Если произойдет заморозка войны, Херсонская область повторит судьбу Берлина после Второй мировой, - Прокудин
Если потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет предусматривать заморозку линии фронта - Херсонская область останется разделенной.
Об этом в интервью The Telegraph заявил руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Россияне пытаются захватить плацдарм на Днепре
Как отметил глава администрации, на мирных переговорах территории могут стать "разменной монетой", поэтому армия РФ пытается захватить плацдармы на реке Днепр. Он добавил, что десантные операции оккупантов резко активизировались после прихода к власти Дональда Трампа.
"Сначала они пытались переправиться на лодках через реку, что заканчивалось для них фатально. Сейчас российские войска, используя бронетехнику, приближаются к разрушенным автомобильным и железнодорожным мостам, чтобы перекрыть эти пути, остановить логистику с нашей стороны, а также защитить свои лодки", - рассказал Прокудин.
Он добавил, что бои сосредоточены на островах в дельте Днепра ниже по течению от Херсона, а также на низменных болотистых местностях, разделенных речными протоками напротив разрушенного Антоновского моста. Прокудин сказал, что россиянам до сих пор не удалось закрепиться и назвал их десантные рейды "миссиями самоубийц".
Корейского сценария не будет
Глава администрации подчеркнул, что Украина никогда официально не признает российский суверенитет над оккупированным левобережьем области и будет работать над возвращением территорий, даже если прекращение огня заморозит линию фронта на неопределенный срок.
"Конечно, ситуация ужасная, но мы уже проходили через подобное в 2014 году в Донецке и Луганске, и люди все дальше и дальше отдалялись от своих домов, и были вынуждены переселяться несколько раз", - сказал он.
По его мнению, также нельзя быть уверенным в том, что вероятное мирное соглашение будет прочным.
"В конце концов, Берлинская стена упала. Одна часть станет богаче и лучше, а другая - беднее. Через некоторое время мы вернемся на левый берег. Это точно не будет сценарием, как в Корее, потому что это лишь способ перевести дыхание и подготовиться к следующему удару, особенно для России", - пояснил Прокудин.
По его словам, Россия уже наращивает свой военный потенциал и производит огромное количество боеприпасов. Если война остановится, они будут готовы к следующему удару в течение следующих двух-трех лет. На это также должна учитывать Европа, считает глава ОВА.
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Неважаючи на усі наші кудкудахкання.
Отака гуйня, малята! (с)
Перекрити шляхи до зруйнованих мостів? Кому ? І цей туди ж, до пари трампу,
Мається на увазі що танки і сау гатять з лівого берега.
- на словах ми маємо мільони дронів і Невимовну Потужність
- на ділі вже три роки обстрілюють правий берег і немає чим накрити цю арту, танки, гради і дронові екіпажи
і хто вам сказав, що наша частина буде багатшою ?
просрали в 2019 все що могли
Тим більше "на ескалацію" грошей і набоїв не дадуть!!
Реалії такі - аби втримати те шо є, скрегочучі зубами. Наслідок Потужної дипломатії і статегічного керівництва Всеосяйного
піЛідора π
А головне - якщо вже проводити такі аналогії - в який бік від лінії розмежування люди будуть тікати ? От питання ...
Спийте в будь кого хто вирвався з окупації - лікували безкоштовно.
Це факт, режим внутрішньої окупації розкрадає все, щоб жебракували або від безвиході терпіли. А у ворога ще повно нафтодоларів.
Для довідки - ніхто не забув СКІЛЬКИ з 2014 витратили на виплати ОРДЛО
Потужно....
Трампондопули хочуть щоб здали включно з обласними центрами!
Запоріжжя та Херсонщину!
Бо хазаро-москоаіти бач записали собі це в головну цедулку ( яка не діє, доречі)