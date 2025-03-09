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Новости Последствия остановки помощи Украине от США Остановка помощи от США
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Трамп об остановке американской помощи Украине: она в любом случае может не выжить

Трамп высказался об остановке помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "в любом случае может не выжить" - с военной помощью от США или без нее.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, готов ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить. На что американский лидер ответил:

"Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое".

После чего он в который раз повторил тезис, что "этой войны не должно было произойти, но она произошла".

"Так что теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", - сказал Трамп.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

Читайте также: США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Трамп хочет изменения отношения Зеленского к переговорам и выборам, - NBC News

Автор: 

помощь (7752) США (26336) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+62
ну от консерва і відкрилась і завоняла
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09.03.2025 17:52
+53
Україна тебе рудий кацапський прихвостень переживе. А ти падаль війдеш в історію як дебіл.
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09.03.2025 17:53
+49
Шоб ти не вижив..
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09.03.2025 17:53
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Ехал когда то Кеннеди в открытом лимузине...
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09.03.2025 18:41 Ответить
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
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09.03.2025 18:48 Ответить
ВСЯ промисловість расії на західному обладнанні видобуток нафти і газа саме на сшатовському. зупинка обслуговування і запчастин чз рік вся промисловість росії стоп. І росія і мириться і репарації виплачує. Сша так не зробили. висновки..... щодо сша 101% аналогія як при заключенні миру з індіанцями полковник армії сша подарував їм ковдри просякніті віспою.
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09.03.2025 21:37 Ответить
"Все пропало!"(Ю.В.Тимошенко).
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09.03.2025 18:49 Ответить
"Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", - сказав Трамп.

А як же ж "я закінчу цю війну за 24 години"??? Тобто плану немає і що робити він не знає. Так за що тоді він хоче гонорар посередника отримати у вигляді угоди про корисні копалини???
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09.03.2025 18:52 Ответить
За надану допомогу в минулому. То був кредит, а не подарунок.
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09.03.2025 22:00 Ответить
Надану НЕ байденом, а Конгресом. І у вигляді грантів, а не кредитів.
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10.03.2025 06:38 Ответить
Це Байден так думав, що грантів, а рудий мудак вирішив інакше бо дуже жадібний, тому і хоче повернути ці грощі.
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10.03.2025 08:47 Ответить
І тут постає питання: так може все ж таки треба було дати лендліз?
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10.03.2025 09:10 Ответить
А яка вже різниця? Рудий вимагає повернути грощі за надану допомогу і за ленд-ліз би вимагав. До речі, ще з «відсотками» вимагає. Було надано 69 лярдів, а він про якісь 350.
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10.03.2025 09:19 Ответить
Е ні... Різниця є, і суттєва. У лендлізі чітко окреслені часові рамки повернення/відшкодування допомоги. Це 50 з гаком років (може більше). Отже з юридичної точки зору тут жодних вимог до України ТУТ і ЗАРАЗ ніхто пред'явити не зміг би.
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10.03.2025 09:23 Ответить
Ви ще не зрозуміли , що до влади прийшов шахрай?
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10.03.2025 09:29 Ответить
Це вже інше. трамп, хоч він і шахрай, але закони МУСИТЬ виконувати. Бо Америка ПОКИ ЩО правова країна...
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10.03.2025 09:36 Ответить
От ми і подивимось, як він буде виконувати закони. Верховний суд вже під Трампом , тому що зняв усі обвинувачення з нього. Як тільки президент проігнорує будь-яке рішення суду - це буде сигнал, що Америка з цією владою вже не правова країна.
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10.03.2025 10:20 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "в будь-якому разі може не вижити" - з військовою допомогою від США чи без неї Саме тому, ця потвора вирішила зробити все .потрібне куйлу , щоб Україна не вижила .ЯКБИ РУЗВЕЛЬТ ВЧИНЯВ В МИНУЛОМУ АНАЛОГІЧНІ ДІЇ.КОТРІ ВЧИНЯЄ ЦЕЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ СЛУГА "ТРАМП".СОВКОВИЙ СОЮЗ НІКОЛИ Б НЕ ВИЖИВ І ФАШИСТСЬКА НІМЕЧИНА ОКУПУВАЛА Б ЙОГО ПОВНІСТЮ.САМЕ ТОМУ ФАШИЗМ НЕ ВИЖИВ.АЛЕ ПРИ ТРАМПІ.НАЩАДОК ФАШИЗМУ.РАШИЗМ ВОСКРЕСАЄ, ЗА РАХУНОК СМЕРТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
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09.03.2025 18:53 Ответить
У цього дебіла словарний запас менший, ніж у будь-якого державного діяча США в історії. "угода", "гроші", "винні 350 мільярдів" - це вже половина всіх слів, що використовує рудий дегенерат. Це деменція, чи воно завжди було таким недоумком?
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09.03.2025 18:54 Ответить
З Трампом то все ясно. Я бачу інше у його висловлюванні. Тільки українці можуть зробити щось для держави найкращим чином, а також звичайно можуть і втратити державу. Ніякий зарубіжний добрий дядя чи тьотя політик не зробить краще чим самі українці. Відповідальність за свою країну має бути понад усе для тих, кому ця країна звичайно потрібна.
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09.03.2025 18:57 Ответить
Зараз піду в сарай і зроблю щось, чим можна збивати балістику.
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09.03.2025 19:24 Ответить
поганий жарт
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09.03.2025 19:30 Ответить
а что одесситам или харьковчанам от того что в Киеве 6 комплексов ПВО охраняют центры принятия решений. кричали срочно дайте Харьков разрушают, срочно дайте Одессу бомбят, а потом в Киев.
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09.03.2025 19:37 Ответить
А хіба ведмедчук вам не скинув свіжу новину?
В Україні же запустили ******* виробництво систем ППО. Відловлюють російських тролів, вимазують солідолом і пуляють по Іскандерам. Вірогідність знищення ракет- 99 відсотків.
Зараз на всі потреби вистачить
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09.03.2025 20:38 Ответить
ты дятел из секты 73% дебилов, любитель кал-95 и Слуг урода, а все другое для вас это медведчук, барыги, свинорчук.
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10.03.2025 16:35 Ответить
Ви пропонуєте здатися, як це зробили фіни у 1939 році? Вижили і зараз живуть не погано. Дуже цікава пропозиція. Де Ви були раніше?
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09.03.2025 23:28 Ответить
Ні. Я про відповідальність за країну. Зовсім не про здатися.
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09.03.2025 23:32 Ответить
А чому Вм вважаєте, що здатися у потрібний час, а не вмерти, це не відповідальність за країну. Сдажться Папа Римський так і казав Щеленському у 2022 році, що він має мати велику мужність і відповідальність, щоб це зробити і врятувати свій народ. Як виявилось зараз, у Зеленського були інші особисті (матеріальні) плани і не було мужності
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09.03.2025 23:42 Ответить
Зеленский совершает возможно самую трагическую ошибку в своей карьере, расплачиваться за которую будем все мы.

