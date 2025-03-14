Канада увеличила вклад в Фонд энергетики Украины до 40 млн евро
Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Отныне общий вклад страны в Фонд составляет 40,1 млн евро (60 млн канадских долларов).
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что средства направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержания стабильной работы энергосистемы Украины.
Кроме этого, часть нового взноса Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.
"Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую инфраструктуру, которые имеют целью оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла, Канада гордится укреплением своего партнерства с Секретариатом Энергетического Сообщества для продолжения важной работы, которую они делают, чтобы помочь Украине восстановить ее критически важную инфраструктуру", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.
Напомним, что недавно агентство США по международному развитию (USAID) официально сообщило Секретариату Энергетического сообщества о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины объемом $75 млн.
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