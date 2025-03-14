Советники по безопасности лидеров Британии, Германии и Франции отправились в США: будут говорить об Украине, - СМИ

Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Соединенные Штаты с неанонсированным визитом на фоне переговоров о прекращении огня в Украине.

Об этом пишет Welt со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что советник по безопасности канцлера Германии Йенс Плетнер вместе с британским и французским коллегами - Джонатаном Пауэллом и Эмманюэлем Бонном - 14 марта отправился в США.

Они, как ожидается, встретятся в Белом доме с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Дипломатическая поездка, которая была организована в кратчайшие сроки, происходит в критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины без вовлеченности Европы, добавляет Welt.

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