Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Паролином: обсудили обмен пленными и 30-дневное перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, во время которого обсудили важность обмена пленными и введения 30-дневного режима тишины.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Святой Престол получил список украинцев и украинок, которых удерживают в российских тюрьмах и лагерях. Рассчитываем на поддержку для их освобождения. Именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины - это те первые быстрые шаги, которые могут значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру", - отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил за усилия Ватикана в возвращении украинских детей, депортированных в Россию, и за моральную поддержку Украины.
Он подчеркнул, что Украина готова делать шаги к миру, тогда как Россия выдвигает условия, которые только усложняют процесс.
"Мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все только усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", - заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Папу Римского Франциска за молитвы и готовность Ватикана способствовать установлению мира.
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