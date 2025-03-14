МИД Германии о заявлении Путина о готовности к перемирию: Федеральное правительство смотрит на это критически
Федеральное правительство Германии критически воспринимает слова российского диктатора Владимира Путина о перемирии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала спикер МИД ФРГ Катрин Дешауэр на брифинге.
"Федеральное правительство смотрит на это критически... Если соглашаться на предложение (прекращение огня - ред.) с какими-то условиями и гарантиями, тогда в лучшем случае можно говорить о тактике промедления. И тогда следует спросить, есть ли на самом деле серьезный интерес работать над достижением длительного прекращения огня и поиском решения", - сказала Дешауэр.
Она отметила, что несколько дней назад все услышали предложение украинских и американских партнеров договориться о 30-дневном прекращении огня как первый шаг, чтобы иметь возможности начать переговоры для достижения длительного, справедливого мира для Украины.
Как отметила пресс-секретарь, было предложение без выдвижения условий, и добавила, что на слова Путина уже реагирует мир.
Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.
Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.
Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.
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