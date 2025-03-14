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Новости Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта
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Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсудили переговоры в Джидде

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, в котором поблагодарил за духовную поддержку Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем и поблагодарил за молитвы за наше государство, наших людей и наше будущее, особенно в эти дни и недели. Украинский народ очень ценит духовную поддержку Его Всесвятейшества", - отметил Зеленский.

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Во время разговора глава государства проинформировал Варфоломея о переговорах, состоявшихся в Джидде с участием украинской и американской команд. В частности, он отметил поддержку предложения США о введении 30-дневного режима тишины на суше, море и в воздухе.

"Среди первых шагов к справедливому и прочному миру также должно быть освобождение военнопленных, гражданских и возвращение депортированных украинских детей", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина и весь мир хотят мира, но Россия продолжает искать условия для затягивания войны. "Мы должны делать шаги к миру и давить на единственную причину, по которой война до сих пор продолжается", - отметил он.

Также президент поблагодарил Варфоломея за готовность приложить усилия ради достижения мира.

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Автор: 

Варфоломей (240) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+4
Термос...гиги...
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14.03.2025 17:38
+2
Варфоломей это имя или звание?
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14.03.2025 17:38
+2
Погоняло
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14.03.2025 17:41
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Термос...гиги...
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14.03.2025 17:38 Ответить
Ну буратінка спочатку вибачився за ТЕРМОС ? Перед ЗСУ він же вибачився за АРМАВІР ? ШО??? НЄЄЄЄ? а перед Ющенком за сенйора Голодомора? теж ні?

Й ВОНО НЕТРЯПКАЯКАСЬ ЙДЕ В ПРЕЗИДЕНТИ ? Ще й розкручує справи на Пороха?
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14.03.2025 17:44 Ответить
Варфоломей это имя или звание?
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14.03.2025 17:38 Ответить
у тебя звание майор ФСБ как у Варфоломея - не знаю
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14.03.2025 17:41 Ответить
Погоняло
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14.03.2025 17:41 Ответить
то такий турєцкоподданний, який без дозволу султана не може вийти із свого дому! але, для розводу лохів з України - то афігєнний авторітєт! видно, справи у клована геть погані, раз уже до того афериста подзвонює
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14.03.2025 17:54 Ответить
і що ж порадив варфоломій?

«Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу» (Мф. 5: 39).
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14.03.2025 17:47 Ответить
Ваша Святосте, Владико. Помоліться і вимийте руки після розмови з цим антихристом.
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14.03.2025 18:02 Ответить
Разве человек с Богом в душе может разговаривать с самым кровавым убийцей , это же нонсенс?

Значит, он такой же "святой",как и путлер.
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14.03.2025 18:16 Ответить
А з якого дива воно подзвонило Варфоломію? А мабуть - це чергова спроба вирішити забаганки хремля щодо збереження РПЦ (через фейкове обʼєднання ) як одна із умов перемирʼя
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14.03.2025 19:21 Ответить
 
 