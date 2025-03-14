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Новости Помощь Украине от Канады
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Канада увеличила вклад в Фонд энергетики Украины до 40 млн евро

Канада увеличила свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины

Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Отныне общий вклад страны в Фонд составляет 40,1 млн евро (60 млн канадских долларов).

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что средства направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержания стабильной работы энергосистемы Украины.

Кроме этого, часть нового взноса Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.

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"Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую инфраструктуру, которые имеют целью оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла, Канада гордится укреплением своего партнерства с Секретариатом Энергетического Сообщества для продолжения важной работы, которую они делают, чтобы помочь Украине восстановить ее критически важную инфраструктуру", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Напомним, что недавно агентство США по международному развитию (USAID) официально сообщило Секретариату Энергетического сообщества о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины объемом $75 млн.

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Автор: 

Канада (2074) помощь (7765) фонд (142) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+4
Дякуємо, Друзі.
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14.03.2025 21:36
+4
ахметову бабла підкинули
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14.03.2025 21:37
+3
Ахметов у захваті від вас 🤣🤣🤣
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14.03.2025 21:39
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Дякуємо, Друзі.
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14.03.2025 21:36 Ответить
ахметову бабла підкинули
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14.03.2025 21:37 Ответить
Ахметов у захваті від вас 🤣🤣🤣
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14.03.2025 21:39 Ответить
Допомагайте обладнанням! Гроши зеленим - це на бентлі їх онукам...
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14.03.2025 21:40 Ответить
КАНАДА!!!!!!! Ці гроші СПИЗЯТЬ!!!!!! Не робіть цього!!!!!!!!!!
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14.03.2025 21:41 Ответить
Кешом повертаються в канаду
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14.03.2025 21:47 Ответить
Ближче до виборів, ліберали і консерватори будуть боротися за голоси української діаспори (перепаде щось і Україні).
Якби канадці проголосували сьогодні, останні опитування показують, що це був би варіант США.

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14.03.2025 21:48 Ответить
канада збільшує свій внесок в енергетику, а зелений уїбан тупо відкрито пиз...ить пів'ярда на кацапських реакторах... це, курва, ***...ний сюр !!
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14.03.2025 21:48 Ответить
Дякуємо звичайно Канаді!

Але покажіть Канаді, що на днях Ахметов (ДТЕК) купив бразильця Аліссона за 16 мільйонів ЄВРО !
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15.03.2025 00:00 Ответить
19-річний півзахисник молодіжної збірної Бразилії Аліссон Сантана став футболістом донецького "Шахтаря". Вихованець академії "Атлетико Мінейро" підписав контракт з українським клубом до 2030 року, а його трансфер обійшовся "гірникам" у 16 мільйонів євро.
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15.03.2025 00:03 Ответить
Ще одна покупка Ахметова на днях Покажіть це Канаді!

Кауан Еліас підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років. Форвард гратиме за донецький клуб під 19-м номером. За інформацією Трансфермаркет, сума трансферу - 17 млн євро.
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15.03.2025 00:05 Ответить
 
 