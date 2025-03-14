Путин не хочет никакого прекращения огня и выставляет чрезвычайно неприемлемые условия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что администрация президента США Дональда Трампа способна заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну против Украины.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас. Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу", - отметил он.

По его словам, Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем.

Читайте также: Разведка, спутниковые данные и миротворцы: Зеленский назвал методы контроля за соблюдением режима прекращения огня

"Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня. Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же как он это сделал с "Минском", тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, - это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом.

Нам нужен мир. Настоящий мир. И мы не должны допустить, чтобы война затянулась. Мы провели конструктивные переговоры с американцами. Продолжим сотрудничество с европейцами и другими партнерами. Я благодарен Саудовской Аравии и всем, кто помогает с посредничеством и переговорными площадками. Я решительно призываю всех, кто имеет влияние на Россию, особенно Соединенные Штаты, сделать сильные шаги, которые могут помочь. Давление должно быть направлено на того, кто не хочет остановить войну. Давление должно быть на Россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, которая длится уже годами", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсудили переговоры в Джидде

Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.