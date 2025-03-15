Силы ПВО сбили 130 беспилотников из 178, 35 БпЛА - локально потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области и 178 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы По

По состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

38 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

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