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Новости помощь Украине от США Остановка помощи от США
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США предоставили Украине реальной военной помощи на $69 млрд, - CNN

Реальная военная помощь США

Соединенные Штаты предоставили Украине общей военной помощи на $69 млрд, что значительно отличается от цифр президента США Дональда Трампа. В то же время страны ЕС потратили на военную помощь Украине $54 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в материале CNN, опубликованном в субботу, в котором сравниваются количественные показатели военной и финансовой помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами, государствами-членами и институтами ЕС и другими странами.

В CNN отмечают, что поводом для появления сравнительной инфографики стало приостановление администрацией Трампа военной помощи Украине и растиражированные высказывания президента США о якобы $350 млрд потраченных на помощь.

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"Поскольку пауза, вероятно, продлится до тех пор, пока Трамп не будет удовлетворен тем, что он считает приверженностью Зеленского к мирным переговорам, CNN рассматривает, что именно входило в состав военной помощи, которую Соединенные Штаты прислали до сих пор, сколько ее было отправлено и как длительное приостановление может повлиять на военные усилия Украины", - говорится в материале.

Так, согласно данным, полученным американской медиа-корпорацией:

  • Общей военной помощи Украине США предоставили на $69 млрд; страны ЕС - на $54 млрд; другие государства-партнеры на $17 млрд.
  • По финансовой и гуманитарной помощи ЕС опережает США: $56 млрд и $50 млрд соответственно.
  • В поставках ПВО до сих пор лидируют США (16 комплексов). На втором месте - Германия (14) и Чехия (16).
  • Относительно поставленных систем залпового огня (MLRS): США (32 системы), Чехия (12), Германия (8)
  • Лидером по поставкам танков является Польша - на данный момент 294 танка, за которой следуют Чехия (72), Дания (67) и Нидерланды (64). Соединенные Штаты отправили 23 танка.
  • США лидируют в поставках Украине гаубиц - уже доставлено 198 единиц. За американцами следуют Великобритания (88) и Италия (46).

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"Европейским союзникам Украины будет крайне сложно заполнить пробел, который оставили США. В 2023 году общие военные расходы 27 стран-членов ЕС и Великобритании составили около 388 миллиардов долларов, тогда как США потратили 916 миллиардов долларов, или примерно вдвое больше", - подытожили в CNN.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уже выделили Украине около $350 миллиардов помощи, но отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

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Автор: 

помощь (7752) США (26336) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+18
А Трампу *****. Він собі придумав 350 мільярдів баксів.

Зверніть увагу на маштаби. Фантазії ЗЄ вистачило тільки на мільярд дерев.
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08.03.2025 20:18
+15
Так и передайте рыжему долбо*бу.
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08.03.2025 20:17
+14
Не кажучи про те, що частина з цих 69 ярдів пішла американським виробникам зброї. Тобто, залишилася в економіці США.
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08.03.2025 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Та скільки можна, сидіти й рахувати?! Перерви робіть.
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08.03.2025 20:16 Ответить
Так и передайте рыжему долбо*бу.
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08.03.2025 20:17 Ответить
А казали що 31 танк мають передати - а передали тільки 23 !
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08.03.2025 22:08 Ответить
У них больше не было)))
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09.03.2025 00:08 Ответить
А Трампу *****. Він собі придумав 350 мільярдів баксів.

Зверніть увагу на маштаби. Фантазії ЗЄ вистачило тільки на мільярд дерев.
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08.03.2025 20:18 Ответить
"гопнику і аферисту "трамбону" *****.В НЬОГО СЬОГОДНІ 350,А ЗАВТРА БУДЕ ВСІ 720
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08.03.2025 20:18 Ответить
Ну хотів Трумп продинамити Україну - і шо?
А якщо чесно - таки продинамить!
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08.03.2025 20:19 Ответить
трампу и его дебилам простительно, никто из них в школе не учился, маск, вообще незаконно рожденный рахит, поэтому они с потолка и называют 500 миллиардов.
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08.03.2025 20:20 Ответить
Так він ще й байстрюк??! Оце доборолися за християнські цінності в своїх дрімучих селах!!!
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08.03.2025 21:11 Ответить
Краплина в морі. На розгром Рашкостану цю суму потрібно множити на 100.
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08.03.2025 20:20 Ответить
З миру по нитці - путлєру вірьовка.
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08.03.2025 20:25 Ответить
Не кажучи що в ці 69 входить і вартість перекидання військ в Естонію або Румунію, наприклад...
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08.03.2025 20:22 Ответить
Не кажучи про те, що частина з цих 69 ярдів пішла американським виробникам зброї. Тобто, залишилася в економіці США.
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08.03.2025 20:26 Ответить
Не частина а всі.
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08.03.2025 20:29 Ответить
Та ні. Вони й напряму в бюджет України ще бабло вливали.

