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"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: есть повреждения на предприятии, пострадали гражданские машины
Сегодня, 15 марта 2025 года, ночью наши силы ПВО уничтожили 11 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждено хозяйственное здание одного из предприятий области, также произошло незначительное возгорание, которое ликвидировано.
Информация о травмированных, погибших не поступала.
Также в результате ночной российской атаки были повреждены четыре автомобиля и окно в многоквартирном доме.
Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего ночью Силы ПВО сбили 130 беспилотников из 178, 35 БпЛА - локально потеряны.
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путин Сдох
показать весь комментарий15.03.2025 10:25 Ответить Мне нравится 0
Володимир Богданович #575644
показать весь комментарий15.03.2025 12:16 Ответить Мне нравится 0
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