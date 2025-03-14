РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5412 посетителей онлайн
Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева
859 7

Громада Киева передала 72-й бригаде ВСУ еще 800 FPV-дронов, - Кличко

Кличко передал дроны 72 бригаде

Мэр Киева Виталий Кличко передал новую партию дронов от киевлян 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. Всего в этом году столица направила на нужды 72-й бригады уже 15 миллионов гривен.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в День украинского добровольца, от громады Киева передал новую партию помощи бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев". На фронт отправились еще 800 FPV-дронов. С начала этого года из городского бюджета 72-й бригаде столица уже выделила 15 млн грн на оснащение и насущные потребности военных", - сообщил Кличко.

В частности, по словам Кличко, в январе бойцам 72-й бригады Киев уже передавал 500 БпЛА - 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные.

дроны для 72 бригады

Смотрите также: 72-я бригада им. Черных Запорожцев получила полтысячи дронов от столицы, - Кличко. ФОТО

Мэр отметил, что с начала года на помощь Силам обороны столица выделила уже 5,5 миллиарда гривен.

"В этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Также дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд грн. За эти деньги защитники покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов - почти 10 миллиардов гривен.

Автор: 

Киев (25483) Кличко Виталий (4636) 72 отдельная механизированная бригада (237) дроны (3848)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щедро. Повигрібай з банківських ячойок долари своїх подєльніков і зроби нормальні поставки.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:31 Ответить
А Зеленському ти це би порадив?
показать весь комментарий
14.03.2025 19:34 Ответить
Постійо раджу. Грошовий потік іде в ОП. Це всі знають.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:40 Ответить
Молодці!!!
показать весь комментарий
14.03.2025 19:36 Ответить
в понеділок прийде дбр з черговим обшуком.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:41 Ответить
Ну то дроны для передовой... а не для вглубь Рашки...
Все военные знают, что у РФ дронов больше и применяют они их эффективнее. А вот в ЗСУ даже не понимают, что такое дроны. Их применяют тупо, линейно, начальство сказало запустить, мы запустили... Об эффективности НИКТО не думает - главное отчитаться перед начальством, что запустили... О волновых атаках, нелинейной тактике, о времени перезарядки вражеских ПВО и т.п. никто в ЗСУ вообще не думает. Ребята дроноводы - молодцы, они делают всё на 5++ Но что они могут сделать, если им дали координаты, даты запуска и ни шагу в сторону... Такое ощущение, что начальство дроноводов - это какой-то тупой старик, который кроме деревянной линейки и бумажной карты ни с чем работать не умеет...
показать весь комментарий
14.03.2025 19:55 Ответить
міша ти дурак?
показать весь комментарий
14.03.2025 20:33 Ответить
 
 