Чи ти не читав, що НБУ різко заскучав, як Трамп кисень перекрив?
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08.03.2025 20:35 Ответить
Бюджетна допомога йшла окремо.
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08.03.2025 20:37 Ответить
А... Ну да. Тут тільки військову допомогу рахують.
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08.03.2025 20:42 Ответить
Не думаю. Те млрд, которые пошли в экономику США, в эти 69 млрд не входят. Другое дело, что большая часть американского вооружения и прочего армейского оборудования, которые получила Украина, были доставлены со складов хранения несовременной техники, в основной своей массе, подлежащей списанию и утилизации. То есть, по остаточной стоимости. Так что, вполне может оказаться, что цифра в 69 млрд может оказаться существенно завышенной.
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08.03.2025 20:43 Ответить
все входит. как минимум половина - это "на потом". но "потом" вот так вот не настало, вдруг. "законтрактовано" - оно такое.
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08.03.2025 23:22 Ответить
рудому ***** вже пі.уй,уй..ок зробив забаганки *****
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08.03.2025 20:24 Ответить
Вже порушувалося питання про те, що в таких звітах фігурує першопочаткова вартість без урахування амортизації переданого. За реальною залишковою вартістю цифри будуть значно меншими!
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08.03.2025 20:26 Ответить
Плюс реклама задіяної зброї в реальних умовах. І це не "бої" з алахакбарами в тапках.
Обкатка і доводка коштує чи не дорожче ніж сама зброя...
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08.03.2025 20:34 Ответить
навіть не так реклама, як можливість випробувати в реальних бойових умовах і модернізувати
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08.03.2025 22:05 Ответить
Там вже вроді був аудит який знайшов 6 млрд, лишніх грошей, але ті гроші згоріли їх не використали, взагалі поставки йдуть від приватних підрядників частково, був цікавий фільм на основі реальних подій, який п..ц твориться в американській оборонці, то і не дивно що так вийшло
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08.03.2025 21:15 Ответить
я саме про це
з того, що мені відомо більшість військової допомоги надходила з арсеналів Пентагону в рамках Presidential Drawdown Authority (PDA), що дозволяє швидко передавати озброєння
155-мм гаубиці M777 (зі складів Армії США)
105-мм гаубиці та **********
мільйони артилерійських снарядів
Танки M1A1 Abrams (спрощена версія, модернізовані з наявних запасів)
БМП Bradley
БТР Stryker та M113
ПЗРК Stinger
ЗРК Avenger Системи
ППО HAWK (зі складів)
HMMWV (Humvee)
Дрони Switchblade, ******* Ghost, ScanEagle (деякі моделі вже були у використанні)
HIMARS (зі складів армії США)
Деяке озброєння було знято з балансу армії США, пройшло модернізацію та лише тоді відправлено в Україну:
Танки T-72B (відремонтовані та модернізовані в Чехії за кошти США)
Снаряди зі старих американських та корейських складів, але з оновленими підривниками
Комплекси ППО HAWK - перед відправкою оновили радари

Лише частина допомоги надавалася через Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) - довгострокову програму закупівлі нового озброєння у виробників:

NASAMS (замовлені у виробника Raytheon)
Patriot (деякі системи передані, інші - нові замовлення)
Нові 155-мм снаряди з розширених виробничих ліній
Нові поставки БМП Stryker
Деякі модифіковані M1A2 Abrams
Нові партії дронів для ударних і розвідувальних операцій

Питання в тому, скільки із замовленого для України вони не поставили.
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08.03.2025 22:03 Ответить
Так і чую з Овального кабінету: Rachel Wilson, Soph Warnes - вийдіть звідси розбійниці, фейк ньюс!!111
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08.03.2025 20:28 Ответить
Крадії завжди рахують чесно)
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08.03.2025 20:34 Ответить
Пробував дивитись його виступ в конгресі. Цифри якими він кидався просто "вражають", але коли дивишся на те що він робить з Україною, мимоволі виникає думка - на скільки треба ділити ті цифри і чи є в них хоч частка правди?
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08.03.2025 20:39 Ответить
Ну нічого, скоро Перл- Гарбор 2 в поєднанні з Громадянською війною знесе цю зграю неосвідчених, провенційних гопників з їх старим, психопатоподібним бабуїном!!
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08.03.2025 20:39 Ответить
Скоріше трамп сво в Канаді захоче провести зі зрозумілими наслідками.
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08.03.2025 20:44 Ответить
Війна США та Канади? Я таке у южном парку бачив.
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08.03.2025 21:25 Ответить
Була в них війна у 1812 році. А потім майже була у 1838 після якої кордони між країнами визначили.
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08.03.2025 22:02 Ответить
Загугліть, яка форма правління в Канаді і хто на вершині піраміди.......
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09.03.2025 11:16 Ответить
Трамп істинний БАРИГА!
Бажає п'ятикратний НАВАР!
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08.03.2025 20:49 Ответить
Трампу уже прямо у вічі, говорили (якщо не помиляюся, це був Макрон), що "350 мільярдів" - БРЕХНЯ!
І що?
Він просто не звернув уваги, "пропустив повз вуха" та й далі гне лінію про "350 мільярдів".
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08.03.2025 20:52 Ответить
Зброя на 69 млрд.доларів. Цього б вистачило на десять армій.
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08.03.2025 20:54 Ответить
Учитывая масштаб войны, даже 350 млрд это было бы не много, а уж 65... при этом нужно понимать, по какой стоимости нам передавали вооружения, одни только петриоты думаю потянули на 10 млрд, да снаряды которые в 5-10 раз дороже российских и северокорейских, и т.д.
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08.03.2025 20:54 Ответить
Як рудий чорт маніпулює цифрами головне всі мовчать ,це вже яким кінченич відморозком треба бути щоб так брехати і підігравати світовому злочинцю .
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08.03.2025 20:55 Ответить
Вгамуйте рудого, поки він не накоїв незворотної біди.
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08.03.2025 21:01 Ответить
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08.03.2025 21:16 Ответить
Хвантазьор ! Всі мене називають! - якийсь рудий кремлядський агент.
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08.03.2025 21:17 Ответить
Походу в якомусь звіті маска було написано, що США витратили 350 млрд з 2022 року.

А оскільки, на думку трампа, "винна" Україна, всі ці витрати цей підр перекладає на нас.

Подумаєш, що 69 млрд було Україні, а решта (290 млрд) дісталось самим США, ЄС, ізраїлю. Риже опудало не розбирається з логікою, він думає що Україна винна йому репарації за ВСІ витрати США. Ми винні, що вижили і заважаємо трампу дружити з росією
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08.03.2025 21:27 Ответить
Особисто для мене все, що більше 100 000 сприймається як величезна сума. Хоч сто тисяч, хоч сто мільйонів, однаково. Тому для мене рядок цифр ролі не відіграють. Країна в глибокій дупі, і живе в борг узятий у своїх онуків та правнуків.
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08.03.2025 21:29 Ответить
Трамп міг би виставити рахунок раші за ніжки Буша
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08.03.2025 21:33 Ответить
Скоро рыжий заговорит "дорогие товарищи" с брежневским акцентом.
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08.03.2025 21:45 Ответить
У поставках ППО досі передують США (16 комплексів). На другому місці - Німеччина (14) і Чехія (16). Джерело: https://censor.net/ua/n3540066
- США 16 і Чехія 16 - чому тоді Чехія на 2-у місці ...?
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08.03.2025 21:49 Ответить
Не здивуюсь, якщо Чехія гидує на одному щаблі з США знаходитись...
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08.03.2025 22:50 Ответить
І то багато що не по залишковій вартості (амортизація і таке інше)
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08.03.2025 21:49 Ответить
Гоніть трампа на хрін.
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08.03.2025 21:51 Ответить
ще питання - наприклад F-16 багатоцільовий винищувач, чи як там його, вартість... скільки? 15-20 млн? Але нам дальнобійних ракет не дали, радарів подсвітки (чи як воно) не дали! Фактично багатоцільовий перетворився на узкоспеціалізованний - шахеди/крілаті ракети і тільки в тилу... Тож чи вартує для нас F-16 заявлены 15-20 млн, як що "на повну" використовувати нам їх заборонили!
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08.03.2025 22:15 Ответить
300 пушек это конечно не миллион китайских дронов. может у Ахметова жализо с электрикой назад попросить (а не отправлять на продажу) и нанять токарей вместо министерств счастья и единства, пары десятков чиновников с лямом ежемесячной з\п и остальных ненужных (но вероятно близких сердцу) физиономий?
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08.03.2025 23:03 Ответить
Руда мавпа птздить про 350!
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09.03.2025 04:16 Ответить
Похоже маск приписал к расходам сша всю свою программу старлинк и дурачит рыжего клоуна
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09.03.2025 08:15 Ответить
Трамп, перед тим як стимулювати агресора Путіна до ще більшої ескалації агресії, запустив брехню і своїми діями фактично намагається паралізувати здатність жертви до спротиву.

А як же - Трамп миротворець!

Після того як насильник доб'є жертву наступить мир!

Лаври Чемберлена, після здачі Чехословаччини, - Мюнхен38, - не дають спокою кандидату на премію миру Нобеля.

Правда, є сумніви в тому що той трамп щось чув про Мюнхен38 і про того миротворця Чемберлена.
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09.03.2025 08:46 Ответить
 
 