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Новости Работа ПВО за неделю
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За неделю ПВО сбила 700 средств воздушного нападения россиян: среди них - 8 "Калибров" и "Искандер"

Воздушные силы отчитались о работе за неделю

В течение уходящей недели, с 3 по 9 марта противовоздушной обороной Украины сбито 700 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности было уничтожено:

  • 25 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 520 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 39 разведывательных БПЛА;
  • 106 БПЛА других типов.

Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила более 120 самолето-вылетов, в частности:

  • 44 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;
  • 80 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • 21 - на воздушную разведку.

"Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы", - рассказали Воздушные силы.

Кроме этого, за неделю подразделения БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 1134 боевых вылетов: 1029 разведывательных вылетов БПЛА; 105 сбросов и удары FPV-дронами.

В результате чего было ликвидировано:

  • до 70 человек живой силы врага;
  • специальную технику;
  • 20 укрытий и позиций противника.

Также читайте: Силы ПВО сбили 73 БпЛА из 119, еще 37 - локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

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09.03.2025 18:58 Ответить
 
 