Неважно насколько я не согласен с политикой Украины, я никогда не отключу Starlink, - Маск

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заверил, что никогда не отключит терминалы Starlink в Украине.

Об этом он написал в аккаунте Х, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы. Я просто утверждаю, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации", - написал Маск.