Российский дрон ранил женщину в селе Ивашки на Харьковщине

9 марта около 16:15 вражеский FPV-дрон ударил по частному жилому сектору в селе Ивашки Богодуховского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что осколочные ранения получила 69-летняя женщина.

"Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", - отмечают в прокуратуре.

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