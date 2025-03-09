8 человек пострадали в результате российских обстрелов Херсонщины

9 марта российские военные обстреливали населенные пункты Херсонщины из артиллерийского и минометного оружия, атаковали с БпЛА и FPV-дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Отмечается, что в Антоновке в течение дня пять женщин и один мужчина получили ранения различной степени из-за взрыва снарядов, которые оккупанты сбрасывали с БпЛА. Одна из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также около 09:00 утра в результате артиллерийского обстрела Херсона получила травмы 55-летняя женщина.

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Около 15:00 враг также сбросил снаряд на одну из улиц областного центра. С осколочными ранениями в больницу доставлен 18-летний парень.

Повреждены частные и многоквартирные дома, складские и хозяйственные постройки, автотранспорт.

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