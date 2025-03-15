Работаем над этим, - Залужный анонсировал запуск паспортного сервиса для украинцев в Великобритании

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о работе над запуском паспортного сервиса для украинцев в Соединенном Королевстве.

Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Активно работаем над запуском паспортного сервиса в Великобритании, чтобы украинцы могли быстро оформлять паспорта и другие документы. Именно это обсудили сегодня с представительницей ГП "Документ" Оксаной Козак", - рассказал Залужный.

По словам посла, также была обсуждена идея приема на работу в этот сервис украинцев, которые имеют опыт в работе с документами и на данный момент проживают в Великобритании.

"Все детали объявим позже", - добавил Залужный.

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