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Новости Мирные переговоры Визит советников по безопасности Британии, Германии и Франции в США
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Советники по безопасности лидеров Британии, Германии и Франции отправились в США: будут говорить об Украине, - СМИ

Европейские советники по безопасности отправились с визитом в США

Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Соединенные Штаты с неанонсированным визитом на фоне переговоров о прекращении огня в Украине.

Об этом пишет Welt со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что советник по безопасности канцлера Германии Йенс Плетнер вместе с британским и французским коллегами - Джонатаном Пауэллом и Эмманюэлем Бонном - 14 марта отправился в США.

Они, как ожидается, встретятся в Белом доме с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Дипломатическая поездка, которая была организована в кратчайшие сроки, происходит в критический момент переговоров о прекращении огня в войне России против Украины без вовлеченности Европы, добавляет Welt.

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Автор: 

Великобритания (4931) Германия (6930) США (26439) Франция (3497) война в Украине (3546)


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Обговорювати умови пуйла ? трамп буде на них давити щоб потім усім разом давити на Україну.
Чи навпаки обговорять що робити раз пуйло на припинення вогню не погодився ?
подивимося .
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14.03.2025 21:01 Ответить
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14.03.2025 21:04 Ответить
.....до чужого джерела, не тягніть долонь, йдіть до свого по своє, пийте - ОБОЛОНЬ!
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14.03.2025 21:25 Ответить
Вот реально Союзники.
Сугубо имхо - с ФША прекратить любые контакты, трумпель просто хочет сдать земли "торговым партнерам" и выкачать ресурсы по кабальному договору
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14.03.2025 21:05 Ответить
якщо Україні не дати гарантії безпеки то Росія нападе знову .люди не будуть жити в цій країні .це буде життя в очікуванні нової війни .всі будуть роз'їжджатися . інвестиції не будуть йти в Україну.
Україна стане безлюдною бідною країною.
Росії легко буде прибрати цю країну до своїх рук.
якщо Росія це зробить, то вона вже опиниться біля кордонів європейських держав : Польщі словакії Румунії Угорщини. і вони вже будуть новими цілями для цієї золотої орди. тому що у золотої орди одна ціль - захоплювати.
так що Європі не вигідно не дати Україні гарантії безпеки.
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14.03.2025 21:07 Ответить
не забудьте - на полусогнутых! и туфлю цалувати!
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14.03.2025 21:11 Ответить
Може призначать трампону психо-неврологічну експертизу? А там і усунення від керування через незадовільний стан здоров'я.... Ось тільки трампон буде проти - він хоче Нобєлєвку з миру! Хоча... Кваліфікований психіатр йому ту премію забезпечить... В окремій кімнаті з усіма гараздами і м'якими стінами
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14.03.2025 21:25 Ответить
Хай вже готуються себе під моск... міи ракетами ,,обговорювати"!
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14.03.2025 22:38 Ответить
 
 