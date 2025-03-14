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Новости Саммит европейских партнеров 15 марта
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Украина представит свою позицию и реальную информацию о фронте на саммите европейских партнеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

15 марта состоится саммит европейских партнеров, во время которого Украина расскажет о ситуации на фронте, в частности в Курской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что безопасность, мир и независимость Украины являются приоритетами.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) война в Украине (3546)


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А то їхні розвідки не знають реальну інформацію про фронт ,що будеш їм розповідати маячню про "перемогу ".
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14.03.2025 21:17 Ответить
Від "не віддамо жодного см української землі, до переговорів про спірні території," Велікій учитель в Зє рижий п.джор,
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14.03.2025 21:27 Ответить
А де пітсот договорів нечуваних гарантій безпеки, з підписанням яких ти тішився, як дурень цв1яшком? Всі думають, що прийшла пора їх задіяти, а не відосики під копірку викладати.
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14.03.2025 21:27 Ответить
тобто "реальну інформацію про фронт" повідомлять лише на заході, а для бидла "стабільно-контрольовано"?
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14.03.2025 21:46 Ответить
а , можна і нам представити нарешті оту ситуацію? чи нам не положено!? із нас вистачить і марахфону зі стєрнєнко-мосійчук-пєтровими?
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14.03.2025 22:35 Ответить
"Реальну" - бач яке слово підказали.
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15.03.2025 07:46 Ответить
Йому причулося - "рояльну"...
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15.03.2025 12:24 Ответить
Це як раніше з т.з. "планом перемоги"?
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15.03.2025 12:22 Ответить
 
 