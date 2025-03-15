Двое мужчин пытались покалечить себя в Кременчугском ТЦК, - облвоенкомат

Два случая уклонения от военной службы путем самокалечения зафиксировано в течение 14 марта в Кременчугском районном ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, около 15 часов 14.03.2025 года на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал царапать себе руки ключами после того как узнал, что он был признан годным к военной службе. Около 18 часов того же дня подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный. В обоих случаях первичную медицинскую помощь оказали врачи военно-врачебной комиссии. Скорая помощь, прибывавшая по вызову дежурного ТЦК, констатировала тот факт, что угрозы жизни граждан не было. Но поскольку "мужчины" заявляли, что лучше убьют себя, чем станут на защиту своей страны их доставили в психиатрическое отделение.

"Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, понимая что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может, - отмечают в ТЦК.

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Также уверяется, что в обоих случаях граждане уже прошли ВВК и были признаны годными к военной службе (в том числе - психиатром). Соответственно они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие.

"Поэтому после лечения их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных.

Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", - добавляют в ТЦК.

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