Громада Киева передала 72-й бригаде ВСУ еще 800 FPV-дронов, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал новую партию дронов от киевлян 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. Всего в этом году столица направила на нужды 72-й бригады уже 15 миллионов гривен.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в День украинского добровольца, от громады Киева передал новую партию помощи бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев". На фронт отправились еще 800 FPV-дронов. С начала этого года из городского бюджета 72-й бригаде столица уже выделила 15 млн грн на оснащение и насущные потребности военных", - сообщил Кличко.
В частности, по словам Кличко, в январе бойцам 72-й бригады Киев уже передавал 500 БпЛА - 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные.
Мэр отметил, что с начала года на помощь Силам обороны столица выделила уже 5,5 миллиарда гривен.
"В этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Также дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд грн. За эти деньги защитники покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование", - подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов - почти 10 миллиардов гривен.
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Все военные знают, что у РФ дронов больше и применяют они их эффективнее. А вот в ЗСУ даже не понимают, что такое дроны. Их применяют тупо, линейно, начальство сказало запустить, мы запустили... Об эффективности НИКТО не думает - главное отчитаться перед начальством, что запустили... О волновых атаках, нелинейной тактике, о времени перезарядки вражеских ПВО и т.п. никто в ЗСУ вообще не думает. Ребята дроноводы - молодцы, они делают всё на 5++ Но что они могут сделать, если им дали координаты, даты запуска и ни шагу в сторону... Такое ощущение, что начальство дроноводов - это какой-то тупой старик, который кроме деревянной линейки и бумажной карты ни с чем работать не умеет...