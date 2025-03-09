Более 86% поляков выступают против отправки войск Польши в Украину, - опрос

Большинство поляков не хотят, чтобы войска их страны отправляли в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании United Surveys для издания Wirtualna Polska, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

86,5% поляков ответили "нет" на вопрос, должна ли Польша отправлять солдат в Украину. Из них 58,5% респондентов категорически против такого решения, а 28% "скорее против", чем "за".

8,4% опрошенных ответили на вопрос утвердительно. Ответ "безусловно да" дали 0,8% респондентов, "скорее да" - 7,6%. Еще 5,1% респондентов не определились с ответом.

"Среди избирателей правящей коалиции (Гражданская коалиция, Левые, Третий путь) преобладает негативная позиция - 80% опрошенных против отправки польских солдат в Украину. В группе избирателей правящей коалиции противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, а 6% опрошенных в этой группе дали ответ "не знаю/трудно сказать", - отмечают авторы исследования.

Среди сторонников оппозиционных партий ("Право и справедливость" и "Конфедерация") 95% выступают против отправки польских войск в Украину. 60% этой группы ответили "точно нет", 30% - "скорее нет". И только 3% респондентов этой группы не против отправки польских войск в Украину.

В опросе, который проводился с 21 по 24 февраля 2025 года, приняли участие 1 000 граждан Польши.

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