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Новости Президент Трамп помощь Украине от США
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Трамп заявил, что не считает Зеленского благодарным: он забирал деньги у США, как конфету у ребенка

Трамп сказал, что считает Зеленского неблагодарным

Глава США Дональд Трамп заявил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского благодарным за американскую помощь.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

То, что он(Зеленский, - ред.) сделал, было похоже на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он жесткий парень. И он забрал деньги из этой страны(США, - ред.) при Байдене, как конфету у ребенка. Я не думаю, что он благодарен", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп снова заявил о 350 миллиардах долларов, которые США якобы выделили на помощь Украине.

"Байден никогда не должен был вкладывать $350 млрд, он должен был держаться наравне с Европой. Все, что вам нужно сделать, это сказать, что вы должны остаться на равных. Они вложили $100 млрд, а мы $350 млрд, как это происходит? Между нами есть океан, мы не в такой опасности, как они, они в гораздо большей опасности, если вы называете это опасностью", - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине общую военную помощь на $69 млрд, что значительно отличается от цифр президента США Дональда Трампа. В то же время страны ЕС потратили на военную помощь Украине $54 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставили Украине реальной военной помощи на $69 млрд, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) помощь (7752) США (26336) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+33
Этот рыжий идиот без границ, США официально выделили помощь Украине через голосование в конгрессе, в целях защиты международного права от агрессии против независимого государства Украина
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09.03.2025 18:08
+22
США дитина? Ну-ну, як ще Трамп надалі принижуватиме власну країну?
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09.03.2025 18:09
+16
Ото діда понесло..
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09.03.2025 18:08
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гріх сміятися над убогим
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09.03.2025 18:43 Ответить
Так заберіть в Зеленського ці цукерки, які він взяв у дитини ,ми вам в цьму допоможемо, якщо він взяв більше чим належить, а віддайте нам зброю яку Україна знищила за вимогою США по Будапештському меморандуму, а зараз без цієї зброї агресор вбиває українськіх дітей цілими сімьями.
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09.03.2025 18:46 Ответить
США очень сильно обманули Украину, бесплатно изъяв у неё ядерное оружие. Каждая ракета в отдельности и весь атомный арсенал в целом, стоят больших денег, которые Америка должна заплатить по расценкам Киева. Только после этого можно будет о чём-то говорить с лгунами.
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09.03.2025 18:47 Ответить
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
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09.03.2025 18:47 Ответить
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09.03.2025 18:47 Ответить
Ржу до сліз. Йому треба було в стендап йти.
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09.03.2025 18:49 Ответить
А тепер дитина хоче обібрати до нитки український народ шахрайськими схемами
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09.03.2025 18:50 Ответить
зеленський аферист ,ми знаємо , а ви амеріканці , тоді забираєте в українців ,наше житт'я , за цюкерки ?!!! ПОТВОРИ !!!
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09.03.2025 18:52 Ответить
От і мені цікаво, з якого це часу Зеленський став Україною, або Україна стала Зеленським?
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09.03.2025 18:54 Ответить
КУЧМА З Олксандром Чалим вмєніємиє?

