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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
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Путин не хочет никакого прекращения огня и выставляет чрезвычайно неприемлемые условия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что администрация президента США Дональда Трампа способна заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну против Украины.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас. Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу", - отметил он.

По его словам, Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем.

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"Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня. Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же как он это сделал с "Минском", тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, - это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом.

Нам нужен мир. Настоящий мир. И мы не должны допустить, чтобы война затянулась. Мы провели конструктивные переговоры с американцами. Продолжим сотрудничество с европейцами и другими партнерами. Я благодарен Саудовской Аравии и всем, кто помогает с посредничеством и переговорными площадками. Я решительно призываю всех, кто имеет влияние на Россию, особенно Соединенные Штаты, сделать сильные шаги, которые могут помочь. Давление должно быть направлено на того, кто не хочет остановить войну. Давление должно быть на Россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, которая длится уже годами", - добавил Зеленский.

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Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216) война в Украине (3546) прекращения огня (111)


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Топ комментарии
+6
Для Трампа ці умови цілком прийнятні. А те, що вони для України неприйнятні, проблеми виключно України.
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14.03.2025 18:41
+5
Поводиться як маленька ябеда.
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14.03.2025 18:41
+4
Залишається лише одне для Вови зєлєнського. Їхати в кремль і довго дивитись в очі. Доки не вилізуть !
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14.03.2025 19:03
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путин *****, замочить его суку.
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14.03.2025 18:39 Ответить
І ЩО КОНКРЕТНО ЗЄ ХОТІВ СКАЗАТИ? пУСТОМЕЛЯ.
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14.03.2025 19:09 Ответить
Поводиться як маленька ябеда.
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14.03.2025 18:41 Ответить
Для Трампа ці умови цілком прийнятні. А те, що вони для України неприйнятні, проблеми виключно України.
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14.03.2025 18:41 Ответить
Нам потрібен мир. Справжній мир Джерело: https://censor.net/ua/n3541217
- 10 років це чуєм ! Чому ніхто не каже , що нам потрібна перемога над ворогом ?!
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14.03.2025 18:41 Ответить
Яка перемога, якщо мужичкі в Харкові нападають на мирних ветеранів війни в балаклавах?
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14.03.2025 18:44 Ответить
про перемогу над ворогом говорили в Україні достатньо часто, доки не з'явилося слово "бусифікація", яке більше сподобалося українським чоловікам в тилу. Про перемогу України над росією ніколи не говорили на Заході.
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14.03.2025 18:50 Ответить
На телемарафоні говорили про перемогу, особливо до контрнаступу.
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14.03.2025 19:05 Ответить
Німці також наступали у 1918.
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14.03.2025 19:41 Ответить
******* теж не хоче, але через компромат від Трампа підпише все не дивлячись.
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14.03.2025 18:42 Ответить
путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, Джерело: https://censor.net/ua/n3541217

А нажаль, виглядає так начебто Зеленський вже благає про перемир'я 😿
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14.03.2025 18:44 Ответить
Все сходиться на Трампові - кого він зараз почне давити
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14.03.2025 18:44 Ответить
Точно не путєна.
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14.03.2025 19:46 Ответить
Путіну потрібен бардак й розвал громадянського суспільства , доки ЗСУ на фронті - по-майданівськи гучно вигнати ЗЕ з трону. А воно б перезапустило б коаліцію з патріотами - й було б йому, буратінці , ще шанс. Ось приклад про США сьогодні

Зараз Конрес на межі шат-дауну - цієї ночі влада Трампа й Маска може розширитися на усі органи самоуправління- ШТАТИ, МІСТА, МІСТЕЧКА .
Демократи мабуть вирішать врятувати ситуацію й дадуть свої 8 голосів , необхідних для того щоб проект бюджету поставити на розгляд . Потім самих голосів респів вистачить на прийняття бюджету , якщо вони не захочуть його зірвати для повновладдя Трампонокоманди ... Може й тоді деми зірвуть їхній план й дадуть голоси хоч й за поганий бюджет, але врятують US від повного мага всеввладдя?
таке враження , що це ідея респів -дати МАГАїстам себе засипати розвалом країни?
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14.03.2025 18:44 Ответить
Знову якийсь понос
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14.03.2025 18:44 Ответить
Сходи до лікаря.
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14.03.2025 19:42 Ответить
Чтобы я (в 2019-2022 гг.) был такой умный как русский Зеленский потом.
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14.03.2025 18:47 Ответить
Ну нарешті дійшло ,путін це світотивий терорист убивця,шовініст ,який марить імпеським минулим,тому тільки ліквідація цього чорта може протверезите хворе рашиське суспільство.
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14.03.2025 18:55 Ответить
трампонам простіше і менш проблематично спригнути з теми "миротворчості", звинувативши в усьому українців, ніж здійснювати якісь "сильні кроки" проти росії.
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14.03.2025 18:57 Ответить
Это очень даже хорошо, вот только Зеленскому лучше пока помолчать, чтобы не наговорить глупостей на нашу голову.
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14.03.2025 18:58 Ответить
Залишається лише одне для Вови зєлєнського. Їхати в кремль і довго дивитись в очі. Доки не вилізуть !
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14.03.2025 19:03 Ответить
Путін не хоче ніякого припинення вогню та виставляє надзвичайно неприйнятні умови, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3541217
А заява ішака, що воно вступиться з посади в обмін на вступ до НАТО - то це реалістичні та прийнятні умови. На нари словоблуда!
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14.03.2025 20:20 Ответить
 
 