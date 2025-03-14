Армия РФ активизировалась вблизи Белогоровки на Сиверском направлении, - ОТГ "Луганськ"

На Сиверском направлении российские войска активизировались вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганськ" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник в разы активнее начал применять FPV-дроны, труднее стало заводить и выводить личный состав на позиции и с позиций. Где-то, к сожалению, приходится личный состав для сохранения жизни держать дольше на позициях. Враг активно проводит штурмовые действия и насыщение переднего края именно со своей стороны для того, чтобы в дальнейшем штурмовать населенный пункт Белогоровка", - отметил он.

По словам спикера, в южной части Сиверского направления "серьезной активности" армии РФ не видно. В то же время оккупанты используют постоянно мотоциклы, которыми пытаются куда-то добраться.

"На Сиверском направлении уменьшилось личного состава за счет того, что там штурмовые действия имеют массированный характер - от 50 до 150 человек привлекается в один штурм", - добавил Запорожец.

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По данным Deepstate, украинские войска смогли вытеснить российскую армию из Фиголевки в Харьковской области, впрочем российские оккупанты имеют определенные продвижения в Донецкой и Луганской областях.