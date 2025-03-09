Более 86% поляков выступают против отправки войск Польши в Украину, - опрос
Большинство поляков не хотят, чтобы войска их страны отправляли в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании United Surveys для издания Wirtualna Polska, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
86,5% поляков ответили "нет" на вопрос, должна ли Польша отправлять солдат в Украину. Из них 58,5% респондентов категорически против такого решения, а 28% "скорее против", чем "за".
8,4% опрошенных ответили на вопрос утвердительно. Ответ "безусловно да" дали 0,8% респондентов, "скорее да" - 7,6%. Еще 5,1% респондентов не определились с ответом.
"Среди избирателей правящей коалиции (Гражданская коалиция, Левые, Третий путь) преобладает негативная позиция - 80% опрошенных против отправки польских солдат в Украину. В группе избирателей правящей коалиции противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, а 6% опрошенных в этой группе дали ответ "не знаю/трудно сказать", - отмечают авторы исследования.
Среди сторонников оппозиционных партий ("Право и справедливость" и "Конфедерация") 95% выступают против отправки польских войск в Украину. 60% этой группы ответили "точно нет", 30% - "скорее нет". И только 3% респондентов этой группы не против отправки польских войск в Украину.
В опросе, который проводился с 21 по 24 февраля 2025 года, приняли участие 1 000 граждан Польши.
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але вони забули, яка срачка була на кордоні коли ***** послало туда мігрантів з азії.
і це лиш мігранти, не війська...
поляки відбивалися досить мужньо і завдали німцям втрат. совок 17 вересня зайшов одразу залишив їх без надії
Польша пала першою тому що Гітлер обрав її першою жертвою. А не тому що вам захотілося їх образити просто до слова.
ознайомтесь з вікі про бої та втрати під час Польської компанії.
і ще раз: подумайте чи доречно ображати нації союзників просто тому що наратив до слова прийшовся
Если вы о финско-советской, то финны не очень-то и противостояли, совок все равно получил что хотел, просто Маннергейм оказался поумнее Зеленского + к тому же не был ничьей марионеткой.
Афганистан США не завоевывали, а поддерживали там свои власти. Это примерно как ставка на проигравшего боксера: да, ты потерял бабло, но по морде-то получил не ты, а боксер.
Вообще "противостояние" на мой взгляд - это когда одна из двух стран в процессе войны, подчиняет другую страну своей воле. Афганистан своей воле США не подчинил, Финляндия СССР тоже. А то, о чем говорите вы, в международных отношениях называется "status quo". Это и не победа, и не поражение.
Без этого - ваши утверждения голословны. С моей стороны доказательства:
1. Запрос президента Афганистана Н. М. Тараки советскому правительству о вводе войск для подавления мятежа с предупреждением что успех мятежа создаст трудности и СССР тоже, 18 марта 1979 г;
2. Протокол заседания комиссии Политбюро от 19 марта 1979 г, где тогдашний генсек Брежнев отказался вводить войска на запрос президента Афганистана;
3. Мемуары тогдашнего главы ЦРУ Р. Гейтса, в которых тот признает что США стали финансировать антиправительственные силы, с целью создания трудностей на границах, чтобы спровоцировать СССР на вторжение;
4. Доклад тогдашнего министра обороны СССР Д. Устинова от 5 декабря 1979 г. о необходимости переброски десанта в Афганистан с целью обеспечить Х. Амину, который сверг тогда Тараки, военную помощь.
И только в декабре 1979 было принято решение о вводе войск. И не против президента, а на стороне президента. И как раз против тех сил, против которых спустя некоторое время с той же целью введут войска уже США.
С Финляндией все было еще проще. Совок предложил вкусные большие территории в обмен на клаптык около Питера. Финляндия подстрекаемая извне - заартачилась. Получила по щщам. Отдала то что нужно. Но сохранила остальные территории, и жизни финнов - что главное.
