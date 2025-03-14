Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер встретилась с Зеленским: обсудила поддержку справедливого мира. ФОТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер во время своего первого визита в Украину в новой должности встретилась с президентом Владимиром Зеленским и выразила поддержку усилиям по достижению справедливого мира.

Об этом она сообщила в X, информирует Цензор.НЕТ.

"Имела честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Подчеркнула сильную поддержку Австрией комплексного, справедливого и длительного мира в Украине, который бы подкрепляла поддержка международного сообщества. Это Россия должна прекратить свою захватническую войну", - отметила Майнль-Райзингер.

Руководительница австрийского внешнеполитического ведомства также опубликовала фото встречи, подтверждая намерения Австрии и в дальнейшем поддерживать Украину в стремлении к миру.

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