РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5553 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными Перемирие на 30 дней
468 5

Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Паролином: обсудили обмен пленными и 30-дневное перемирие

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, во время которого обсудили важность обмена пленными и введения 30-дневного режима тишины.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Святой Престол получил список украинцев и украинок, которых удерживают в российских тюрьмах и лагерях. Рассчитываем на поддержку для их освобождения. Именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины - это те первые быстрые шаги, которые могут значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил за усилия Ватикана в возвращении украинских детей, депортированных в Россию, и за моральную поддержку Украины.

Он подчеркнул, что Украина готова делать шаги к миру, тогда как Россия выдвигает условия, которые только усложняют процесс.

"Мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все только усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Папу Римского Франциска за молитвы и готовность Ватикана способствовать установлению мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поручил Клименко и Малюку привлечь все необходимые силы, чтобы установить факты убийства активиста Ганула, - Зеленский

Автор: 

Ватикан (185) Зеленский Владимир (20239) перемирие (1586) пленные (2127)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і гріхи свої просив відпустити? чи по телефону ще не сповідуються?
показать весь комментарий
14.03.2025 16:58 Ответить
Щось Зєля зовсім того...
показать весь комментарий
14.03.2025 17:09 Ответить
Вся логистика РФ построена на железных дорогах. А там главное - электровозы. Их на Росии КРИТИЧЕСКИ мало. И чинить электровозы - ТРУДНЕЕ ЧЕМ НПЗ.

Если бы начальство ЗСУ было чутка умнее, давно бы настроили дроны на УНИЧТОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ на всех рашистских ЖД.
показать весь комментарий
14.03.2025 17:15 Ответить
Скільки можна дурити людей. Азов,ніхто не забув, ні один Українець, як брехали сцяли в очі, срали в душу. Миротворці *****. Зараз,що ??? Нові граблі. Перепрошую. Україну знищили. Курва диполатію зламали!?!? Так ти її і зламав. Перепрошую, нема сил читати то все. Дякую Пану Бутусову,дуже вдячна за все що він висвітлює. З повагою.
показать весь комментарий
14.03.2025 17:23 Ответить
 
 