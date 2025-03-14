Советники по безопасности лидеров Британии, Германии и Франции отправились в США: будут говорить об Украине, - СМИ
Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Соединенные Штаты с неанонсированным визитом на фоне переговоров о прекращении огня в Украине.
Об этом пишет Welt со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что советник по безопасности канцлера Германии Йенс Плетнер вместе с британским и французским коллегами - Джонатаном Пауэллом и Эмманюэлем Бонном - 14 марта отправился в США.
Они, как ожидается, встретятся в Белом доме с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.
Дипломатическая поездка, которая была организована в кратчайшие сроки, происходит в критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины без вовлеченности Европы, добавляет Welt.
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Чи навпаки обговорять що робити раз пуйло на припинення вогню не погодився ?
подивимося .
Сугубо имхо - с ФША прекратить любые контакты, трумпель просто хочет сдать земли "торговым партнерам" и выкачать ресурсы по кабальному договору
Україна стане безлюдною бідною країною.
Росії легко буде прибрати цю країну до своїх рук.
якщо Росія це зробить, то вона вже опиниться біля кордонів європейських держав : Польщі словакії Румунії Угорщини. і вони вже будуть новими цілями для цієї золотої орди. тому що у золотої орди одна ціль - захоплювати.
так що Європі не вигідно не дати Україні гарантії безпеки.