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Новости Попытки самоубийства в ТЦК
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Двое мужчин пытались покалечить себя в Кременчугском ТЦК, - облвоенкомат

В ТЦК на Полтавщине мужчины совершили самоубийство

Два случая уклонения от военной службы путем самокалечения зафиксировано в течение 14 марта в Кременчугском районном ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, около 15 часов 14.03.2025 года на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал царапать себе руки ключами после того как узнал, что он был признан годным к военной службе. Около 18 часов того же дня подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный. В обоих случаях первичную медицинскую помощь оказали врачи военно-врачебной комиссии. Скорая помощь, прибывавшая по вызову дежурного ТЦК, констатировала тот факт, что угрозы жизни граждан не было. Но поскольку "мужчины" заявляли, что лучше убьют себя, чем станут на защиту своей страны их доставили в психиатрическое отделение.

"Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, понимая что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может, - отмечают в ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работник ТЦК применил травматическое оружие во время конфликта с гражданским, который напал на него с кастетом в Харькове, - полиция. ФОТО

Также уверяется, что в обоих случаях граждане уже прошли ВВК и были признаны годными к военной службе (в том числе - психиатром). Соответственно они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие.

"Поэтому после лечения их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных.

Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", - добавляют в ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности работников ТЦК и ВВК за нарушения во время мобилизации

Автор: 

Кременчуг (350) самоубийство (995) ТЦК (519) Полтавская область (1145) Кременчугский район (8)


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Топ комментарии
+18
Зачароване місце той тцк - щось постійно саме трапляється, а вони не при ділах, до суда..
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15.03.2025 11:42
+16
отак читаєш новини і думаєш ***** ото вони собі..а як воно на справді було? Знайомого хлопця 23 років намагались запхнути в буса, забравши документи які він їм надав...спитаєте для чого? Для того щоб змусити піписати контракт...і це Київ...
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15.03.2025 11:50
+16
Коли президент клоун, в країні Шапіто!
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15.03.2025 11:50
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Страница 2 из 2
Ваша проблема в тому, що ви не маєте навіть числової уяви про масштаби катастрофи в мобілізаційному процесі: всі 3 роки Зе-команда на сонові зриву мобілізації проводить диверсійну операцію проти ЗСУ.

Факти:

- поряд з професіоналами-добровольцями країна воює на фронті, впевнено можна вже казати, - сотнями тисяч зловлених на вулиці цивілістів-дилетантів, при цьому останні максимум годяться в якості фольксштурму вести оборонні дії, бо навіть супер-інтенсивні 1-2 місяці базового вишколу . не можуть замінити 1,5-2 роки стандартної армійської підготовки під час строкової служби

- водночас 3 роки в зовнішньому та, переважно, внутрішньому тилу сидять на порядок краще підготовлені сукупно 4-5 млн. резервістів + (екс)представників силових структур, які до того ж з 1984 по 2024 р. присягу приймали щодо захисту народу України. Вже мовчимо про міліон держслужбовців, які в період 1991-2024 теж присягали боронити конституційний лад країни.
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15.03.2025 12:46 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ як ворогів
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15.03.2025 12:42 Ответить
Ворогів наріду.

