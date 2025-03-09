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Новости Заявления о мире Заморозка войны
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Если произойдет заморозка войны, Херсонская область повторит судьбу Берлина после Второй мировой, - Прокудин

Александр Прокудин

Если потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет предусматривать заморозку линии фронта - Херсонская область останется разделенной.

Об этом в интервью The Telegraph заявил руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Россияне пытаются захватить плацдарм на Днепре

Как отметил глава администрации, на мирных переговорах территории могут стать "разменной монетой", поэтому армия РФ пытается захватить плацдармы на реке Днепр. Он добавил, что десантные операции оккупантов резко активизировались после прихода к власти Дональда Трампа.

"Сначала они пытались переправиться на лодках через реку, что заканчивалось для них фатально. Сейчас российские войска, используя бронетехнику, приближаются к разрушенным автомобильным и железнодорожным мостам, чтобы перекрыть эти пути, остановить логистику с нашей стороны, а также защитить свои лодки", - рассказал Прокудин.

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Он добавил, что бои сосредоточены на островах в дельте Днепра ниже по течению от Херсона, а также на низменных болотистых местностях, разделенных речными протоками напротив разрушенного Антоновского моста. Прокудин сказал, что россиянам до сих пор не удалось закрепиться и назвал их десантные рейды "миссиями самоубийц".

Корейского сценария не будет

Глава администрации подчеркнул, что Украина никогда официально не признает российский суверенитет над оккупированным левобережьем области и будет работать над возвращением территорий, даже если прекращение огня заморозит линию фронта на неопределенный срок.

"Конечно, ситуация ужасная, но мы уже проходили через подобное в 2014 году в Донецке и Луганске, и люди все дальше и дальше отдалялись от своих домов, и были вынуждены переселяться несколько раз", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы остановить "дроновий террор", линию фронта надо отодвинуть минимум на 20 километров от Херсона, - Прокудин

По его мнению, также нельзя быть уверенным в том, что вероятное мирное соглашение будет прочным.

"В конце концов, Берлинская стена упала. Одна часть станет богаче и лучше, а другая - беднее. Через некоторое время мы вернемся на левый берег. Это точно не будет сценарием, как в Корее, потому что это лишь способ перевести дыхание и подготовиться к следующему удару, особенно для России", - пояснил Прокудин.

По его словам, Россия уже наращивает свой военный потенциал и производит огромное количество боеприпасов. Если война остановится, они будут готовы к следующему удару в течение следующих двух-трех лет. На это также должна учитывать Европа, считает глава ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона, - ОВА

Автор: 

Прокудин Александр (97) Херсонская область (4709) война в Украине (3416)


