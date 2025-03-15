Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине в случае временного перемирия, - DW
Европейский Союз не намерен прекращать поставки вооружения Украине в случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.
Об этом пишет Deutsche Welle, со ссылкой на ряд дипломатов ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
"Евросоюз стремится к тому, чтобы Украина оказалась в самой сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого как условия перемирия",- сказал один из дипломатов.
Другой дипломат также высказал мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, и ни в коем случае не наоборот.
"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - сказал третий дипломат.
Он также отметил, что крайне важно поставить в сильное положение на переговорах и не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" для перегруппировки и повторной атаки.
Четвертый дипломат сказал, что ЕС не должен ослаблять поддержку Украине в случае перемирия.
"Задача союзников заключается в том, чтобы создать Украине сильную позицию... Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - говорит собеседник DW.
DW пишет, что в понедельник, 17 марта, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг дискуссии о прекращении огня в Украине. К заседанию по видеосвязи присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига.
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