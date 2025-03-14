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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Макрон поговорил с Зеленским и Стармером: Россия должна принять предложение о прекращении огня

Стармер Макрон Зеленский Стармер Макрон Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня говорил с президентом Зеленским, затем с премьер-министром Стармером после прогресса, достигнутого на встрече между Соединенными Штатами и Украиной в Джидде во вторник", - написал Макрон в соцсети Х.

"Теперь Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Зверства должны прекратиться. И тактика затягивания тоже", - заявил президент Франции.

Он напомнил, что во вторник на встрече в Париже собрались около сорока начальников штабов армий.

"Завтра мы продолжим работать над усилением поддержки Украины и крепкого и длительного мира, проведя видеоконференцию с премьер-министром Стармером, президентом Зеленским и всеми нашими партнерами", - говорится в заметке Макрона.

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Тепер Росія має прийняти пропозицію США та України щодо 30-денного припинення вогню. Російська агресія в Україні повинна припинитися. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж", - заявив президент Франції. Джерело: https://censor.net/ua/n3541237

Але про це поговорили не з росією, а Зеленський передасть?
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14.03.2025 20:10 Ответить
Останні три слова написані вами явно із вашого упередженого ставлення до порожньої величини.
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14.03.2025 20:15 Ответить
Странно, что о том что Россия должна - обсуждают не с Россией, а три обосрамс между собой.
На все их обосрамсы, Пыня парирует одной фразой "а иначе что?".

Четвертый год, а они все обговаривают шото
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14.03.2025 20:52 Ответить
какой мир? тут перемирие 30 дней уйло будет принимать пол года,это пдц...
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14.03.2025 21:05 Ответить
 
 