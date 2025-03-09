РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState
12 679 39

Враг оккупировал Мартыновку и Малую Локню на Курщине, - DeepState

Фиксация врага на Курщине

Российские войска продолжают продвигаться на Курщине, враг захватил Мартыновку и Малую Локню.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас - это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи. Позже стало известно, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация.

Автор: 

Курск (1072) война в Украине (3416) DeepState (68)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Велика операція кацапа зеленого ручного сирського. Вже 2 км.кв залишилось? А потім котел ? Мало що здав за 2024 рік 3600 кВ.км України?
показать весь комментарий
09.03.2025 19:57
+20
Аватюра добігає кінця.
Краще б цими силами виступ Покровський зрізали.
Але ж:
показать весь комментарий
09.03.2025 20:15
+14
То,що суджинська операція провалиться-будо очевидно з самого початку.
Тепер треба не допустити маріуполь-2 і масової здачі зах.зброї,яку творожний зняв з Донбасу в рамках суджинської операції.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велика операція кацапа зеленого ручного сирського. Вже 2 км.кв залишилось? А потім котел ? Мало що здав за 2024 рік 3600 кВ.км України?
показать весь комментарий
09.03.2025 19:57 Ответить
Саме тому один популярний ютубер сьогодні вперто мовчить про Курщину.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:01 Ответить
Так він вже все що міг сказав. Вторгнення мало сенс на початку, коли порівняно легко багато росіян настукали. Зараз, коли це перетворилося на героїзм і якщо немає сили допомогти потрібно завершити це.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:29 Ответить
Я не за Бутусова, я за Потужного писав.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:31 Ответить
Та не окупував, а АсвАбАділ, мля
показать весь комментарий
09.03.2025 20:01 Ответить
А ми навіть не встигли записати Курщину в свою Конституцію...
показать весь комментарий
09.03.2025 21:03 Ответить
Там наша комендатура, це раз.
Рашка виключила себе з міжнародного права, тому в майбутньому в неї НЕ буде визнаних кордонів.
Більш за всіх поласує комуністична химера "кнр" а нам - нам би справжнього державника та Гетьмана, щоб наладнати "лінію манергейма" проти майбутніх орд
показать весь комментарий
09.03.2025 22:25 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2025 20:02 Ответить
Мабуть вкид.
Такі чуттєві речі треба слухати лише від офіцерів бригад а не ноунеймв
показать весь комментарий
09.03.2025 22:26 Ответить
Все вірно, почали виводити війська котрі могли опинитися в оточенні. Всі ж цього хотіли, вірно?
показать весь комментарий
09.03.2025 20:03 Ответить
То,що суджинська операція провалиться-будо очевидно з самого початку.
Тепер треба не допустити маріуполь-2 і масової здачі зах.зброї,яку творожний зняв з Донбасу в рамках суджинської операції.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:06 Ответить
Шоб писати - "окупував" треба було кацапам розповісти, чо ми там провели рехверендум і курська область належить Україні...
показать весь комментарий
09.03.2025 20:09 Ответить
Чому окупував? Звільнив.....
показать весь комментарий
09.03.2025 20:12 Ответить
Кацапи не звільняють, вони окуповують. Завжди.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:26 Ответить
Аватюра добігає кінця.
Краще б цими силами виступ Покровський зрізали.
Але ж:
показать весь комментарий
09.03.2025 20:15 Ответить
Ми ще можемо отримвти наступ цапів на Сумщину.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:23 Ответить
Все ухудшается в геометрической прогрессии. Еще и Константинополь пройопан. Следующий Богатырь.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:32 Ответить
Ваш донат поможе нищити кацапів. Скиньте гроші для ЗСУ.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:40 Ответить
Скинь Азову
показать весь комментарий
09.03.2025 21:13 Ответить
Успіхи на Курському напрямку стали джерелом віри у нові перемоги, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3531938
показать весь комментарий
09.03.2025 20:38 Ответить
Как так окупував??? Ось тут дійсно - АСВАБІДІЛ )))
показать весь комментарий
09.03.2025 21:58 Ответить
Родинні зв'язки сильніші за будь-які присяги,у сирскава вся рідня на параші,він плоть від плоті москаль,і єдина мета цієї операції-підвищення мотивації кацапів йти воювати.
показать весь комментарий
09.03.2025 22:08 Ответить
Колись московит Іван Сусанін, навмисно завів загін Речі Посполитої у непрохідний болотистий ліс.

Московит Владімір Зеленский зробив теж саме з найкращими підрозділами ЗСУ на Курщині".
показать весь комментарий
09.03.2025 23:35 Ответить
Чому окупував, відвоював? Кого там окуповувати? Бред
показать весь комментарий
10.03.2025 01:33 Ответить
а курскую народную республику кто основал?
показать весь комментарий
10.03.2025 02:12 Ответить
Дуже добре, що вдалося зупинити ворога на Покровському напрямку.
Треба ще зупинити ворога на Курському напрямку. Будь ласка.
показать весь комментарий
10.03.2025 02:59 Ответить
Ну щас в курске тыщ 5 наберут пленных, освободят суджу и пойдут утюжать покровск...ну или на сумы
показать весь комментарий
10.03.2025 10:07 Ответить
Лише вчора зареєструвався,а вже яка брудна атака на поважні ресурси.
А хто ж тоді буде правду доносити людям,г+г?
показать весь комментарий
10.03.2025 08:00 Ответить
Конечно говорить на то что россияне оккупировали свою историческую территооию- верх пропогандизма)
показать весь комментарий
10.03.2025 09:57 Ответить
 
 