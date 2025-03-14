Заявления об окружении украинских войск в Курской области РФ не соответствуют действительности, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области. Об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб.

В командовании отметили, что эта информация распространяется россиянами ради "политических целей и давления на Украину и партнеров". Также там отметили, что ситуация за сутки существенно не изменилась.

"Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются. Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует, добавил Генштаб.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.