8 человек пострадали в результате российских обстрелов Херсонщины
9 марта российские военные обстреливали населенные пункты Херсонщины из артиллерийского и минометного оружия, атаковали с БпЛА и FPV-дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Отмечается, что в Антоновке в течение дня пять женщин и один мужчина получили ранения различной степени из-за взрыва снарядов, которые оккупанты сбрасывали с БпЛА. Одна из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также около 09:00 утра в результате артиллерийского обстрела Херсона получила травмы 55-летняя женщина.
Около 15:00 враг также сбросил снаряд на одну из улиц областного центра. С осколочными ранениями в больницу доставлен 18-летний парень.
Повреждены частные и многоквартирные дома, складские и хозяйственные постройки, автотранспорт.
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