Армия РФ осуществила 119 обстрелов Сумщины в течение дня, под огнем оказалось 12 громад
9 марта россияне совершили 119 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Юнаковская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (5 взрывов), FPV-дронами (14 взрывов), КАБами (2 взрыва).
- Великописаревская громада: произошли сбросывания ВОГ с БпЛА (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва), сбрасывание ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Эсманьская громада: зафиксировано сбрасывание ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).
- Глуховская громада: состоялось сбрасывание ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Краснопольская громада: осуществлены удары FPV-дронов (24 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов) и сбрасывание ВОГ с БпЛА (10 взрывов).
- Николаевская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв). Поврежден частный жилой дом.
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБом (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БпЛА (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксировано сбрасывание ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
- Хутор-Михайловская громада: осуществлены авиаудары НАР (6 взрывов).
- Белопольская громада: произошли сбросывания ВОГ с БпЛА (9 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Свесская громада: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Верхнесыроватская громада: враг совершил удар БпЛА (1 взрыв).
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