Восемь человек ранены вследствие вражеских атак на Херсонщину

Сегодня, 14 марта, российские войска продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В частности, около 08:00 россияне атаковали с дрона мужчину в Херсоне. В результате вражеского удара 60-летний херсонец получил взрывную травму, осколочные ранения предплечья и ноги. Его состояние - легкое. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Ориентировочно в 09:00 россияне атаковали с дрона пожилого жителя Антоновки. Из-за сброса взрывчатки с дрона 78-летний мужчина получил взрывную травму и ампутацию обеих стоп. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Позже в больницу обратился еще один житель Антоновки, который пострадал из-за атаки российского БпЛА сегодня в полдень. У 52-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Его состояние легкое.

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Кроме того, из артиллерии российские оккупационные войска ударили по Белозерке. В результате вражеского обстрела пострадала местная жительница, которая находилась на улице. 51-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами и контузией.

Впоследствии стало известно о еще трех пострадавших в результате артобстрела Белозерки. Медпомощь понадобилась 50-летнему мужчине и 39-летней женщине. У них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и контузии. Пострадавших госпитализировали. Также в больницу обратился 40-летний мужчина, он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и контузию.



В Новодмитровке оккупанты атаковали с дрона местного жителя. В результате взрыва 62-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение грудной клетки, плеча и ноги. Бригада "экстренки" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

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Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта после обеда российские войска сбросили КАБ на центр Херсона. Повреждено много зданий, пострадал 23-летний парень, 50-летняя женщина и 49-летний мужчина.