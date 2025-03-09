Трамп заявил, что не считает Зеленского благодарным: он забирал деньги у США, как конфету у ребенка
Глава США Дональд Трамп заявил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского благодарным за американскую помощь.
Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
То, что он(Зеленский, - ред.) сделал, было похоже на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он жесткий парень. И он забрал деньги из этой страны(США, - ред.) при Байдене, как конфету у ребенка. Я не думаю, что он благодарен", - сказал глава Белого дома.
Также Трамп снова заявил о 350 миллиардах долларов, которые США якобы выделили на помощь Украине.
"Байден никогда не должен был вкладывать $350 млрд, он должен был держаться наравне с Европой. Все, что вам нужно сделать, это сказать, что вы должны остаться на равных. Они вложили $100 млрд, а мы $350 млрд, как это происходит? Между нами есть океан, мы не в такой опасности, как они, они в гораздо большей опасности, если вы называете это опасностью", - сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине общую военную помощь на $69 млрд, что значительно отличается от цифр президента США Дональда Трампа. В то же время страны ЕС потратили на военную помощь Украине $54 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ілон Маск: «Санкції США проти топ-10 олігархів України»- ютубШапошніков
Шапошніков трампіст дикий але в чому він ТУТ неправий?
Но проблема в тому, что Зеленський и его Єрмак свои личные интересы ставят выше интересов Укрины и все годы большой войны отказываются от объединения с проукраинской оппозицией. Наоборот, постоянно боряться с ней вместо совместной борьбы против пуйла.
Називайте. Порівняємо їх із "слугами" і визначимо хто з них секта.
щоби догодити кремлівському босу та знищити Украіну !!😡
Яке ж воно хворе ,
це руде дитинча
Прошу извинить, но просто уже не хватает сил читать испражнения этого вонючего старого *********.
и ,,нехорошая,, Украина забрала леденец
Теперь будет сосать канхветку у Пуйла
.