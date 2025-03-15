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Новости Помощь Украине от Европы Прекращение огня между Украиной и РФ
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Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине в случае временного перемирия, - DW

ЕС будет предоставлять Украине оружие и во время прекращения огня

Европейский Союз не намерен прекращать поставки вооружения Украине в случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Об этом пишет Deutsche Welle, со ссылкой на ряд дипломатов ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"Евросоюз стремится к тому, чтобы Украина оказалась в самой сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого как условия перемирия",- сказал один из дипломатов.

Другой дипломат также высказал мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, и ни в коем случае не наоборот.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - сказал третий дипломат.

Он также отметил, что крайне важно поставить в сильное положение на переговорах и не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" для перегруппировки и повторной атаки.

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Четвертый дипломат сказал, что ЕС не должен ослаблять поддержку Украине в случае перемирия.

"Задача союзников заключается в том, чтобы создать Украине сильную позицию... Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - говорит собеседник DW.

DW пишет, что в понедельник, 17 марта, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг дискуссии о прекращении огня в Украине. К заседанию по видеосвязи присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига.

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Автор: 

помощь (7765) Евросоюз (17067) прекращения огня (111)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо нашим європейським друзям.
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15.03.2025 01:23
+4
Українці ще хитрожопу вузькощелепну мордву не питали, що нам робити у власній хаті.
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15.03.2025 02:14
+2
@ Перша тисяча FPV дронів, які були виготовлені зі 100% українських складових. Є усі компоненти, включаючи термальні камери.

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15.03.2025 01:41
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Дякуємо нашим європейським друзям.
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15.03.2025 01:23 Ответить
Українці ще хитрожопу вузькощелепну мордву не питали, що нам робити у власній хаті.
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15.03.2025 02:14 Ответить
Так он инвалид и призыву не подлежит.
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15.03.2025 03:39 Ответить
Інвалід, буряте - це тупорогий москворотий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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15.03.2025 08:10 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе, але схоже, що ти вже обісрався на своїх болотах. ))
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15.03.2025 08:08 Ответить
Вали звідси кацапе
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15.03.2025 09:30 Ответить
@ Перша тисяча FPV дронів, які були виготовлені зі 100% українських складових. Є усі компоненти, включаючи термальні камери.

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15.03.2025 01:41 Ответить
Вали звідси кацапе.
Ти з своїми подєльниками/собухальниками вже всю гілку засрав. Всі разом зареєструвались в лютому.
Реєстрація: 09.02.2025
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15.03.2025 09:33 Ответить
Цікаво а літієві батареї до них теж в Україні виробляють?
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15.03.2025 13:12 Ответить
Так.
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15.03.2025 13:24 Ответить
Це реальний успіх!
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15.03.2025 13:27 Ответить
Ну, якщо Європейський Союз не має наміри припиняти постачання озброєння Україні, то і не буде ніякого 30-денного припинення вогню між Україною та РФ.
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15.03.2025 03:37 Ответить
Його так чи інакше не буде. Схоже европейський піпл зрозумів(не всі) - краще давати зброю, а ніж мати свої бахмути в себе - для цього є українці. Цинічно, але все так виглядає. На жаль.
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15.03.2025 05:52 Ответить
Хочется надеяться, что Европа наконец-то начинает понимать с какими чудовищными уродами нам и ей приходится иметь дело, верить путлеру и его шайке это не уважать себя!

Мы не должны повторять ошибки прошлого, мы всегда должны быть готовы дать в рыло этому вонючему быдлостану.
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15.03.2025 08:14 Ответить
 
 