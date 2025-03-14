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Группа из 10 российских диверсантов пыталась пересечь границу на Сумщине, их остановили ГПСУ и Силы обороны
Прорыв вражеской ДРГ остановили пограничники вместе с подразделениями Сил обороны в Сумской области.
Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Группа из десяти российских диверсантов пересекла границу и пыталась продвинуться вглубь территории. По ней сразу открыли огонь, задействовав минометный расчет.
В ходе контрдиверсионных мероприятий противника заставили отступить. Скоординированные действия наших воинов сорвали вражеские планы и не дали оккупантам закрепиться", - говорится в сообщении.
Ранее Сумская ОВА рассказала, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.
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Besya #602532
показать весь комментарий14.03.2025 18:18 Ответить Мне нравится 0
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Rhytm_of the_Night
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gr1959
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Дмитрий Авдеев
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юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий14.03.2025 18:59 Ответить Мне нравится 0
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