Так что давайте ссылки на документы о захвате Афганистана и Финляндии. Оно уже открыто.
1.
https://www.histdoc.net/pdf/Cajander_23.11.1939.pdf
2. "Мы предложили тогда перейти к конкретным вопросам, в которых мы заинтересованы с точки зрения обеспечения безопасности СССР и, в особенности, безопасности Ленинграда, как со стороны моря-в Финском заливе, так и со стороны суши, ввиду чрезмерной близости пограничной линии к Ленинграду. Мы предложили договориться о том, чтобы отодвинуть на север от Ленинграда на несколько десятков километров советско-финскую границу на Карельском перешейке. Взамен этого мы предложили передать Финляндии часть территории Советской Карелии, превышающую в два раза территорию, передаваемую Финляндией Советскому Союзу". Доклад В. Молотова, от 31.10.1939 на V сессии ВС СССР.
Ну извините, прямым, задокументированным, запротоколированным словам наркома иностранных СССР тех лет, я доверяю больше, чем Виталию Мартину с его теорией заговора.
Впрочем Виталий Мартин может доказать мои заблуждения, и предоставить документ\ссылку на документ, подтверждающий его гипотезу.
А еще вы можете пропустить пункт "доказательства" и переходить к нарративам кремля, майору ФСБ, ольгинскому боту, ну и далее по методичке. Хотя исторических фактов это и не отменит, как и моего научного подхода к нашей дискуссии.
Аж 7 разiв просив, що доречi також було задокументовано ЦРУ.
Тому це навряд чи радянський чи росiйський наратив.
Але все це не мае значення. СРСР не воював ПРОТИ Афганiстана, тому анi за перемогу, анi за поразку тут не йде мови.
Ну й найголовнiше: якiсть спротиву залежить вiд мiсцевостi \ кучностi населення. У разi Украiни, умовно 10 КАБiв забирають життя 100 людей. У разi Афганiстана цi 10 КАБiв заберуть життя 5 людей, або 0, бо супротивник ховаеться по печерам з кучнiстю iх в горах 5 чоловiк на 10 кв.км. Тому Афганiстану, навiть за умов прямоi вiйни тет-а-тет воювати простiше навiть з США. Як i В'етнаму. А ось Канадi буде важче, лол.
Назвете хоч одну причину для цього?
Законодавчо шансів на імпічмент Трампа нуль. Та й Трамп, схоже, зламав систему. Так що, надія лише на Робін Гуда і гвинтівку з оптикою…
Ну во-первых, плешивый никуда не войдет, потому что незачем.
Во-вторых, сюда он вошел по слишком удачному стечению обстоятельств, о чем свидетельствуют и показания очевидцев, и военно-парадная экипировка. Единственная причина нападения на Украину - а почему бы и нет. Ну а дальше уже получилось по тупому славянскому алгоритму "фраера назад не сдают".
Ну и в третьих, у Украины есть огромное преимущество, и только оно дало возможность оттянуть неизбежное - размеры. Было куда отступать и где накапливать войска. У Прибалтики такого нет, там у Литвы с востока до запада - меньше двух сотен км. Пугливое НАТО же максимум будет содержать правительство в изгнании, ну чтобы не эскалировать. Все эти 50 ракет с GPS'ом и попкорном конечно круто, но наша война показала что РФ до сих пор воюет мясом и железом.
Само собой что ни одна страна которая может воевать с РФ (а это Франция и Англия) не будут этого делать, потому что общих границ нет, а ядерки у русских хватит на 50 таких стран как эти две. Поэтому будут озабоченности и напыщенные разговоры о том что мы с Прибалтикой, и надо поднимать производство вооружения. Опять.
Тому вашу довгу адвокацію навіть нема сенсу читати.
