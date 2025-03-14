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Новости Атаки ДРГ на приграничье
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Группа из 10 российских диверсантов пыталась пересечь границу на Сумщине, их остановили ГПСУ и Силы обороны

Прорыв вражеской ДРГ остановили пограничники вместе с подразделениями Сил обороны на Сумщине

Прорыв вражеской ДРГ остановили пограничники вместе с подразделениями Сил обороны в Сумской области.

Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа из десяти российских диверсантов пересекла границу и пыталась продвинуться вглубь территории. По ней сразу открыли огонь, задействовав минометный расчет.

В ходе контрдиверсионных мероприятий противника заставили отступить. Скоординированные действия наших воинов сорвали вражеские планы и не дали оккупантам закрепиться", - говорится в сообщении.

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Ранее Сумская ОВА рассказала, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.

Автор: 

война (1366) Госпогранслужба (6383) Сумская область (3011) ДРГ (98)


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Під час припинення вогню, в період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові, - Зеленський.
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14.03.2025 18:18 Ответить
Чому змусили відступити а не вбили ?
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14.03.2025 18:26 Ответить
Є ефективний спосіб боротьби з ДРГ. Засідки на вірогідних напрямах прориву кордону. Або мінування. Проте краще, щоб назад не повертались ! Це діє на моральний дух противника. Відбити - пів роботи.
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14.03.2025 18:35 Ответить
Правильно, шо не дали закрепиться. Если б закрепились, то все - загроза оточення и отступ. Ну, как обычно.
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14.03.2025 18:50 Ответить
Цих може й зупинили...
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14.03.2025 18:59 Ответить
 
 