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Новости Атака на Хмельнитчину
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"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: есть повреждения на предприятии, пострадали гражданские машины

шахед атакует Хмельницкую область

Сегодня, 15 марта 2025 года, ночью наши силы ПВО уничтожили 11 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждено хозяйственное здание одного из предприятий области, также произошло незначительное возгорание, которое ликвидировано.

Информация о травмированных, погибших не поступала.

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Также в результате ночной российской атаки были повреждены четыре автомобиля и окно в многоквартирном доме.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего ночью Силы ПВО сбили 130 беспилотников из 178, 35 БпЛА - локально потеряны.

Автор: 

обстрел (26942) Шахед (945) Хмельницкая область (49)


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Де удари по москві у відповідь?
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15.03.2025 10:25 Ответить
Цивільні автівки пошкоджені чи справді "постраждали"? І в чому виявилося це "страждання"?
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15.03.2025 12:16 Ответить
 
 