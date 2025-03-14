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Новости Фото Встреча Майнль-Райзингер и Зеленского
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Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер встретилась с Зеленским: обсудила поддержку справедливого мира. ФОТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер во время своего первого визита в Украину в новой должности встретилась с президентом Владимиром Зеленским и выразила поддержку усилиям по достижению справедливого мира.

Об этом она сообщила в X, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер впервые посетила Украину и встретилась с Зеленским

"Имела честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Подчеркнула сильную поддержку Австрией комплексного, справедливого и длительного мира в Украине, который бы подкрепляла поддержка международного сообщества. Это Россия должна прекратить свою захватническую войну", - отметила Майнль-Райзингер.

Руководительница австрийского внешнеполитического ведомства также опубликовала фото встречи, подтверждая намерения Австрии и в дальнейшем поддерживать Украину в стремлении к миру.

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Австрия (807) Зеленский Владимир (20239) война в Украине (3546)


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Я хз, кажуть у путіна двійники/тройник. Тут за годину дав доручення та прокоментував щодо вбивства, поговорив з ватиканом, зустрівся з МЗС Австрії. Так ще тільки пів дня фактично пройшло.
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14.03.2025 17:10 Ответить
На щастя, поки що Австрія обійшла у формуванні коаліції партію нацистів, котрі отримали більшість на останніх виборах, лише 16 голосів зелених врятували цього разу...В Німеччині вже кожен 5-ий за нацистів, (20 %) в Австрії - майже кожен третій ( 30%)
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14.03.2025 17:38 Ответить
Круто! Я за неї голосував!
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14.03.2025 18:17 Ответить
 
 