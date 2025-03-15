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Новости Паспортный сервис для украинцев в Великобритании
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Работаем над этим, - Залужный анонсировал запуск паспортного сервиса для украинцев в Великобритании

Залужный анонсировал запуск паспортного сервиса для украинцев в Великобритании

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о работе над запуском паспортного сервиса для украинцев в Соединенном Королевстве.

Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Активно работаем над запуском паспортного сервиса в Великобритании, чтобы украинцы могли быстро оформлять паспорта и другие документы. Именно это обсудили сегодня с представительницей ГП "Документ" Оксаной Козак", - рассказал Залужный.

По словам посла, также была обсуждена идея приема на работу в этот сервис украинцев, которые имеют опыт в работе с документами и на данный момент проживают в Великобритании.

"Все детали объявим позже", - добавил Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики заставили взять российские паспорта 3,5 млн украинцев на оккупированной территории, - британская разведка

Автор: 

Великобритания (4931) паспорт (1178) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+4
не пройшло і 5 років. Українці коли пекла проходять щоб зловити слот, і в підсумку їдуть в європу, бо в британії це неможливо. А хто дитину тут народив, і хоче виїхати, ще оде пекло. Паспорт чекати до пів-року. До речі, телефони посольства для галочки. Трубку ніхто не бере. Ось такий у нас чудовий керівник.
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15.03.2025 01:50
+4
А вам не здається, що ніякого кандидата Залужного на виборах не буде? І не тому, що купили або залякали. Просто дивлячись на чорну невдячність українського народу, на цькування 5-го президента, Залужний вирішив що така країна йому не потрібна.
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15.03.2025 04:05
+4
Взагалі то варто "подякувати" гімнокомандуючому, що генерал опинився там. А міг би , як і Червінський...
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15.03.2025 06:47
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хіба наша "иліта" у Великобританії без паспортів живе?
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15.03.2025 01:29 Ответить
У Британії живе ще й купа наших біженців.
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15.03.2025 01:39 Ответить
ну да, спочатку Великобританія приймала тих, хто має у них родичів, а тепер тих, хто знайшов спонсорів. Любий і кожний може стати біженцем у Великобританія. Мені то до одного місця, бо я нікуди не збираюся, але то є факт. Знаю тільки, що сбу-шники і різні мажори повивозили свої сімейки туди на початку війни
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15.03.2025 02:03 Ответить
Не плутайте біженців і з'їбавшихся , звичайне меркантильне бидло якому плювати на страждання України і які тільки і виглядають де б ще отримати якісь додаткові виплати.
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15.03.2025 07:23 Ответить
Подалі , від ДИКТАТУРИ ЗЕЙЛА І зомбі ГОЛОБОРОДЬОК 73%🤢🤡🎪🇷🇺,які не бачать далі свого носа , радіють ВАВІНОЙ тисячі23$ , гавкають на США, які їх зрадили « нерозуміючої , що вони зрадили себе( ну хоть паржем)долю своїх дітей , обравши агентів паРаши зейло&елдаків, кротів , гнид ТАТАРОВА, ……ОПЗЖопу МЕТАЛОБРУХТ РАШИСТСЬКИх РЕАКТОРІв , який розпилює « янелох « вам в сраку
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15.03.2025 08:46 Ответить
не пройшло і 5 років. Українці коли пекла проходять щоб зловити слот, і в підсумку їдуть в європу, бо в британії це неможливо. А хто дитину тут народив, і хоче виїхати, ще оде пекло. Паспорт чекати до пів-року. До речі, телефони посольства для галочки. Трубку ніхто не бере. Ось такий у нас чудовий керівник.
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15.03.2025 01:50 Ответить
А вам не здається, що ніякого кандидата Залужного на виборах не буде? І не тому, що купили або залякали. Просто дивлячись на чорну невдячність українського народу, на цькування 5-го президента, Залужний вирішив що така країна йому не потрібна.
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15.03.2025 04:05 Ответить
хто відповість за провальний контрнаступ, безпідставні жертви солдатів, які стрибали по мінах заради політичної гри? залужний або просто дурень або зрадник, іншого просто не може бути.
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15.03.2025 14:58 Ответить
"Надзичайно важлива й корисна" робота генерала Залужного. Особливо коли війна.
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15.03.2025 05:52 Ответить
Взагалі то варто "подякувати" гімнокомандуючому, що генерал опинився там. А міг би , як і Червінський...
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15.03.2025 06:47 Ответить
А ці націоналісти і привели до влади - КАТАСТРОФИ - 🤢ЗЕПЕРЕВЕРТНЯ , який з першого дня ПРІШЕСТВІЯ обіцяв :» присоедіненіе к паРаші» :» нада только перестать стрелять», « дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ»,» ВОЙНА вигодна только Порошенко»,
« я відел мир в очке дарагого ВВ» …………………………🤮
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15.03.2025 08:52 Ответить
З бойового генерала ЗЕблазень зробив "паспортиста"!
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15.03.2025 08:00 Ответить
"Непридатний генерал" буде обілечувати ухилянтів в Великобританії, це надпотужно, це те чого так довго не вистачало цій державі
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15.03.2025 09:00 Ответить
Черговий лайновкид "Frey" на Залужного.
Я тебе вчора питала чи ти сам придатний.
Відповіді не отримала
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15.03.2025 10:03 Ответить
тобі цікаво? я придатний до служби в тиловому забезпеченні, є висновок ВЛК і штрих код вклеєно в військовий квиток, не ховаюсь, 60 років, знятий в свій час по віку але став на облік, заспокоїлась чи заспокоївся, бо я не впевнений що ти не Алла.. сцикуне
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16.03.2025 10:25 Ответить
Не воюєш. В чому я і не сумнівалась. Тобі не заборонили б воювати, якби ти того дуже захотів.
Найбільше накидують на Залужного боти ОПи і клопи, які одинадцятий рік війни самі тільки й роблять, що пердять в диван.
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16.03.2025 11:39 Ответить
Цікаве питання - кандидатом в Президенти України може бути особа, що ....проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років... ст.75 Конституції України.
А чи зареєструє ЦВК Залужного? Чи вважається робота посла, такою при якій він не проживає в Україні? Формально посольство територія України, але.....телефонне право в суді має перевагу, над духом Закону.
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15.03.2025 09:19 Ответить
посольство є, суверенною частиною держави, від якої працює.
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15.03.2025 09:26 Ответить
Ішов би ти воювати, Генерале. Бачиш, що без тебе накоїли?...
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15.03.2025 12:06 Ответить
 
 