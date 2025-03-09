РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Угрозы Маска отключить Starlink Украине
17 767 180

Неважно насколько я не согласен с политикой Украины, я никогда не отключу Starlink, - Маск

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заверил, что никогда не отключит терминалы Starlink в Украине.

Об этом он написал в аккаунте Х, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы. Я просто утверждаю, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации", - написал Маск.

По его словам, он никогда бы не пошел на такое и не использовал бы такое решение, как "разменную монету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто не угрожал отключить Украину от Starlink, - Рубио

Пост Маска о Starlink

Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.

Автор: 

Маск Илон (208) Starlink (114)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Ніщо так не приводить до тями бізнесмена як загроза втрати прибутку..Пізно,тепер і єс буде вкладати кошти в розвиток щоб не бути залежним від ненадійного партнера
показать весь комментарий
09.03.2025 19:24
+29
Просто Маск читає Цензор...Трамп теж читає, але ще не всі українські слова вивчив...почекаємо ще трохи...
показать весь комментарий
09.03.2025 19:28
+14
Ломка??, )
показать весь комментарий
09.03.2025 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Він німець, і дрангує і зігує. Агресивний по природі і завжди буде на стороні х....та інших диктаторів
показать весь комментарий
09.03.2025 19:56 Ответить
Нам краще позбутись усіх цих мериканських кізяків разом з їхніми «мирними» плянами. Бо передаст може знову відключити свою ссану систему у найвідповідальніший момент.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:02 Ответить
Маски-шоу маз гоу он! Акції Тесла з початку року - мінус 32,67 %... А шо трапилось, чи траМпилось?
показать весь комментарий
09.03.2025 20:05 Ответить
Нічо, зараз наші євробляхери вигребуть усе під ноль
показать весь комментарий
09.03.2025 20:51 Ответить
Не відключиш, бо рубанеш лінк і своїм козломордим друзям
На лінії фронту не видно чий термінал
показать весь комментарий
09.03.2025 20:06 Ответить
по реєстрації видно де чий термінал. в українських терміналів немає реєстрації в ОАЕ чи Казахстані
показать весь комментарий
09.03.2025 20:58 Ответить
Віримо. Я - вірю. Надійно, як Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:09 Ответить
Отже відключить. Тому треба шукати альтернативи. Наприклад, ось таку:

https://www.europasatellite.com/ua-eu/OneWeb-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.htm
показать весь комментарий
09.03.2025 20:14 Ответить
Был монополистом права качал , быковал . Как появились конкуренты , сразу запел по другому .
показать весь комментарий
09.03.2025 20:27 Ответить
а що монополісту бабло не треба? тим більш, якщо буде шратись відключеннями, то потенційні клієнти скажуть нафіг не треба такий сервіс.
показать весь комментарий
10.03.2025 10:21 Ответить
не буду виправдовувати Маска, і розумію. що багато вже накипіло. Але перечитав ще раз його пост в оригіналі, відкинув емоції - і там немає погроз! Лінгвісти, можливо, мене поправлять, але він вжив умовну конструкцію "якби... то..." (надіюсь щоб похвалити себе, а не налякати інших). І це разюче відрізняється від того як це почали перекладати деякі наші ЗМІ
показать весь комментарий
09.03.2025 20:32 Ответить
Тому що треба читати не один твіт а весь контекст.
А там виродок ліпить і про "напад" України на росію, і про релігійні "утиски", і про рускій Крим де бандьоровци запрєщалі гаваріть па рускі, - повний набір раші тудей.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:42 Ответить
перечитав! Немає в тому пості нічого з того що ви написали. https://x.com/elonmusk/status/1898612062533956047?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1898612062533956047%7Ctwgr%5E4fb4728a51709badc34c77b040bb05b4c608045a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2Fwar%2Fmask-zajaviv-shcho-ukrajinskij-front-rozvalitsja-jakshcho-vin-vimkne-starlink.html
показать весь комментарий
09.03.2025 20:49 Ответить
В "тому пості" може й нема - в інших є. Тому й написано - важливий контекст, а не один пост.
Він там і про котиків може щось пише...
показать весь комментарий
09.03.2025 20:52 Ответить
важливо залишитися тверезим і не почати мочити США разом з варварами. Мене теж шокував "контекст" попередніх заяв маска. Але факт в тому, що на цей раз не бачу підстав звинувачити його.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:56 Ответить
На цей раз нам не плюнули в морду. І хоча тільки сьогодні плювали раз десять, саме в цьому твіті не плюнули.
Уррря...
показать весь комментарий
09.03.2025 21:01 Ответить
І що тепер? Треба щоб було 11? Будемо тепер до кожної згадки про Україну додавати "він не плюнув, але ми точно знаємо, що хотів плюнути"?
показать весь комментарий
09.03.2025 21:08 Ответить
Просто в Маску включився бізнесмен і політик в ньому трошки засцяв. Бабульки, грошики -їх всі *******
показать весь комментарий
09.03.2025 20:34 Ответить
Який політик? Ви що смієтесь? Фсбешний агент впливу.
показать весь комментарий
10.03.2025 10:39 Ответить
З якою "політикою України" ти не згоден, фашик недобитий? Що захищає своє життя?
Ох і виродок...
показать весь комментарий
09.03.2025 20:37 Ответить
"Неважливо наскільки я не згоден з політикою України, я ніколи не відключу Starlink"-Маск.
Удар по зепропаганді,яка не дуже то відстає від кремлівської.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:37 Ответить
Який пропаганді? Ти з дубу рухнув?
показать весь комментарий
09.03.2025 20:44 Ответить
Перечитай себе ще раз.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:55 Ответить
чукча не чітач, чукча письменник
показать весь комментарий
09.03.2025 23:09 Ответить
З якою-такою політикою України не згодний Маск??? Боже мій,де українські посли, дипломати,і вчителя історії? Поясніть йому на пальцх, що путінська росія порушила кордони суверенної держави і всі міжнародні угоди. Україна вимушена захищатися. З чим тут Маск не згодний? Що тут йому незрозуміло?
показать весь комментарий
09.03.2025 20:41 Ответить
-Не згодний з політикою хрипатого у міжнародній і внутрішній політиці
-Незрозуміло,як це 73 могли вибрати такого на свою біду.
показать весь комментарий
09.03.2025 21:20 Ответить
маячня, Маску до лампочки ті проценти
показать весь комментарий
09.03.2025 21:26 Ответить
Це ж не лише йому незрозуміло про 73.
А вам зрозуміло?
Це ж не лише він не згодний з політикою хрипатого.
А ви згодні...
Ви ж також Маск.
показать весь комментарий
09.03.2025 21:36 Ответить
Що вам незрозуміло про 73 ?
показать весь комментарий
10.03.2025 13:14 Ответить
Для повноти сприйняття вашого вислову точніше вкладається у свідомість читачів слово гундосікянелох....
показать весь комментарий
10.03.2025 10:03 Ответить
Побачив реакцію клієнтів старлінка і падіння прибутків і прийшов до тями?
показать весь комментарий
09.03.2025 20:46 Ответить
Ну, тепер стопудово відключить
показать весь комментарий
09.03.2025 20:50 Ответить
Вони поки вважають що задіяних методів достатньо для знищення України.

