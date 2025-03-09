Враг оккупировал Мартыновку и Малую Локню на Курщине, - DeepState

Российские войска продолжают продвигаться на Курщине, враг захватил Мартыновку и Малую Локню.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас - это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи. Позже стало известно, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация.