить
Ахахахаха🤣🤣
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10.03.2025 05:39 Ответить
А хто ж дороги перекриватиме, коли рашисти підуть війною гібридною!
Коли загримлять танки з московії по дорогах в Польщі, тоді і поляки хреститимуться!!
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09.03.2025 18:06 Ответить
НАТО п**** повна. Треба поставити питання, що альянс недієздатний. Щось не чув за останні роки хоча б про якісь потужні навчання.
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09.03.2025 18:06 Ответить
Я впевнен що ті ж самі 86.5% проти і відправляти польські війська воювати з кацапом у Польщі, щоб американці чи британці рятували їхні дупи замість їхніх квіточок.
Але ж, як Пан Десар казав вже 5-7 років ніхто за їхні дупи воювати не приїде.
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09.03.2025 18:16 Ответить
А зря..зважаючи на майбутнє, війна в Польші дуже можлива...і булоб непогано хочаб частину військ мати вже бойову, а не просто гарно одягнену та оснащену. Всій Європі давно пора думати де здобути той військовий досвід..і краще б це було не під час окупації їх власної території.Бо країна терлрист цей досвід вже здобула і продовжує здобувати і це велика різниця між "добре навченними" і між бойовими досвідченними..Бо як такового справжнього бойового досвіду у НАТО..хіба що дійсно спец операції?))і то цей досвідченний % військ складає 5% від загальної кількості..ну мб трохи більше
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09.03.2025 18:42 Ответить
Друга світова війна: гонорові поляки трималися чотири тижні. Наголошую- чотири тижні. Їм справді потрібно виступати проти, бо вони ніхто і звати їх ніяк.
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09.03.2025 19:03 Ответить
То будуть воювати в Польщі - за Сувалкський коридор
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09.03.2025 19:14 Ответить
Головне шоб пшеки потім не дивувалися, чого це 86% інших європейців проти відправки військ в Польшу
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09.03.2025 19:48 Ответить
вся європа так думає.
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09.03.2025 19:54 Ответить
пшеки забыли как их 45 лет топтали кацапские сапожищи!так рашка им враз напомнит!
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09.03.2025 20:16 Ответить
Какой идиот заказывает эту чушь, интересно было бы узнать.

Никаких войск никто не будет вводить в Украину, при любом раскладе!
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09.03.2025 20:29 Ответить
Оце закарбуйте собі в мізках - це "не їхня " війна ! Коли ми виганяли гітлера з польщі, це була наша війна. Тепер самі робіть висновки...
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09.03.2025 20:55 Ответить
А коли ви окуповували Польщу разом з гітлером в 1939 році, то чия то була війна?
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10.03.2025 09:03 Ответить
Як мовив один поляк мені,войско польське моцне,но серливе
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09.03.2025 22:24 Ответить
Хіба що, для офіцерів обмін досвідом.
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10.03.2025 01:40 Ответить
Поляки, як і їхні сусіди, в переважній більшості живуть іллюзіями, що війна почалася і закінчиться в Україні, навіть якщо Україна програє. Вони навіть не уявляють, яка кількість чоловіків, які проживають на території України, з задоволенням піде воювати на стороні росії проти тієї ж Польщі, якщо буде змога помародерити і при цьому європейці не чититимуть збройний супротив. У воєнкоматах стоятимуть кілометрові черги з бажаючих легко і швидко підзаробити, навіть зарплату платити буде непотрібно. А враховуючи, що на території Німеччини та Польщі куча зоробітчан та біженців з країн бувшого СССР, то знайдеться багато бажаючих відомстити панам за "роки поневолення". Чи хтось вважає, що коли європейці будуть тікати від війни при наближенні кацапської армії, вихідці з СССР цим не скористаються, чи будуть захищати панське майно? Пшекам, навпаки, потрібно по максимуму допомогати Україні, в тому числі і солдатами, щоб не отримати повну сраку на своїй території
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10.03.2025 11:31 Ответить
Хто зна з цими опитуваннями може як і у нас " всі українці хочуть щоб їх обкрадали більше "
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17.03.2025 13:48 Ответить
 
 