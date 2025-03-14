Украина представит свою позицию и реальную информацию о фронте на саммите европейских партнеров, - Зеленский

15 марта состоится саммит европейских партнеров, во время которого Украина расскажет о ситуации на фронте, в частности в Курской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что безопасность, мир и независимость Украины являются приоритетами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с главами МИД Австрии и Португалии: Обсудили оборонную поддержку и восстановление Украины. ВИДЕО