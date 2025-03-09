Трамп заявил, что не считает Зеленского благодарным: он забирал деньги у США, как конфету у ребенка

Глава США Дональд Трамп заявил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского благодарным за американскую помощь.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

То, что он(Зеленский, - ред.) сделал, было похоже на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он жесткий парень. И он забрал деньги из этой страны(США, - ред.) при Байдене, как конфету у ребенка. Я не думаю, что он благодарен", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп снова заявил о 350 миллиардах долларов, которые США якобы выделили на помощь Украине.

"Байден никогда не должен был вкладывать $350 млрд, он должен был держаться наравне с Европой. Все, что вам нужно сделать, это сказать, что вы должны остаться на равных. Они вложили $100 млрд, а мы $350 млрд, как это происходит? Между нами есть океан, мы не в такой опасности, как они, они в гораздо большей опасности, если вы называете это опасностью", - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине общую военную помощь на $69 млрд, что значительно отличается от цифр президента США Дональда Трампа. В то же время страны ЕС потратили на военную помощь Украине $54 млрд.

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