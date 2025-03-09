2 вражеских БпЛА сбили над Днепропетровской областью, - ОВА

Вечером 9 марта силы ПВО сбили 2 российских беспилотника над Днепропетровской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Два беспилотника сбили подразделения ЧвК "Схід" над Днепропетровщиной. Спасибо, что всегда на страже!" - написал Лысак.

Ранее сообщалось, что российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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