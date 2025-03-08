США предоставили Украине реальной военной помощи на $69 млрд, - CNN

Соединенные Штаты предоставили Украине общей военной помощи на $69 млрд, что значительно отличается от цифр президента США Дональда Трампа. В то же время страны ЕС потратили на военную помощь Украине $54 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в материале CNN, опубликованном в субботу, в котором сравниваются количественные показатели военной и финансовой помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами, государствами-членами и институтами ЕС и другими странами.

В CNN отмечают, что поводом для появления сравнительной инфографики стало приостановление администрацией Трампа военной помощи Украине и растиражированные высказывания президента США о якобы $350 млрд потраченных на помощь.

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"Поскольку пауза, вероятно, продлится до тех пор, пока Трамп не будет удовлетворен тем, что он считает приверженностью Зеленского к мирным переговорам, CNN рассматривает, что именно входило в состав военной помощи, которую Соединенные Штаты прислали до сих пор, сколько ее было отправлено и как длительное приостановление может повлиять на военные усилия Украины", - говорится в материале.

Так, согласно данным, полученным американской медиа-корпорацией:

Общей военной помощи Украине США предоставили на $69 млрд; страны ЕС - на $54 млрд; другие государства-партнеры на $17 млрд.

По финансовой и гуманитарной помощи ЕС опережает США: $56 млрд и $50 млрд соответственно.

В поставках ПВО до сих пор лидируют США (16 комплексов). На втором месте - Германия (14) и Чехия (16).

Относительно поставленных систем залпового огня (MLRS): США (32 системы), Чехия (12), Германия (8)

Лидером по поставкам танков является Польша - на данный момент 294 танка, за которой следуют Чехия (72), Дания (67) и Нидерланды (64). Соединенные Штаты отправили 23 танка.

США лидируют в поставках Украине гаубиц - уже доставлено 198 единиц. За американцами следуют Великобритания (88) и Италия (46).

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"Европейским союзникам Украины будет крайне сложно заполнить пробел, который оставили США. В 2023 году общие военные расходы 27 стран-членов ЕС и Великобритании составили около 388 миллиардов долларов, тогда как США потратили 916 миллиардов долларов, или примерно вдвое больше", - подытожили в CNN.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уже выделили Украине около $350 миллиардов помощи, но отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

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