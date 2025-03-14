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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Украина работает над дальнейшими шагами, если РФ согласится на прекращение огня, - Зеленский

Зеленський

Украина вместе с европейскими партнерами работают над конкретными дальнейшими шагами для завершения войны в случае, если Россия согласится на 30-дневный режим тишины.

Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами 14 марта, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, над дальнейшими шагами Украина работает на нескольких площадках.

"Для того, чтобы в тот момент, когда или если Россия согласится на прекращение огня, у нас были конкретные наработки, что дальше. К примеру, если мы говорим о контингенте: вот - страны, которые готовы помогать, вот - чем, вот - как. А вот страны, которые готовы помогать нашей армии финансово. Чтобы сложить этот пазл, мы параллельно работаем на нескольких площадках", - сказал президент.

Глава государства отметил, что в этом лидерство имеют, в частности, Великобритания и Франция, которые в свою очередь коммуницируют с США.

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Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) прекращения огня (111)


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А над кроками якщо не погодиться ?

З.І. А де всі там плани перемоги , справедливого миру і тому подібне ?
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14.03.2025 21:14 Ответить
Подальші кроки передбачають скасування воєнного стану та проведення виборів. А чи не хоче ішак озвучити подальші кроки в його розумінні?
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14.03.2025 21:17 Ответить
В общем новый план "Дальнейший шаг". Стоит вспомнить, что случилось с предыдущими "суперпланами".
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14.03.2025 21:17 Ответить
Незаметный переход от разговоров про репарации и про "Путина за решётку" к просьбам о мире и размышлениям, что ему уступить.
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14.03.2025 21:24 Ответить
Кроки на колінах, кварталіст херов?
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14.03.2025 21:25 Ответить
шо, кагал пакует брылианты, золотые унитазы и своих сар?
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14.03.2025 21:30 Ответить
"Городе" чергову хню. І так вже 6 років бл.
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14.03.2025 21:33 Ответить
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14.03.2025 21:40 Ответить
У нього уся надія на Путлера та на Трампа.
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14.03.2025 21:54 Ответить
 
 