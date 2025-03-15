Работаем над этим, - Залужный анонсировал запуск паспортного сервиса для украинцев в Великобритании
Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о работе над запуском паспортного сервиса для украинцев в Соединенном Королевстве.
Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Активно работаем над запуском паспортного сервиса в Великобритании, чтобы украинцы могли быстро оформлять паспорта и другие документы. Именно это обсудили сегодня с представительницей ГП "Документ" Оксаной Козак", - рассказал Залужный.
По словам посла, также была обсуждена идея приема на работу в этот сервис украинцев, которые имеют опыт в работе с документами и на данный момент проживают в Великобритании.
"Все детали объявим позже", - добавил Залужный.
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+4 workinghard #600963
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« я відел мир в очке дарагого ВВ» …………………………🤮
Я тебе вчора питала чи ти сам придатний.
Відповіді не отримала
Найбільше накидують на Залужного боти ОПи і клопи, які одинадцятий рік війни самі тільки й роблять, що пердять в диван.
А чи зареєструє ЦВК Залужного? Чи вважається робота посла, такою при якій він не проживає в Україні? Формально посольство територія України, але.....телефонне право в суді має перевагу, над духом Закону.