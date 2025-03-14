Группа из 10 российских диверсантов пыталась пересечь границу на Сумщине, их остановили ГПСУ и Силы обороны

Прорыв вражеской ДРГ остановили пограничники вместе с подразделениями Сил обороны в Сумской области.

Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа из десяти российских диверсантов пересекла границу и пыталась продвинуться вглубь территории. По ней сразу открыли огонь, задействовав минометный расчет.

В ходе контрдиверсионных мероприятий противника заставили отступить. Скоординированные действия наших воинов сорвали вражеские планы и не дали оккупантам закрепиться", - говорится в сообщении.

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Ранее Сумская ОВА рассказала, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.