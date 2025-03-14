Украина представит свою позицию и реальную информацию о фронте на саммите европейских партнеров, - Зеленский
15 марта состоится саммит европейских партнеров, во время которого Украина расскажет о ситуации на фронте, в частности в Курской области.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что безопасность, мир и независимость Украины являются приоритетами.
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олексій петренко #550757
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