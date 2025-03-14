Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Паролином: обсудили обмен пленными и 30-дневное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, во время которого обсудили важность обмена пленными и введения 30-дневного режима тишины.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Святой Престол получил список украинцев и украинок, которых удерживают в российских тюрьмах и лагерях. Рассчитываем на поддержку для их освобождения. Именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины - это те первые быстрые шаги, которые могут значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил за усилия Ватикана в возвращении украинских детей, депортированных в Россию, и за моральную поддержку Украины.

Он подчеркнул, что Украина готова делать шаги к миру, тогда как Россия выдвигает условия, которые только усложняют процесс.

"Мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все только усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Папу Римского Франциска за молитвы и готовность Ватикана способствовать установлению мира.

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