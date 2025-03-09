Враг оккупировал Мартыновку и Малую Локню на Курщине, - DeepState
Российские войска продолжают продвигаться на Курщине, враг захватил Мартыновку и Малую Локню.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас - это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", - говорится в сообщении.
Ситуация в Курской области
Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи. Позже стало известно, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация.
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Рашка виключила себе з міжнародного права, тому в майбутньому в неї НЕ буде визнаних кордонів.
Більш за всіх поласує комуністична химера "кнр" а нам - нам би справжнього державника та Гетьмана, щоб наладнати "лінію манергейма" проти майбутніх орд
Такі чуттєві речі треба слухати лише від офіцерів бригад а не ноунеймв
Тепер треба не допустити маріуполь-2 і масової здачі зах.зброї,яку творожний зняв з Донбасу в рамках суджинської операції.
Краще б цими силами виступ Покровський зрізали.
Але ж:
Московит Владімір Зеленский зробив теж саме з найкращими підрозділами ЗСУ на Курщині".
Треба ще зупинити ворога на Курському напрямку. Будь ласка.
А хто ж тоді буде правду доносити людям,г+г?