Промедление смерти подобно!

Он просто обязан прекратить любые контакты с Америкой , никаких встреч и никаких договоров быть не может!

Нужно обратиться к народу Украины и рассказать ему правду о происходящем, нужно объяснить людям почему мы не можем больше общаться с такой Америкой, а так же мы должны услышать план действий нашей власти на будущее, кто с нами и на кого нам надеяться.

Молчать в данном случае нельзя!
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09.03.2025 19:21 Ответить
У Зеленского было много планов: план Победы, план Незламности, план Потужности и т.д. Как это помогло? Пропросите пожалуйста Зеленского разработать вместо "плана Действий", план Побега. Думаю, он нам очень поможет этим
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09.03.2025 23:48 Ответить
Ну что же, тогда будьте справедливы и честны, пусть он прихватит с собой 13,5 миллионов украинских граждан, которые проголосовали за него или написать такое духу не хватает?
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10.03.2025 19:06 Ответить
Ми ще на твоїй і *********** могилах станцюємо, потвора руда
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09.03.2025 19:22 Ответить
якщо наша країна з твоєї вини руде гівно буде зникати, знайдуться ті хто вб'є тебе.
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09.03.2025 19:29 Ответить
Здохни тварина!!!
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09.03.2025 19:32 Ответить
Ми ще на уламках країни дегенератів,які обрали такого дегенерата,висцемося.
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09.03.2025 19:38 Ответить
Дуже грубо?Ну добре - попісяєм.
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09.03.2025 19:40 Ответить
Підар. Він вже увійшов в історію, як той, що порушив дане Америкою зобов'язання чим прирік її на віковічний сором.
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09.03.2025 19:52 Ответить
Мої мислі мої скакуни. Все крутить хвостом бо на повідку у х..... Вже списав Україну у своєму куцому розумі.
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09.03.2025 20:12 Ответить
Боже, що воно меле
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09.03.2025 20:26 Ответить
"За трі дня"... Десь ми це вже чули...
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09.03.2025 20:58 Ответить
Американський генерал Міллі це казав. Божевільний старий дід. Не звертайте увагу, це медичне питання лікарів в дурдомі. Як можна захопити найбільшу країну континентальної Европи за три дні? Це кропітка і дуже важка робота. Спочатку здавалося, що це взагалі не можливо, але "дорогу здолає, той хто йде
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09.03.2025 23:15 Ответить
Чи він так чи так перекладають але слова " в будь-якому разі" і "може" виключають одне одного. Перше означає " завжди" а друге- "можливо" значить МОЖЕ бути а може й ні.
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09.03.2025 21:40 Ответить
Шкода, що Нємцов не дожив до цих днів. Він би чітко окреслив стан трУмпа: - Він й@бнутий!
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09.03.2025 21:41 Ответить
Шановний Дональд Трамп! Зупини цю нікому не потрібну війну в будь який спосіб. Крім тебе цього ніхто не зробить. Припини будь ласка воювати з Путіним нами та на нашій землі. Путин нас всіх в'бє якщо Ви з ним не припинете. Дай йому, що він хоче. Ми не бажаємо вмирати через Ваші сварки
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09.03.2025 23:04 Ответить
Такі да, вже мусово, щоб відсмоктали двоє.
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10.03.2025 00:31 Ответить
А рудий пес із фільму"для дорослих",навчений гавкати кацапським голосом,еліксир безсмертя від тютіна отримав?
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10.03.2025 04:24 Ответить
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