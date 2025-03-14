Работник ТЦК применил травматическое оружие во время конфликта с гражданским, который напал на него с кастетом в Харькове, - полиция. ФОТО

В Харькове возник конфликт между работниками территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданскими лицами, во время которого военный применил травматическое оружие.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в соцсетях распространяются видео, на которых зафиксировано избиение гражданских работниками ТЦК. В то же время полиция отметила, что сейчас устанавливает все обстоятельства происшествия.

"По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению", - сообщили правоохранители.

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С целью самозащиты и для прекращения агрессии работник ТЦК, имея соответствующее разрешение, применил травматическое оружие. Он произвел несколько выстрелов в землю, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

Полиция призвала граждан к соблюдению законодательства и взаимного уважения, подчеркнув, что все спорные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле.

"Окончательная правовая оценка действиям всех участников будет дана после завершения досудебного расследования", - добавили в полиции.

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