Якщо вирішать що цього мало - відключать і старлінк, і ще разом з кацапами бомбитимуть наші ТЕС.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:57 Ответить
Перечитай себе,що написав
показать весь комментарий
09.03.2025 21:04 Ответить
Трампіськоі банді довіри нема. Дик і США ще прийдеться відмиватися від цієї зарази.
показать весь комментарий
10.03.2025 10:49 Ответить
Позиція зелених зрозуміла.Тому адміністрація Білого дому органічно не сприймає і зе,і ерма.В принципі,як і більшість громадян України.
показать весь комментарий
10.03.2025 12:36 Ответить
Тебя руснявые забанили, а старлинк у них даже не на фронте работают, ковбой ты без револьвера но ***** в шляпе!
показать весь комментарий
09.03.2025 20:58 Ответить
Не надо верит никому на слово,нельзя ложить все яйца в одну корзину, нужно иметь дублирующие термины (французского телекоммуникационного спутника)
показать весь комментарий
09.03.2025 20:59 Ответить
Закінеться наркотой або рудий накаже і відключить. Вірити не можно і треба готуватись до відключення Старлинка.
показать весь комментарий
09.03.2025 21:15 Ответить
Травка це не наркотик!
показать весь комментарий
10.03.2025 12:15 Ответить
Дик, вже ж відключав і морськи дрони замість ураження цілі, стали трофеями для пу і образцами для копіювання
Слова, слова... сьогодні одні, а завтра... вимога неіснуючих боргів, відставки Зе?! - однак, сталося все навпаки: рейтинг Зе взлетів до небес і... він з суттєвої перевагою мабудь переможе на виборах...якщо вони відбудяться. цікаво... яка тоді буде нова вимога...
показать весь комментарий
09.03.2025 21:17 Ответить
Ви шуткуєте...?
Другий срок .?
Та ну на...
показать весь комментарий
10.03.2025 00:13 Ответить
По її дописах,вона не шуткує,а щиро вірить в ідею фікс непогрішимості найвеличнішого.
При другому його строку,півкраїни виїде: отак тихо,без скандалів,би хіба відкрили к.
показать весь комментарий
10.03.2025 07:47 Ответить
і знов не можна не цитувати Митця:
".. от бач, злякався, йо..ний сцикун!"
показать весь комментарий
09.03.2025 21:23 Ответить
Вірять діям, а не словам!! У БІЗНЕСІ, не виллють хвостом!
Час покаже!
показать весь комментарий
09.03.2025 21:23 Ответить
З іншого боку. Відключення великої кількості терміналів відміняє прибуток.
У Мексиці у Старлінк вже зальот. Мінус купку грошей. У Канаді мінус 15 тис. аьонентів.
показать весь комментарий
09.03.2025 21:28 Ответить
А втомлені сонцем і далі будуть поливати його брудом? Натомість краще було би подякувати за те, що він зробив в перші дні повномасштабного. І за те, що пообіцяв зараз
показать весь комментарий
09.03.2025 21:28 Ответить
Що ж, дуже дякуємо маску за те що є, але... впевненості в надійності вже нема
Пусть вже зараз договаріває до кінця, що йому не подобається в політиці України.
Те, що українці на своїй землі хочуть мати спокій, розмовляти своєю рідною мовою, співати свої пісні , а не бути пасинками в своєму домі, якій зараз мужньо боронять.
Так що для маска не так?
показать весь комментарий
09.03.2025 22:13 Ответить
там госдеп вроде выкупал какой-то %% акций так шо фи ты что отключишь...
показать весь комментарий
09.03.2025 21:31 Ответить
Цьому путінському фашисту віри нема. Треба шукати альтернативу. Щою зненацька не бути без інтернету. США ненадійна і ворожа країна тепер до України.
показать весь комментарий