Ілон Маск: «Санкції США проти топ-10 олігархів України»- ютубШапошніков

Шапошніков трампіст дикий але в чому він ТУТ неправий?
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09.03.2025 18:58 Ответить
Він на Клінтона натякає)))🤪
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09.03.2025 19:07 Ответить
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09.03.2025 18:53 Ответить
Жарти жартами, а Північну Корею вже перемалують.
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09.03.2025 20:13 Ответить
цукерку у донечки Венса під час прогулянки забрали посланці вовки ?
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09.03.2025 18:55 Ответить
Украинцам надо надеется в первую очередь на себя . Единство народа армии и всех партий и ветвей власти . Только так можно дать отпор коварному врагу и выдержать подлость Трапма и его команды. Европа медленно но будеть помогать Украине! У них нет на данный момент нет другого выхода. Желаю Украине Единства и Победы! СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2025 18:55 Ответить
Правильно пишите.
Но проблема в тому, что Зеленський и его Єрмак свои личные интересы ставят выше интересов Укрины и все годы большой войны отказываются от объединения с проукраинской оппозицией. Наоборот, постоянно боряться с ней вместо совместной борьбы против пуйла.
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09.03.2025 19:22 Ответить
Ви ще не назвали партії з опозиції, які на вашу думку мають явні ознаки секти.
Називайте. Порівняємо їх із "слугами" і визначимо хто з них секта.
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09.03.2025 21:43 Ответить
схоже на те, що ШІ маска розпустив також і Агенцію психіатрів США.
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09.03.2025 18:57 Ответить
Ця руда ,, дитина" йо@нулась на всю голову і все для того ,
щоби догодити кремлівському босу та знищити Украіну !!😡
Яке ж воно хворе ,
це руде дитинча
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09.03.2025 18:57 Ответить
Ця потвора життя українського народу і надра України хоче забрати ,як цукерку.для себе...Нехай смокче пісюн куйла.а не надра українського народу...
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09.03.2025 18:58 Ответить
ця демонізація України не просто так відбувається, нам повезе якщо нам не обявлять війну штати і за це так само треба буде подякувати
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09.03.2025 18:59 Ответить
Ну раз ТрамПодонку не нравится Зеленский... Тогда переговоры с путиным будет вести не Зеленский, а ЗСУ ))
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09.03.2025 19:03 Ответить
республіканці вимагають шоб трамп відновив військову допомогу наступного тижня
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09.03.2025 19:06 Ответить
Дід старий і дурний , він хотів сказати правду , що зеленське крав ті гроші у військових , дітей і пенсів, але ,як завжди наплутав.
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09.03.2025 19:10 Ответить
***** не несите.
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09.03.2025 19:33 Ответить
Я вас зелюків не носив і носити не збирався, Маю надію в апрілі твого хероя, кумира не буде . Трамп ,хоч і дуркуватий , але з його допомогою зелена пліснява згине, а з ним і його лохторат.
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09.03.2025 19:43 Ответить
Вибачаюсь, опечатка, азірівщіна не в апрілі , а у квітні
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09.03.2025 19:58 Ответить
Трампон - це не той чувак , з ким можна щось підписувати .... Це придуркувате руде одоробло , закохане у власне "Я ".... ця угода вилізе Україні кривавими соплями ...У кремлі вже другий місяць не можуть повірити у своє щастя .....водяру запивають шампанським....
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09.03.2025 19:12 Ответить
Так хочется дать в эту рыжую рожу, а потом засунуть в его ротяку пачку бабла, и бить ногами, пока не сожрёт.