Жаль только что с американской властью это не прокати... ой, простите, это российский нарратив =)
- Есть страны, которые извечные соперники РФии, им плевать на Украины, Молдовы, Грузии и прочие страны третьего мира. Угробить нацию, чтобы подгадить РФии? Запросто. Можно даже денег дать, но только немного;
- Есть страны, которые зарабатывают на войне, двумя основными методами. Первые подменили собой поставки с РФии, вторые поставляют\продают\списывают оружие Украине (и не только), при том не для формирования перевеса, а для продолжения боевых действий. Вы ж не думаете на полном серьезе, что США не могли поставить сразу 200 хаймерсов, и 2500 атакамсов?)) Да запросто. Или бритты сразу 500 Storm Shadow?
- Есть страны, которым кажется, что чем дольше РФ застрянет в Украине, тем меньше будет обращать внимание на них самих. Это разновидность первого варианта, а может и сателлиты первых вариантов. Мир в Украине хуже чем текущая война? Это каким же надо быть моральным уродом, чтобы такое заявить? Особенно рядом с "Det glæder danske forsvarsvirksomheder, at milliarderne kommer til at strømme - selv i fredstid" ? Это союзники? Ахахаха. А вы говорите что Трамп прямо заявляет ...
- Есть страны, которые используют РФ и войну как пугало, для обеспечения собственных политических баллов. К примеру знаю президента одной страны, который явно метит на пост комиссара обороны ЕС, и чуть ли не всю Европу готов под зонтик взять. Знаете, я понимаю что 200 самолетов предоставить трудно, военный контингент отправить сложно. Но рашкинское конфискованное бабло-то передать можно, или хотя бы оружия на него закупить? Тем более что даже Рашка уже не против. И вот по таким "действиям" и можно судить о союзнике.
Что касается США, то вы просто мыслите эмоционально, здесь и сейчас. Трамп, и его умные люди мыслят на годы вперед, прорабатывают каждый вариант, включая вариант который может быть если они не смогут договориться по Украине и Пыня форсирует события в непредсказуемую сторону. На переговорах можно торговаться сколько угодно. Можно предоставлять какие угодно аргументы. Даже рожи бить. Но за них нужно сесть. Это в наших же интересах.
Поймите, что РФ не остановится. Евро-шавки её не остановят - нечем, незачем, и к тому же четверть против категорически, потому что имеют шкурные интересы, всякие там Фицорбаны. США это незачем, своих забот полон рот. Бритты находятся на острове, на экономику РФ не завязаны (они вон даже с ЕС вышли). Китай вообще ждет проплывающих трупов. И только украинцы каждый день гибнут.
Поэтому ругаться с тем кто мыслит прагматически категориями остановки войны и парировать эти намерения тем, что если остановить войну, то возможно когда-нибудь война снова будет - это банальный недалекий ум.
Давайте уже за русские нарративы =)
І да, британці не могли поставити SS (я вже не кажу про фантастичну кількість у 500 штук), бо на ній стоїть американський TERCOM.
Щодо США, то адміністрація Білого дому зараз мислить емоційно, "тут і зараз" як взагалі і всі невігласи. Трамп і його прибічники не змозі мислити на роки вперед, і продумувати кожен варіант, тому іх рішення "тут і зараз" не приведуть до добра ні їх, ні економіку США.
І я розумію, що ви хочете тут донести думку, шо вас нічого не зупинить, але наврядчи вам це тут вдасться, бо як би ви не маскувались у своїх розлогих текстах, все одно балалайка стирчить у вас із за спини.
Мова не про участь в бойових діях, а про сили стримування.
тож в світі ніхто не хоче воювати , це природньо обезбашених мало
Поляків,при такі поведінці, як завжди,чекає доля українців,але трішечки пізніше.
Можете навіть озброїтись гаслом «нада проста пєрєстать стрєлять».
Коли загримлять танки з московії по дорогах в Польщі, тоді і поляки хреститимуться!!
Але ж, як Пан Десар казав вже 5-7 років ніхто за їхні дупи воювати не приїде.
Никаких войск никто не будет вводить в Украину, при любом раскладе!