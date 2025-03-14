Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсудили переговоры в Джидде

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, в котором поблагодарил за духовную поддержку Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем и поблагодарил за молитвы за наше государство, наших людей и наше будущее, особенно в эти дни и недели. Украинский народ очень ценит духовную поддержку Его Всесвятейшества", - отметил Зеленский.

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Во время разговора глава государства проинформировал Варфоломея о переговорах, состоявшихся в Джидде с участием украинской и американской команд. В частности, он отметил поддержку предложения США о введении 30-дневного режима тишины на суше, море и в воздухе.

"Среди первых шагов к справедливому и прочному миру также должно быть освобождение военнопленных, гражданских и возвращение депортированных украинских детей", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина и весь мир хотят мира, но Россия продолжает искать условия для затягивания войны. "Мы должны делать шаги к миру и давить на единственную причину, по которой война до сих пор продолжается", - отметил он.

Также президент поблагодарил Варфоломея за готовность приложить усилия ради достижения мира.

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