09.03.2025 21:36 Ответить
крутить сракою як шалава - я це не казав, мене не так зрозуміли, взагалі вирвали с контексту. ну зелена агрохімія в профіль. но зрозуміло ж шо бреше як слуга народу
показать весь комментарий
09.03.2025 21:43 Ответить
Маск уже облажался с Теслой и потерял кучу денег. Со старлинком облажатсяне хочет. Какаястрана будет использовать Старлинк вводясебяв зависимость если этот самый Стп=арлинк могут в любой момент отключить. А тут еще и Китай создает свой аналог Старлинка и как только Маск начнет кому-то его отключать-все передут на китайскийвариант и никогда не вернутсяк Американскому
показать весь комментарий
09.03.2025 22:04 Ответить
підарасіна тупорила!
показать весь комментарий
09.03.2025 22:08 Ответить
Скорее всего он технически не может это сделать, иначе отключил бы.
показать весь комментарий
09.03.2025 22:37 Ответить
В своё время отключал, значит может.
показать весь комментарий
09.03.2025 22:41 Ответить
Відключити то можна...але наслідки для його репутації та бізнесу будуть нищівні...
показать весь комментарий
10.03.2025 00:16 Ответить
Уже отключал, ничего сокрушительного не случилось, он самый богатый человек на планете.
показать весь комментарий
10.03.2025 01:07 Ответить
сьогодні ти багатий а завтра бідний так буває в житті
показать весь комментарий
10.03.2025 08:11 Ответить
Але не для самого богатого блазня планети та друга Президента наддержави.
показать весь комментарий
10.03.2025 12:17 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2025 22:53 Ответить
Просто потім він скаже: це не я, це пентагон. Ето не я, Она сама пришла!!!!
показать весь комментарий
10.03.2025 00:01 Ответить
Твоя Тесла все одно гівно
показать весь комментарий
10.03.2025 00:25 Ответить
все одно довіри нема і треба обовязково шукати альтернативу щоб потім з голою сракою не залишитись
показать весь комментарий
10.03.2025 00:48 Ответить
надо свои спутники запускать! у Притулы есть опыт...
показать весь комментарий
11.03.2025 11:02 Ответить
Disagree with Ukraine's policy!? What is wrong with this guy!?
показать весь комментарий
10.03.2025 00:51 Ответить
С ним тоже самое что и с Трампом, они оба занимаются США, Украина им не интересна, вы просто привыкли что Байден вам сопельки вытирал и слюнявчик поправлял, а эти парни говорят, Украина взрослая и у нас на шее не помещается.
показать весь комментарий
10.03.2025 01:11 Ответить
Ілон з небагатої сімї добився всього своїм талантом і бачить можливо більше чим якісь статисти-нездари не спроможні осягнути глибину його думок.
показать весь комментарий
10.03.2025 02:21 Ответить
Ненадійний продукт! Саме основне - надійність!
показать весь комментарий
10.03.2025 05:52 Ответить
"Братві з 90-х" довіряти - себе не поважати.
показать весь комментарий
10.03.2025 07:41 Ответить
А брату можна довіряти і себе поважати?
показать весь комментарий
10.03.2025 14:15 Ответить
Маск молодець!
показать весь комментарий
10.03.2025 10:26 Ответить
не вистачило рішучості придушити курку, яка несе золоті яйця. )). Пошантажував трошки і схаменувся, особливо після заяв поляків.
показать весь комментарий
10.03.2025 11:44 Ответить
чертыло.
показать весь комментарий
10.03.2025 13:12 Ответить
слава Маску!
показать весь комментарий
11.03.2025 11:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 