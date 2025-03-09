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Новости Сотрудничество Минобороны и Diehl Defence
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Минобороны и производитель IRIS-T подписали меморандум, который предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое

Минобороны подписало Меморандум с Diehl Defence

Министерство обороны подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence - производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава минобороны Рустем Умеров.

"Защита украинского неба и городов - наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны. Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир - на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", - отметил министр.

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По его словам, Меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

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Автор: 

Минобороны (9277) ПВО (2701) Умеров Рустем (503)


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Топ комментарии
+4
IRIS-T непогана система. Але є у неї великий недолік - вона не збиває балістику. От якби ми якесь спільне підприємство з виробництва аналогів петріотів зробили, це було б круто.
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09.03.2025 20:40
+4
Знову меморандум)))
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09.03.2025 20:42
+3
Та хоч удесятеро… Питання не в документах, а у виробничих потужностях. Не знаю щодо IRIS-T, але виготовлення лише однієї батареї Patriot займає два роки. Думаю, ситуація схожа: у мирний час їх майже ніхто не замовляв, а наростити виробництво - складний технологічний процес.
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09.03.2025 20:42
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IRIS-T непогана система. Але є у неї великий недолік - вона не збиває балістику. От якби ми якесь спільне підприємство з виробництва аналогів петріотів зробили, це було б круто.
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09.03.2025 20:40 Ответить
Зроблять свій Кільчень і до ср@ки той патріот .
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09.03.2025 21:11 Ответить
Так Кільчень начебто так й припадає пилом(( не випускається..
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09.03.2025 21:21 Ответить
Одумалися зелені , але тепер важко наздогнати пропущене , з ним те саме що свого часу з Нептуном було.
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09.03.2025 21:51 Ответить
У нас скоро будет свой петриот. Янелох сказал что скоро сделают, разве не потужно?😎
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10.03.2025 01:17 Ответить
Та хоч удесятеро… Питання не в документах, а у виробничих потужностях. Не знаю щодо IRIS-T, але виготовлення лише однієї батареї Patriot займає два роки. Думаю, ситуація схожа: у мирний час їх майже ніхто не замовляв, а наростити виробництво - складний технологічний процес.
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09.03.2025 20:42 Ответить
Я конечно не экперт по производству, но мне кажется, если бы на США или страны НАТО напала бы, эээ, условный сильный враг, то как это было во ВМВ, производственные мощности быстро бы нарастили в разы, и работа ли бы они в четыре смены, а ради Украины то конечно.... да что там какой то ирис-т и петриот, производство снарядов уже третий год не могут нарастить хотя бы в два раза, вот где настоящая технологическая сложность.
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09.03.2025 21:01 Ответить
Щоб сша і НАТО струсилися то потрібно щоб ворог захопив пів Європи або пів світу. А це як ви розумієте не на користь України. Тому що всі шляхи в Європу ведуть через Україну
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09.03.2025 22:19 Ответить
Знову меморандум)))
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09.03.2025 20:42 Ответить
меморандум це наміри
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09.03.2025 20:56 Ответить
28 штук "безпекових намірів" вже маєм. Дуже допомагає? Але в ІБД(імітації бурхливої діяльності) таки допомагає.
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09.03.2025 21:09 Ответить
ніхто не зупинить ідеї час якої настав
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09.03.2025 20:58 Ответить
Я думаю Гюго и подумать не мог что под этим лозунгом будут убиваемы десятки тысяч людей
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09.03.2025 21:01 Ответить
кацапи не люди
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09.03.2025 21:02 Ответить
вони ближче до мавп ,в кацапа одна лишня хромосома - у мавпи 2
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09.03.2025 21:04 Ответить
і знову меморандум. це вже було-кучма.
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09.03.2025 20:43 Ответить
в нас щас в реальному часі йде збиття мопедів - один мінус
Ще один мотлох прямує на місто
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09.03.2025 20:55 Ответить
Працює ППО
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09.03.2025 20:57 Ответить
Чудові стстеми але це не патріот далеко !
отже бикувати на Сема не слід було , можливо якіхось два три місяці він ще підвозив би якісь іграшки
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09.03.2025 20:57 Ответить
SAMP/T замінить патріот
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09.03.2025 20:59 Ответить
вона навіть краще
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09.03.2025 21:01 Ответить
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09.03.2025 21:20 Ответить
Знову як гівнюк вирядився.
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09.03.2025 21:33 Ответить
Треба до максимуму відмовлятись від усього американського!
Співпраця з Європою + свої розробки.
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09.03.2025 21:40 Ответить
150 млрд валюти замість опк, бездарно проїли і спустили на підтримку штучного курсу гривні. Величезні гроші, дай їх якомусь Ким Ір Пуку планету б трясло.
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09.03.2025 22:36 Ответить
Сьогодні у Франції і Германії знову з'явилась чудова можливість стати пупом землі. В Європі тільки заморожених розійських активів на $300млрд які можна пустити на виробництво зброї і військової промисловості а значить підняти економіку цих країн. Сша кинувши Україну показали себе підлим гівном і ще довго будуть локті собі гризти і не одне десятиліття повертати собі репутацію і вплив.
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09.03.2025 22:43 Ответить
Та не хрюкай, Шаріков. Далі заяв про потужну підтримку це не піде.
А тобі дадуть лише лопату Кулеби коли ТЦК нарешті вполює твою тушку.
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09.03.2025 23:05 Ответить
 
 