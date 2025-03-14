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Новости Видео Встреча Майнль-Райзингер и Зеленского
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Зеленский встретился с главами МИД Австрии и Португалии: Обсудили оборонную поддержку и восстановление Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелем, которые находятся с визитом в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил за помощь нашему народу в "борьбе за свободу, неизменную поддержку украинского пути в ЕС, а также за теплое отношение к нашим людям, которые нашли убежище от войны в ваших странах".

Зеленский рассказал им о встрече украинской и американской команд в Джидде и усилиях для приближения справедливого и прочного мира.

"Украина готова к первым быстрым шагам для достижения мира и делает все возможное ради этого. Обсудили оборонную поддержку нашего государства, а также поддержку реконструкции школ, строительства школьных укрытий, восстановление энергетической инфраструктуры и содействие гуманитарной инициативе "Продовольствие из Украины" со стороны Австрии и Португалии", - отметил президент.

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Зеленський - це просто еталон ГНИДИ
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14.03.2025 20:35 Ответить
Вважає себе еталоном для гнид.
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14.03.2025 20:49 Ответить
Зеленський зустрівся із главами МЗС Австрії й Португалії

Потім попив кави, поїхав до кегельбану, попоїв...
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14.03.2025 20:57 Ответить
 
 