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Топ комментарии
+20
не повернемо ми ті землі
і хто вам сказав, що наша частина буде багатшою ?
просрали в 2019 все що могли
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09.03.2025 21:34
+13
Путін твій папік?
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09.03.2025 21:21
+12
от вам як треба говнокомандувати ,пів України 🤡 здало і ще хоче говнокомандувати ...
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09.03.2025 21:32
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Буде так, як папіки порішають.
Неважаючи на усі наші кудкудахкання.
Отака гуйня, малята! (с)
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09.03.2025 21:19 Ответить
Путін твій папік?
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09.03.2025 21:21 Ответить
судячи що ***** написав з великої літери то твій
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09.03.2025 21:37 Ответить
А чому слово путін не вживаєш? воно для тебе святе? тіпа нє памінать в сує?...
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09.03.2025 21:44 Ответить
й..нутим фьодоровичам немає спокою
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09.03.2025 22:05 Ответить
а твій папік хто? він здатний спинити наступ россіян
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09.03.2025 21:43 Ответить
Здатний.
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09.03.2025 21:46 Ответить
хтоце ? назвіть ? дуже цікаво почути незалежну думку
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09.03.2025 21:54 Ответить
Український народ.
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09.03.2025 21:59 Ответить
чим ? оцим ? уперед! "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба
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09.03.2025 22:01 Ответить
Зеленський дасть мільйон всього.
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09.03.2025 22:04 Ответить
З окопа малюєшь? чи так рішив пукнути? Якшо так, то через час все вернеться додому! Берлін вернувся, та все тут вернеться без крові!
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09.03.2025 21:40 Ответить
" малюєшь" це такий діалект , чи кацапський акцент ?
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09.03.2025 21:55 Ответить
А як має бути? На Хмильнитчині я малював, бо якшо ти рісував то це кацапура!
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09.03.2025 22:12 Ответить
Не знаю де ти малював , але не на Хмельниччині ))
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09.03.2025 22:22 Ответить
Хай буде так
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09.03.2025 23:44 Ответить
яким боком ти выдносишся до украънського народу?
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09.03.2025 21:41 Ответить
Ніколи ще Штірліц не був так близько до провалу.
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09.03.2025 21:42 Ответить
лох, розкладку на клавіатурі переключи!
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09.03.2025 21:48 Ответить
дібіл ти мабудь окрім образ нездатний нічого путньго висрати зі свого могу. пнх
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09.03.2025 21:56 Ответить
непогано в тебе підгоріло! і ти знову лох, навчись нормально писати...
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09.03.2025 22:28 Ответить
узкій , встанови українську розкладку ((
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09.03.2025 21:56 Ответить
Ну у кацапа звісно що розкладка "руминська" , а в українців румунська )) Ну а чому не волаю ? Та тому що не тону і мене не грабують )) щодо розмови , то я я хіба що галасувати можу ))
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09.03.2025 22:21 Ответить
Не долю Берліна, а долю Алеппо.
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09.03.2025 21:19 Ответить
Миколаїв теж страждав , треба потіснити кацапню
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09.03.2025 21:23 Ответить
Іди потісни
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10.03.2025 07:08 Ответить
не буде життя кацапні на окупованих територіях , даунбасс я виключаю там завезені в минулому с росії каторжники
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09.03.2025 21:22 Ответить
упевнений ? Назви кількість мобілізованих там , які замість воювати проти України здалися в полон . Ті , хто не хотів з кацапами миритися , потихеньку вже виїхали , хіба старенькі залишилися . Діди з бабами тобі партизанські загони організують ?
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09.03.2025 22:01 Ответить
Про заморозку треба забути, це не світить.
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09.03.2025 21:23 Ответить
А що світить?
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09.03.2025 22:00 Ответить
готовся к крепости Харьков и Днепр.
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09.03.2025 22:45 Ответить
АРК?
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09.03.2025 21:24 Ответить
Це Україна !
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09.03.2025 21:25 Ответить
Це запитання поставте кримським татарам.
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09.03.2025 22:01 Ответить
Мусор іди воюй,бо твої фантазії нікому не цікаві
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09.03.2025 21:26 Ответить
До чого ці "откровення" - а Запоріжська обл - нам би зараз вистояти - Трамп починає топити за рашку
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09.03.2025 21:26 Ответить
Запорізька область.
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09.03.2025 22:02 Ответить
Зараз російські війська, використовуючи бронетехніку, наближаються до зруйнованих автомобільних та залізничних мостів, щоб перекрити ці шляхи, Джерело: https://censor.net/ua/n3540187
Перекрити шляхи до зруйнованих мостів? Кому ? І цей туди ж, до пари трампу,
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09.03.2025 21:27 Ответить
Каламбур... Або редактори сонні писали.
Мається на увазі що танки і сау гатять з лівого берега.
- на словах ми маємо мільони дронів і Невимовну Потужність
- на ділі вже три роки обстрілюють правий берег і немає чим накрити цю арту, танки, гради і дронові екіпажи
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09.03.2025 22:18 Ответить
Тут таке постійно пишуть, типу Охтирку атакували, 50 км від кордону (а то обстріляли, атакували це коли особовий склад безпосередньо знаходиться біля лінії оборони ворога, хоч перестали писати що якийсь населений пункт розстріляли, замість "ворог окупував село" пишуть "ворог просунувся біля села" і т.п.)
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10.03.2025 07:11 Ответить
А без заморозки Херсонська область повторить долю Донецької і Луганської.
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09.03.2025 21:28 Ответить
Херсон наш , значить і область наша - велика Крапка
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09.03.2025 21:30 Ответить
Ура *****! Закидаємо їх ***** шапками, а самі будемо в теплій хаті сидіти.
