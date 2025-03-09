Неважно насколько я не согласен с политикой Украины, я никогда не отключу Starlink, - Маск
Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заверил, что никогда не отключит терминалы Starlink в Украине.
Об этом он написал в аккаунте Х, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы. Я просто утверждаю, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации", - написал Маск.
По его словам, он никогда бы не пошел на такое и не использовал бы такое решение, как "разменную монету".
Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.
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На лінії фронту не видно чий термінал
https://www.europasatellite.com/ua-eu/OneWeb-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.htm
А там виродок ліпить і про "напад" України на росію, і про релігійні "утиски", і про рускій Крим де бандьоровци запрєщалі гаваріть па рускі, - повний набір раші тудей.
Він там і про котиків може щось пише...
Уррря...
Ох і виродок...
Удар по зепропаганді,яка не дуже то відстає від кремлівської.
-Незрозуміло,як це 73 могли вибрати такого на свою біду.
А вам зрозуміло?
Це ж не лише він не згодний з політикою хрипатого.
А ви згодні...
Ви ж також Маск.
Якщо вирішать що цього мало - відключать і старлінк, і ще разом з кацапами бомбитимуть наші ТЕС.
Слова, слова... сьогодні одні, а завтра... вимога неіснуючих боргів, відставки Зе?! - однак, сталося все навпаки: рейтинг Зе взлетів до небес і... він з суттєвої перевагою мабудь переможе на виборах...якщо вони відбудяться. цікаво... яка тоді буде нова вимога...
Другий срок .?
Та ну на...
При другому його строку,півкраїни виїде: отак тихо,без скандалів,би хіба відкрили к.
".. от бач, злякався, йо..ний сцикун!"
Час покаже!
У Мексиці у Старлінк вже зальот. Мінус купку грошей. У Канаді мінус 15 тис. аьонентів.
Пусть вже зараз договаріває до кінця, що йому не подобається в політиці України.
Те, що українці на своїй землі хочуть мати спокій, розмовляти своєю рідною мовою, співати свої пісні , а не бути пасинками в своєму домі, якій зараз мужньо боронять.
Так що для маска не так?