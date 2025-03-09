Российский дрон ранил женщину в селе Ивашки на Харьковщине
9 марта около 16:15 вражеский FPV-дрон ударил по частному жилому сектору в селе Ивашки Богодуховского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Отмечается, что осколочные ранения получила 69-летняя женщина.
"Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", - отмечают в прокуратуре.
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