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Новости Операция ВСУ на Курщине Угроза окружения
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Заявления об окружении украинских войск в Курской области РФ не соответствуют действительности, - Генштаб

Операция ВСУ в Курской области: Генштаб опроверг заявления об окружении

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области. Об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб.

В командовании отметили, что эта информация распространяется россиянами ради "политических целей и давления на Украину и партнеров". Также там отметили, что ситуация за сутки существенно не изменилась.

"Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются. Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует, добавил Генштаб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 90 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.

Автор: 

Генштаб ВС (6202) Трамп Дональд (5106) Курск (1077)


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Топ комментарии
+17
https://t.me/officer_alex33/5100 Офіцер ✙
Ууу, українські військові в оточенні…

Хєх, любі мої знову ж таки кажу, це велика політична гра і не треба угарати з деменції діда, бо дід знає, що каже і використає будь-який, навіть найбрехливіший і найтупіший агрумент путіна, щоб зробити ніби послугу Україні і так би мовити, «перекинути мʼяч на нашу сторону», щоб ми в свою чергу пішли також на поступки.

Тільки після такої череди відфутболювання мʼяча може статися так, що ми весь час робили поступки, а нас просто найобували, бо простіше змусити слабшого, особливо коли твоя основна проблема - Китай, а не рашка.

Про це «но» якраз я вчора і писав, і не дивуйтесь, що Трамп може спонукати нас до припинення мобілізації за нарощування військової потужності в обмін на те, що нас вивели з якогось ніким небаченого оточення)

Сумно, адже в цій політичній грі нам вже призначили позицію переможеного, тому треба боротися і добувати самим для себе ці «козирі», бо іншого варіанту у нас немає.

Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)

March 13
https://t.me/bahshiddemon/2120 Бахмутський Демон 👹
Із Суджі вийшли.
152.5Kviews
22:32
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14.03.2025 17:22
+16
Проблема вбити полонених в іншому місці, а потім сказати, що вони в тому літаку загинули?
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14.03.2025 17:24
+13
шоб оточити кацапам треба зайти на Сумщину , а там вони отримують опір і там укріплення
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14.03.2025 17:20
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Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються.
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14.03.2025 17:23 Ответить
Besya #602532 Реєстрація: 18.02.2025

.
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14.03.2025 22:54 Ответить
********* кацапе
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15.03.2025 22:23 Ответить
шоб оточити кацапам треба зайти на Сумщину , а там вони отримують опір і там укріплення
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14.03.2025 17:20 Ответить
не бреши !
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14.03.2025 17:46 Ответить
И ты их видел своими глазами.
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14.03.2025 22:05 Ответить
та ти просто валєнок з "генеральського штабу" та ніхто і не каже про фізичне оточення але дорога логістика та шлях відходу прострілюється..і також дронами.і будь яка техніка мішень і це не я придумав... хлопці кажуть що практично неможливо дістатися туди чи назад без немалих втрат...можно малими групами відходити а поранених як? потрібна техніка а техніку виводити? ц...просто тварі з великими погонами та в опі як були баранами так і остаються баранами що найменше...і політично заангажованими..і нех на трампа кивати якщо самі гидоти без мізків.
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14.03.2025 20:05 Ответить
Типичное моцковское враньё, унаследованное от совковой пропаганды: скоты врут о своих "успеха" и не морщатся.

Недоделки убогие 4-ый год всё время "окружают и побеждают", а в реальности продвинулись за 3 года непрерывной войны аж на 39 км и по сей день как толклись, так толкутся в Донецкой области. Уроды тупые...
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15.03.2025 02:40 Ответить
Проблема вбити полонених в іншому місці, а потім сказати, що вони в тому літаку загинули?
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14.03.2025 17:24 Ответить
Брехня від цапів!!
Він летів на схід і там грохнули кілька чиновників міністерства нападу рф!!!!
Тіла понівечені з катівень вони потім пред'явили!
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14.03.2025 17:24 Ответить
Антиколорадос майже не коментує.
Судячи по всьому виходять, хоча й з зарізненням.
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14.03.2025 17:20 Ответить
Ніхто ZEлю не збирається притягувати до відповідальності.... Немає генералів та спецслужбістів з яйцями
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14.03.2025 17:22 Ответить
Якщо не ті то будуть інші. Відповідальності він не уникне - це доконаний факт
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15.03.2025 17:35 Ответить
https://t.me/officer_alex33/5100 Офіцер ✙
Ууу, українські військові в оточенні…

