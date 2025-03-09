За неделю ПВО сбила 700 средств воздушного нападения россиян: среди них - 8 "Калибров" и "Искандер"

В течение уходящей недели, с 3 по 9 марта противовоздушной обороной Украины сбито 700 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности было уничтожено:

25 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

520 ударных БПЛА типа Shahed;

39 разведывательных БПЛА;

106 БПЛА других типов.

Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила более 120 самолето-вылетов, в частности:

44 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;

80 - на истребительное авиационное прикрытие;

21 - на воздушную разведку.

"Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы", - рассказали Воздушные силы.

Кроме этого, за неделю подразделения БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 1134 боевых вылетов: 1029 разведывательных вылетов БПЛА; 105 сбросов и удары FPV-дронами.

В результате чего было ликвидировано:

до 70 человек живой силы врага;

специальную технику;

20 укрытий и позиций противника.

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