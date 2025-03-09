Минобороны и производитель IRIS-T подписали меморандум, который предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое
Министерство обороны подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence - производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава минобороны Рустем Умеров.
"Защита украинского неба и городов - наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны. Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир - на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", - отметил министр.
По его словам, Меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.
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Ще один мотлох прямує на місто
отже бикувати на Сема не слід було , можливо якіхось два три місяці він ще підвозив би якісь іграшки
Співпраця з Європою + свої розробки.
А тобі дадуть лише лопату Кулеби коли ТЦК нарешті вполює твою тушку.