Хєх, любі мої знову ж таки кажу, це велика політична гра і не треба угарати з деменції діда, бо дід знає, що каже і використає будь-який, навіть найбрехливіший і найтупіший агрумент путіна, щоб зробити ніби послугу Україні і так би мовити, «перекинути мʼяч на нашу сторону», щоб ми в свою чергу пішли також на поступки.

Тільки після такої череди відфутболювання мʼяча може статися так, що ми весь час робили поступки, а нас просто найобували, бо простіше змусити слабшого, особливо коли твоя основна проблема - Китай, а не рашка.

Про це «но» якраз я вчора і писав, і не дивуйтесь, що Трамп може спонукати нас до припинення мобілізації за нарощування військової потужності в обмін на те, що нас вивели з якогось ніким небаченого оточення)

Сумно, адже в цій політичній грі нам вже призначили позицію переможеного, тому треба боротися і добувати самим для себе ці «козирі», бо іншого варіанту у нас немає.

Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)

March 13
https://t.me/bahshiddemon/2120 Бахмутський Демон 👹
Із Суджі вийшли.
152.5Kviews
22:32
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14.03.2025 17:22 Ответить
Оранжевый дед Дементий, полностью зомбированный путиным, официально говорит какую-то слюняво-слезливую муйню про его "мольбу к путину о помиловании украинских военных, окруженных в Курской области".

Идиот, выживший из ума...
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14.03.2025 21:32 Ответить
а хто в нас за Курщину відповість , не треба було туди заходити
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14.03.2025 17:28 Ответить
Заходити треба було, але не треба було піддаватися кацапам у пастку
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15.03.2025 17:36 Ответить
Зелька вивів війська за наказом США, як писав Форбс та Монд. Трам розігрує комендію, або просто меле, що хоче. П.С. Припустимо, що не ми, а реально обрушився наш фронт, ну тоді Зелька потужно просрав свій улюблений предмет торга.
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14.03.2025 17:34 Ответить
ресурсов нету что бы что то удерживать, сырский идиот, ему швабру доверять не можна, они с зеленский все угробили. при умной голове Куркс мог русских перемаливать. как и Донбасс, но нет, есть сысркий и зеленский без мозгов.
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14.03.2025 20:03 Ответить
сырский идиот, ему швабру доверять не можна
Можно узнать ваше воинское звание?
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14.03.2025 22:05 Ответить
ты ухилянтик на каком диване служишь ?
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14.03.2025 22:30 Ответить
Це не був класичний відвід як ви описали. Це була здача українських військових з технікою ворогу для знищення та захоплення через волюнтариське зупинення постачання військ, відсутності наказів на відступ, узгоджене і сплановане зеп.даром чи його євнухом дєрмаком, красновим з хутлєром ненадання розвідданих чи надання фальшивих розвідданих українським військовим на московській курвщині по тому напрямку.
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15.03.2025 17:44 Ответить
Дональд Трамп у своїй соцмережі https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114161039436456514 Truth Social повідомив, що переговори з Володимиром Путіним, які відбулися в четвер, були «дуже хорошими та продуктивними».

«Учора у нас були дуже хороші та продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є великі шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться», - написав Трамп.

Він також зазначив, що тисячі українських військових оточені російськими силами в Курській області. «Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це буде жахлива бійня, небачена з часів Другої світової війни. Хай благословить їх Бог!» - додав Трамп.

