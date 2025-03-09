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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Армия РФ осуществила 119 обстрелов Сумщины в течение дня, под огнем оказалось 12 громад

Вражеские обстрелы Сумщины

9 марта россияне совершили 119 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (5 взрывов), FPV-дронами (14 взрывов), КАБами (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: произошли сбросывания ВОГ с БпЛА (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Миропольская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва), сбрасывание ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: зафиксировано сбрасывание ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).
  • Глуховская громада: состоялось сбрасывание ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: осуществлены удары FPV-дронов (24 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов) и сбрасывание ВОГ с БпЛА (10 взрывов).

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  • Николаевская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв). Поврежден частный жилой дом.
  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБом (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БпЛА (8 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксировано сбрасывание ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Хутор-Михайловская громада: осуществлены авиаудары НАР (6 взрывов).
  • Белопольская громада: произошли сбросывания ВОГ с БпЛА (9 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Свесская громада: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Верхнесыроватская громада: враг совершил удар БпЛА (1 взрыв).

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обстрел (26850) Сумская область (2984) война в Украине (3416)


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І де ті срані мільоні дронів? Де ракети/снаряди? Де мільон справних мін, якими б все це можно було погасити???
Сама Невимовна Потужність і нарко-відосики
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09.03.2025 22:20 Ответить
 
 