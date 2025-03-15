"Шахеды" ночью атаковали Киевскую область: повреждены дома в Белоцерковском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15 марта 2025 года, оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевщины.

Как отмечается, по состоянию на 9:10 в Белоцерковском районе повреждены семь частных домов. В Яготинском районе на территории частного домовладения повреждена крыша беседки.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 13 марта из-за атаки "шахедов" на Киевщину были повреждены два дома в Бориспольском районе.