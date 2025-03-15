На фронте за сутки 149 боестолкновений. Враг наиболее активен на Покровском, Торецком, Лиманском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2402 дроны-камикадзе и осуществили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области; Гранов, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Зализнычное, Новополь, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казацкое Херсонской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

Ситуация на юге на севере

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении наши защитники остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БпЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

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