РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5278 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
551 1

Силы ПВО сбили 130 беспилотников из 178, 35 БпЛА - локально потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области и 178 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы По

По состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

38 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Инфографика

Также читайте: Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

ПВО (2715) Воздушные силы (2259) война в Украине (3546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому ми не робимо повторне використання кацапських бпла? Зі ста тищ що вони вже запустили нашкрбеться немала куча більш-менш цілих, які можна підлатати, перепрошити, зробити ТО і відправити назад!?
показать весь комментарий
15.03.2025 10:17 Ответить
 
 