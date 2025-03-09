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Новости Обстрелы Харьковщина
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Российский дрон ранил женщину в селе Ивашки на Харьковщине

Последствия российского обстрела села Ивашки 9 марта

9 марта около 16:15 вражеский FPV-дрон ударил по частному жилому сектору в селе Ивашки Богодуховского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что осколочные ранения получила 69-летняя женщина.

"Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", - отмечают в прокуратуре.

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Автор: 

обстрел (26850) Харьковская область (650) Богодуховский район (39) Ивашки (6) война в Украине (3416)


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