При цьому офіційні джерела не повідомляли про переговори між Трампом і Путіним. Найімовірніше, мова йде про зустріч президента РФ зі Стівом Віткоффом, яка відбулася у закритому форматі.
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14.03.2025 17:34 Ответить
У рудого придурка все "чудово, прелестно, замечательно".
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14.03.2025 17:45 Ответить
Торгаші-балоболи як Трампон так і ведуть свої справи, укладають "угоди": пустопорожні епітети, що чергуються одне за одним
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14.03.2025 20:59 Ответить
В нас сама знаюча це Маріана Безугла! Маріана, виходь. Люди на пояснення чекають.
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14.03.2025 17:44 Ответить
хто там на Курщині, напишіть вже, а то тут боти страшно за вас переживають та нікому не вірять...
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14.03.2025 17:45 Ответить
Зачекайте, вам скоро напише, кримчанка, дочь офіцєра.
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14.03.2025 18:16 Ответить
17:29

https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502931/ ВІДЕО "Рейнджери" ССО знищили десяток вояк РФ на Курщині і взяли трофеї
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14.03.2025 17:49 Ответить
Якн там, нах, оточення. Варто один раз карту подивитись, аби зрозуміти, що ніякого оточення там нема. Обидві наші групи впираються тилами у Сумську область. По флангах річки - Сейм і Псел.

Те, що ГШ постійно пройопує інформаційне висвітлення дій ЗСУ, - це факт.

От тупий нарід на чолі з тупим Трампоном і бере новини з телеграмних помийок...
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14.03.2025 17:49 Ответить
Тю, та є дописувачі які не знають що таке карта місцевості , їм краще вірити в всілякий брєд і карти трампа.
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14.03.2025 18:06 Ответить
та ніколи нема оточення..такогож не може бути тому що не може бути.---зелесоси гребані..нагадати вам як не "було оточень"? та ніхто і не каже про фізичне оточення але дорога логістика та відходу прострілюється..і також дронами.і будь яка техніка мішень і це не я придумав...ппросто тварі з великими погонами та в опі як були баранами так і остаються баранами що найменше...і політично заангажованими..і нех на трампа кивати якщо самі гидоти без мізків...
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14.03.2025 19:56 Ответить
дай Боже, аби не було, як завжди, - спочатку всі підлеглі зеленого уїбана усе радісно заперечують, а потім усі ****...ають від дупи, у якій ми опинилися...
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14.03.2025 18:09 Ответить
Це Трамп розповсюджує, щоб ще більше налякати Бубочку.
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14.03.2025 18:28 Ответить
але якщо як і ранішь хлопці опиняться у оточенні то пора буде сирського порвати нах...якщо ні і все буде ок нехай живе генералішка недолугий
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14.03.2025 19:42 Ответить
оточення тільки в інтернеті в москальських іпсо, але так задумано
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14.03.2025 20:22 Ответить
звідки знаєшь? ти шо там працюєшь ?
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14.03.2025 20:35 Ответить
Хто буде рвати?
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15.03.2025 04:04 Ответить
санта клаус
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16.03.2025 00:27 Ответить
Очевидний договорняк, що наші звідти виходять, а москалі показують «перемогу». За Курськ наші щось виторгували
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14.03.2025 20:20 Ответить
Не виходять, а договорились щоб їх там кацапи знищили. Сирський із зеп.дром створили всі можливі для цього умови.
Це здача українських військових з технікою ворогу для знищення та захоплення через волюнтариське зупинення постачання військ, відсутності наказів на відступ, узгоджене і сплановане зеп.даром чи його євнухом дєрмаком, красновим з хутлєром ненадання розвідданих чи надання фальшивих розвідданих українським військовим на московській курвщині по тому напрямку.
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15.03.2025 17:49 Ответить
Балачки "не треба було заходити на Курщину..." махання кулаками після бою. Точно, що не я той захід ініціював. Зараз найпотрібніше - підбирати рубежі оборони, з який можна якнайбільше вбивати орків (мрія Гайдая - 1 до 10). І якщо це можна робити десь на окраїні Брянщини чи Білгородщини - треба негайно йти на це!
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14.03.2025 20:38 Ответить
Якщо траса під вогневим контролем, то вже рахуйте оточення, тому що частина техніки втрачається..

