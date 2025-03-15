"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: есть повреждения на предприятии, пострадали гражданские машины

Сегодня, 15 марта 2025 года, ночью наши силы ПВО уничтожили 11 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждено хозяйственное здание одного из предприятий области, также произошло незначительное возгорание, которое ликвидировано.

Информация о травмированных, погибших не поступала.

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Также в результате ночной российской атаки были повреждены четыре автомобиля и окно в многоквартирном доме.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего ночью Силы ПВО сбили 130 беспилотников из 178, 35 БпЛА - локально потеряны.