Прошу извинить, но просто уже не хватает сил читать испражнения этого вонючего старого *********.
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09.03.2025 19:13 Ответить
жаль, но видимо в Америке больше нет профессиональных снайперов
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09.03.2025 20:58 Ответить
AMERIKA byla stranoi Garanta.....i VSIO....
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09.03.2025 19:16 Ответить
Рудий пес, не ти давав ці гроші.
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09.03.2025 19:18 Ответить
Американська школа дипломатії Тиснути "катком" на іншу сторону перед перемовинами. Як би ви в США хотіли (могли) б просто віддати Україну оркам, то давно б віддали ( а не вкладали 100 млрд) і маск давно б вимкнув свій Старлінк. Так само ви могли давно оркостан розділити, але ж теж не робите цього (бо хто то стадо в 145 млн контролювати буде?) . Американська зовнішня політика не міняється, міняються способи її втілення. Ви вважаєте, що пу програв цю війну вам (бо сильні армії беруть Київ за 3 дні, а слабкі і за 3 роки не можуть цього зробити і орківській економіці тринда) і з "милості переможця" даєте йому зберегти обличчя за рахунок поступок з боку України. Тільки Україна не погоджується на поступки які США хочуть "подарувати" оркам. Звідси і тиск. }{ер вам, а не поступки за рахунок України. Хочете поступок - віддайте Аляску. Ми вже напоступались. Років 100 відхаркувати будемо.
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09.03.2025 19:23 Ответить
згоден але не повністю. байка про збереженна обличчя (або очка ) путіна - 2х річної давності. все простіше- гроші. пуйло пообіцяв трампону якусь нереальну суму. (може 1 трлн) за україну і розвал нато чи бог його знає ще. тиск на україну - просто відробляння грошей. і на Зе трампону начхати просто. Його его цілком дозволяє принижуватись перед людьми якщо це вигідно(подивіться на його оточення - що ой же венс казав про донні буквально 4 роки тому) . маю надію що Зе зі своєю шоблою не здасть нас всих. Хоча тск - вимога виборів + корупція це серйозно
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09.03.2025 19:35 Ответить
как такую сволочь только земля носит?! крепко ***** агнета краснова за коки дердит
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09.03.2025 19:24 Ответить
агента "краснова". завребованного кгб в 1987 г
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09.03.2025 19:30 Ответить
даун
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09.03.2025 19:28 Ответить
перш ніж допускати до влади треба вимагати довідку психіатра, а після 60 - взагалі забороняти займати державні посади, а то зібрались три пристарілі маразматика-психопата і ділять світ, довибирались ***...
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09.03.2025 19:31 Ответить
Трамп впав в дитинство. Треба терміново дати йому цукерочку, щоб заспокоївся.
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09.03.2025 19:35 Ответить
цукерочка тут не поможет. пистюлина крепкая. а лучше реальный импичмент с отсранением от власти и последующим тюремным заключением. на этого контрацептива десятки уголовных дел заведены
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09.03.2025 19:41 Ответить
Моніку Левінськи йому треба.
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09.03.2025 19:48 Ответить
Так, конфету "Тузік" , яку дядько Клавдій пропонував Гамлету
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09.03.2025 20:44 Ответить
і взагалі не зрозуміло як після всього тампонівського лайна на адресу України можна про щось домовлятися чи підписувати папірці з цими психопатами, адже ж зрозуміло, що доки цей шахрай тампон при владі нічого доброго від америки не побачимо від слова взагалі, чи наших дефективних менеджерів теж поплющило з переляку перед цими гопниками ...
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09.03.2025 19:42 Ответить
Оце точно укурок йому у вухо вдув! Два дебіла то є сила!
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09.03.2025 19:47 Ответить
Зеленский распял американскрго мальчика в трусиках.
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09.03.2025 19:58 Ответить
Та це в України забрали ядерну зброю як цукерку у дитини. Тепер ще хочете забрати територію і життя самих українців
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09.03.2025 19:59 Ответить
Деменція прогресує.
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09.03.2025 20:17 Ответить
Президенти не вічні. Вони приходять і йдуть. Крім президентів є ще народ і держава. Трамп вважає що Зеленський зміг забрати гроші у цілої Америки? А щось про ленд-ліз він чув? Не можу зрозуміти кого більше не любить Трамп. Здається він не любить Байдена і проектує це відношення на Зеленського і всю Україну.
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09.03.2025 20:21 Ответить
Он ненавидит всю Америку и верховенство Права! Надо было на него своевременно накидывать аркан, а сегодня трудновато будет накинуть наручники, правоохранительных органов для этого будет маловато - необходимо волеизъявление всего американского народа.
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09.03.2025 20:45 Ответить
Старий рудий дурень мабуть перестав приймати пігулки. Біда...
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09.03.2025 20:30 Ответить
Оказалось что Тампон ,, ребёнок ДАУН ,,
и ,,нехорошая,, Украина забрала леденец
Теперь будет сосать канхветку у Пуйла
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09.03.2025 20:40 Ответить
Верни ЯО и забирай свои конфетки.
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09.03.2025 21:04 Ответить
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09.03.2025 21:16 Ответить
ЗЄля, оддай цукерку американському наріту, гад !

.
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09.03.2025 23:39 Ответить
Смішно читати ,,проукраїнська опозиція,,! Хто вони? Ті що сидять в Монако? Чи ті що сидять в Ростові?Чи у ВР?? Там вже немає місця на клеймо! Їх імена давно пора забути як розтанувший сніг.
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09.03.2025 21:33 Ответить
Вдавися своїми цукерками
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09.03.2025 21:40 Ответить
ЦУКЕРКА ЦЕ ЯДЕРНА ЗБРОЯ ЯКУ ЗАБРАЛИ У УКРАЇНИ !!!
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09.03.2025 22:53 Ответить
Дональд забув що це проксі війна між рашкою і США? Чи це вже біполярний розлад? За гарантії безпеки вже і не згадую.
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09.03.2025 23:04 Ответить
із голови трумпа потекла вже якась жижа замість слів
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09.03.2025 23:40 Ответить
Сишиш, лашара, канхвєти приніс? А что так мало? Давай, давай, пендзлюй звідси.
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10.03.2025 18:31 Ответить
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