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09.03.2025 21:51 Ответить
от вам як треба говнокомандувати ,пів України 🤡 здало і ще хоче говнокомандувати ...
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09.03.2025 21:32 Ответить
не повернемо ми ті землі
і хто вам сказав, що наша частина буде багатшою ?
просрали в 2019 все що могли
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09.03.2025 21:34 Ответить
А ты смотрю до сих пор пу ждешь с 3013-2014гг,видать из титушек…?
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09.03.2025 23:41 Ответить
Без розвалу рашки - точно ні!! Хто буде бовдуром ідти в атаки на Перекоп, класти життя за кар'єру Буданги-Кавоварки ????
Тим більше "на ескалацію" грошей і набоїв не дадуть!!
Реалії такі - аби втримати те шо є, скрегочучі зубами. Наслідок Потужної дипломатії і статегічного керівництва Всеосяйного пі Лідора π
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09.03.2025 22:13 Ответить
Якщо замінять склад населення, а рештки зазомбують, то і після розвалу теж сумнівно. А якщо рашку захопить Китай, вони не упустять ті землі
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10.03.2025 08:11 Ответить
Видимо будут интервью глав ОВА про "запорожские, донецкие, харьковские и немного луганские" условные "берлины".
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09.03.2025 21:41 Ответить
Сумська ...
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09.03.2025 21:43 Ответить
Насправді не "якщо" , а "коли"...
А головне - якщо вже проводити такі аналогії - в який бік від лінії розмежування люди будуть тікати ? От питання ...
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09.03.2025 21:46 Ответить
Пенсіонери, інваліди і т.д. на лівий берег. Бо з ЗЕрежимом важко вижити. З переселенців вимагають гроші за лікування та інший треш...
Спийте в будь кого хто вирвався з окупації - лікували безкоштовно.
Це факт, режим внутрішньої окупації розкрадає все, щоб жебракували або від безвиході терпіли. А у ворога ще повно нафтодоларів.
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09.03.2025 22:10 Ответить
Так ото ж ...
Для довідки - ніхто не забув СКІЛЬКИ з 2014 витратили на виплати ОРДЛО
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09.03.2025 22:55 Ответить
Українськи війська вже висаджувались у Кринках, атакували і на Запоріжжі. Результати відомі. Гучними промовами тут не допомогти. Краще думати про те як не втратити ще більше!
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09.03.2025 21:47 Ответить
запускайте центрифуги, інакше "берлінска стіна" не впаде.
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09.03.2025 21:56 Ответить
Це брехня! Не буде так, як з Берліном. Бо в Берліні з обох боків була Німеччина, одна мова, одна культура, одна історія. А у нас на лівому березі Дніпра більше не буде ні України, ні мови, ні віри, ні культури, ні історії. Навіть не буде корінних мешканців - виселять всіх!
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09.03.2025 21:57 Ответить
А ти звідки, Олексо? Я народився на лівому березі Дніпра (м. Дніпро), прожив тут все життя. Й не маю ніякого бажання віддавати мою Батьківщину оркам ні під які гарантії безпеки та затишну квартиру у Львові з видом на Високий Замок.
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09.03.2025 23:24 Ответить
Це добре але про Ваше бажання орки не знають і будуть йти на захід.
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10.03.2025 07:17 Ответить
Головою ХОВА призначили Капітана Очевидність?
Потужно....
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09.03.2025 21:59 Ответить
Вещает чувак с нехилой зарплатой и ещё более нехилыми "приработкаами" к ней, что Херсонская область разделена по Днепру. Может, ему в школу учителем географии на 4000 евро?
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09.03.2025 22:00 Ответить
Між Кореями також межу провели, це тимчасово!
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09.03.2025 22:01 Ответить
Треба вводити вже штрафи для посадовців, якщо хтось щось сказав і це не відбулося наприклад на протязі року - штраф 17 тисяч євро , якщо не вибачився повторній 34 тисячі , якщо в 10 денний термін то знижка 50%
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09.03.2025 22:04 Ответить
Ша!
Трампондопули хочуть щоб здали включно з обласними центрами!
Запоріжжя та Херсонщину!
Бо хазаро-москоаіти бач записали собі це в головну цедулку ( яка не діє, доречі)
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09.03.2025 22:06 Ответить
Це хоче *****, Трамп тут поки ніяких заяв не робив.
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09.03.2025 22:28 Ответить
За оцінками фахівців, які наводить The Washington Post, якщо поточні демографічні тенденції збережуться, до 2100 року https://www.unian.ua/society/naselennya-ukrajini-wp-dav-nevtishniy-prognoz-na-2100-rik-12928950.html в Україні проживатиме лише близько 15 мільйонів людей.
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09.03.2025 22:14 Ответить
Бажаючим воювати до переможної перемоги так як є нічого не змінюючи варто зрозуміти, що навіть 15 мільйонів це буде за щастя...
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09.03.2025 22:16 Ответить
Краще область, ніж країна по Дністрі.
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09.03.2025 22:27 Ответить
А якщо не буде заморозки, то ти що, військової силою ії повернеш, клоун іпаний?
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09.03.2025 22:55 Ответить
З урахування, що за команда ФСБ поїхала до сауддитів на перемовини та як орда хочеш тих перемовин, після того як Трампон загнав Бубачьку в куток (активізувались сучі діти), я був би ще більш скептичнішим.
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09.03.2025 22:56 Ответить
А що це була за така страшна доля? Німці не понесли ніякого покарання вбивши 60 мільйон чоловік. Досі всі піклуються про цих нацистських мразей. Тепер вони всіх вчать як потрібно жити. ***** пам'ятає про це.
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09.03.2025 23:02 Ответить
взагалі кацапи малюют мапи де 8 областей під ними. і це дуже сумно.
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09.03.2025 23:09 Ответить
Отож. Зупиняти війну немає ніякого сенсу. Це буде тільки пауза від якої Україна не стане сильнішою.
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09.03.2025 23:14 Ответить
Від продовження війни стане сильнішою?
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10.03.2025 07:10 Ответить
Колись таке про ОРДЛО розказували.І дійсно наші недалекоглядні політики вкладали купу грошей в інфраструктуру на підконтрольних Україні територіях Донбасу в той час коли рашка вкладала в ОРДЛО купу грошей для створення воєнного плацдарму там для майбутної агресії.Вся філософія рашистів побудована не на покращення якості життя по зразку сусідів,а погіршення його у сусідів шляхом війн,окупацій і анексій.
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10.03.2025 02:08 Ответить
Це так було важко додуматись.
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10.03.2025 04:35 Ответить
 
 