Заявления об окружении украинских войск в Курской области РФ не соответствуют действительности, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области. Об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб.
В командовании отметили, что эта информация распространяется россиянами ради "политических целей и давления на Украину и партнеров". Также там отметили, что ситуация за сутки существенно не изменилась.
"Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются. Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует, добавил Генштаб.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.
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Недоделки убогие 4-ый год всё время "окружают и побеждают", а в реальности продвинулись за 3 года непрерывной войны аж на 39 км и по сей день как толклись, так толкутся в Донецкой области. Уроды тупые...
Він летів на схід і там грохнули кілька чиновників міністерства нападу рф!!!!
Тіла понівечені з катівень вони потім пред'явили!
Судячи по всьому виходять, хоча й з зарізненням.
Ууу, українські військові в оточенні…
Хєх, любі мої знову ж таки кажу, це велика політична гра і не треба угарати з деменції діда, бо дід знає, що каже і використає будь-який, навіть найбрехливіший і найтупіший агрумент путіна, щоб зробити ніби послугу Україні і так би мовити, «перекинути мʼяч на нашу сторону», щоб ми в свою чергу пішли також на поступки.
Тільки після такої череди відфутболювання мʼяча може статися так, що ми весь час робили поступки, а нас просто найобували, бо простіше змусити слабшого, особливо коли твоя основна проблема - Китай, а не рашка.
Про це «но» якраз я вчора і писав, і не дивуйтесь, що Трамп може спонукати нас до припинення мобілізації за нарощування військової потужності в обмін на те, що нас вивели з якогось ніким небаченого оточення)
Сумно, адже в цій політичній грі нам вже призначили позицію переможеного, тому треба боротися і добувати самим для себе ці «козирі», бо іншого варіанту у нас немає.
Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)
March 13
https://t.me/bahshiddemon/2120 Бахмутський Демон 👹
Із Суджі вийшли.
152.5Kviews
22:32
Идиот, выживший из ума...
Можно узнать ваше воинское звание?
«Учора у нас були дуже хороші та продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є великі шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться», - написав Трамп.
Він також зазначив, що тисячі українських військових оточені російськими силами в Курській області. «Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це буде жахлива бійня, небачена з часів Другої світової війни. Хай благословить їх Бог!» - додав Трамп.
При цьому офіційні джерела не повідомляли про переговори між Трампом і Путіним. Найімовірніше, мова йде про зустріч президента РФ зі Стівом Віткоффом, яка відбулася у закритому форматі.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502931/ ВІДЕО "Рейнджери" ССО знищили десяток вояк РФ на Курщині і взяли трофеї
Те, що ГШ постійно пройопує інформаційне висвітлення дій ЗСУ, - це факт.
От тупий нарід на чолі з тупим Трампоном і бере новини з телеграмних помийок...
Це здача українських військових з технікою ворогу для знищення та захоплення через волюнтариське зупинення постачання військ, відсутності наказів на відступ, узгоджене і сплановане зеп.даром чи його євнухом дєрмаком, красновим з хутлєром ненадання розвідданих чи надання фальшивих розвідданих українським військовим на московській курвщині по тому напрямку.
Те що ще можна, якимось полями, щось вивезти чи привезти, це також лотерея до першого фпв дрона..
Окреме звернення до ЦІПСО. ****** ви такі ліниві, ви тут тільки для вихвалення ТЦКшні і наших наймудріших командувачів. Але коли справді треба попрацювати, коли треба познімати з дрона заїзд-виїзд наших автівок в зону південніше Суджі, коли треба дійсно показати, що деякі західні політики збрехали, що котла немає. То ви не робите ніхєра.
І у т.ч., якщо ця явна ДЕЗІНФОРМАЦІЯ робить наклеп проти України, то це Є ВЧИНКОМ, ЯКИЙ ПОКАЗУЄ (виявляє) НЕПОВАГУ до України з боку тих осіб, які поширюють дезінформацію про Україну.