За неделю ПВО сбила 700 средств воздушного нападения россиян: среди них - 8 "Калибров" и "Искандер"
В течение уходящей недели, с 3 по 9 марта противовоздушной обороной Украины сбито 700 средств воздушного нападения противника.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности было уничтожено:
- 25 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 520 ударных БПЛА типа Shahed;
- 39 разведывательных БПЛА;
- 106 БПЛА других типов.
Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила более 120 самолето-вылетов, в частности:
- 44 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;
- 80 - на истребительное авиационное прикрытие;
- 21 - на воздушную разведку.
"Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы", - рассказали Воздушные силы.
Кроме этого, за неделю подразделения БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 1134 боевых вылетов: 1029 разведывательных вылетов БПЛА; 105 сбросов и удары FPV-дронами.
В результате чего было ликвидировано:
- до 70 человек живой силы врага;
- специальную технику;
- 20 укрытий и позиций противника.
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