Те що ще можна, якимось полями, щось вивезти чи привезти, це також лотерея до першого фпв дрона..
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14.03.2025 21:40 Ответить
З техніки тільки деякі Страйкери втратили, і то може вони вже підбиті були. Немає і близько "панического бегства", попросив сьогодні знайомих з РФ накидати найгитоднішої воєнкоровщини, їм нічого показати. Поки що. Купа емоцій і потоку бруду на нас, але це все що є. На даний час Генштаб розумахи.
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15.03.2025 01:36 Ответить
Плювати на ту техніку, головне щоб вона ворогу не дісталася, як декілька днів тому
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15.03.2025 17:51 Ответить
Нашому брехливому Генштабу вже ніхто не вірить. Але! Конкретно в цей раз вони абсолютно праві. Оточення немає навіть на російських картах типу Deep State, хоча кожен найменший успіх там надмірно і штучно збільшується на оглядах. Але в жодній ви не знайдете оточення. Воєнкори крім знущань з наших загиблих бійців не можуть показати ніяких перемог. А загиблих до речи зовсім небагато на щастя, буквально 3 на точках, а не 100. Катастрофа відсутня, відступ правильний, щоб не повторювати Дебальцеве.

Окреме звернення до ЦІПСО. ****** ви такі ліниві, ви тут тільки для вихвалення ТЦКшні і наших наймудріших командувачів. Але коли справді треба попрацювати, коли треба познімати з дрона заїзд-виїзд наших автівок в зону південніше Суджі, коли треба дійсно показати, що деякі західні політики збрехали, що котла немає. То ви не робите ніхєра.
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15.03.2025 01:32 Ответить
??????????????????????
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15.03.2025 06:23 Ответить
Недавнє відео, де Путя в військовій формі нібито явився у визволену Суджу - фальсіфікація. Придивіться - там видно, що відео знімали літом, в спеку, бо коли Путька проходить мимо будки чергового, там крутиться вентилятор, значить спека. А яка може бути спека в березні? До того ж видно, що на деревах зелене листя. Скоріше це відео зроблено в серпні для піару Путі, вони зняли це відео заздалегідь, і не в Суджі, бо думали що ось на днях звільнять Суджу і покажуть це відео на своєму геббельс-тв. Але побєдоносне звільнення затягнулось аж по цей день, і тільки зараз вони його зняли з полиці.
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15.03.2025 14:20 Ответить
Найдостовірніше - поговоріть з фронтовиками і пораненими, що "організовано" вийшли з оточення. Дорога з Юнаківки на Суджу (а тепер у зворотньому напрямку) увійде в історію цієї війни як дорога смерті.
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15.03.2025 15:51 Ответить
Потрібно не відходити, а навпаки посилювати угрупування військ якщо є можливість знищити одним махом таке скупчення рашистів
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15.03.2025 17:55 Ответить
Думаю, Україна має право публічно заявити (ще декілька разів повторити таку загальну формулу), що публічне поширення явної ДЕЗІНФОРМАЦІЇ (брехні), Є СПРОБАМИ ШАХРАЙСТВА і ПРОЯВОМ НЕПОВАГИ як до тих людей, про кого брешуть, так і до тих людей, кому брешуть.

І у т.ч., якщо ця явна ДЕЗІНФОРМАЦІЯ робить наклеп проти України, то це Є ВЧИНКОМ, ЯКИЙ ПОКАЗУЄ (виявляє) НЕПОВАГУ до України з боку тих осіб, які поширюють дезінформацію про Україну.
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16.03.2025 05:31 Ответить
це вы не відповідають дійсності, дегенераты.
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18.03.2025 16:04 Ответить
 
 