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15.03.2025 14:11 Ответить
"чоловіки" заявляли, що краще вб'ють себе, ніж стануть на захист своєї країни
що суперечило поглядам самих тецекашників, які краще вб'ють якогось цивільного, ніж стануть на захист своєї країни
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15.03.2025 12:47 Ответить
та які ж це чоловіки? це ви погарячкували на їх рахунок
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15.03.2025 12:56 Ответить
справжні чоловіки тримають диванний фронт на цензорі
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15.03.2025 13:16 Ответить
та вони зараз на манікюрах та педікюрах в салонах красоти. зайняті вони
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15.03.2025 13:24 Ответить
одна вже звільнилась. йди плов готуй своєму чоловіку кадирівцю.
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15.03.2025 13:30 Ответить
чи він після барана і тебе оприходує відразу?
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15.03.2025 13:35 Ответить
На наступному параді ЛГБТ будуть очолювати колону разом з іншими ухилянтами та прихильниками зеленського
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15.03.2025 12:48 Ответить
Що тільки ТЦкашники не видумають, щоб скрити свої правопорушення.
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15.03.2025 12:50 Ответить
Оце в нас мудрий нарід, тупо як по книжці грамотно розділили на «патріотів» з «ухилянтами» і сруться між собою, замість того, щоб обʼєднуватись де той, хто не воює - домагає і країна живе як цілий організм, бо лиш такий спосіб дозволить вижити. Але поки все виходить по методичці русні, де «тупих хохлів» розділили і вони *********, і що саме головне це вигідно наші владі, бо поки народ среться - можна гроші пи**ити, а потім всі проблеми з відповідальністю за програш на цей народ і скинуть.
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15.03.2025 12:56 Ответить
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15.03.2025 14:19 Ответить
Те що ховається як щуряка і жде кацапів не варте жалю зрадниківнищить треба
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19.03.2025 22:20 Ответить
вони ще не призвані і не військовослужбовці, тому ст.409 КК - не до них. Але Полтавський ТЦК знову себе показав...
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15.03.2025 13:04 Ответить
336 ст.кк
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15.03.2025 13:20 Ответить
Скількиж вилізло з курятника кацапсько ухилянтського ****** треба таких разом з сім,ями за паребрік через мінні поля а майно переселенцям і для зсу
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15.03.2025 13:51 Ответить
Нє. Для таких потрібно провести аналог операції ,,Вісла".
РАЗОМ З СІМ"ЯМИ В ТОВАРНЯК І ЧЕРЕЗ бєларуссію НА КАЦВПСТАН, НА РОДІНУ.
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15.03.2025 14:11 Ответить
Правильно , а на їх місце мігрантів , з Африки , завезти - так , з рештою , і було задумано !
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15.03.2025 14:26 Ответить
Якшо мігранти з африки будуть захищати Україну то вони будуть більшими українцями аніж усякий непотріб ждуни і ухилянти.
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15.03.2025 14:42 Ответить
якщо ...
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15.03.2025 14:43 Ответить
Ухилянти та ждуни Україні непотрібні.
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15.03.2025 14:56 Ответить
Мушу вас розчарувати - вищезазначені персонажі і керують , Україною , весь час ... отже - вони і будуть завжди вирішувати - хто Україні потрібен , а хто ні ...
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15.03.2025 15:08 Ответить
Не сперечайся. NNN- регіонал, погрожував що українці проситимуть вибачення в матерів загиблих ;гєроєв-апалчєнцев;.
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15.03.2025 16:06 Ответить
Ви хоч приблизно уявляєте, яким має бути розмір товарняку для втілення ваших мрій? 6 мільйонів не оновили данні у тцк, + їх сім'ї, + ті хто дані оновив, але на війну йти не бажає, теж разом з сім'ями.
На виході може виявитись, що товарняк вести нікому буде, всі сидітимуть у вагонах.
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15.03.2025 15:12 Ответить
ПО ... УЮ.
НЕВИСТАЧИТЬ ,,ТЕПЛУШОК" ГРУЗИТИ ВАС В ,,ПУЛЬМАНИ".
ТИМ БІЛЬШЕ З ,,ПУЛЬМАНІВ" ВАС ЛЕГШЕ ВИГРУЖАТИ.
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15.03.2025 22:55 Ответить
ВАС? В тебе ще грузилка не виросла, комісар мамкин.
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16.03.2025 14:29 Ответить
долбойоби.не хочеш служити - пиши рапорт про повну недовіру військово - політичному керівництву держави.перечисляй факти незгоди в рапорті.нах дряпати себе склом ?
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15.03.2025 14:16 Ответить
Бо ті рапорти всім пофігу
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15.03.2025 14:24 Ответить
Ти вже рота приготував? Що ти несеш взагалі?
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15.03.2025 15:31 Ответить
Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років. - скільки разів Лідор ухилявся?
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15.03.2025 15:59 Ответить
Гарний для рашки буде моб ресурс з мусорів {майже всі на окупованих територіях перешли на бік ворога} А також з прокурорів, дбр, шмєбер. А працівники тцк русні допоможуть!
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15.03.2025 18:38 Ответить
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