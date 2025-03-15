Россияне сконцентрировали свои силы в зоне Курской операции, на севере от границы группировка вражеских войск отсутствует, - ОТГ "Северск"

К северу от украинской границы отсутствует группировка вражеских войск, достаточная для проведения масштабной наступательной операции - оккупанты сконцентрировали имеющиеся у них силы в зоне Курской операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире "Суспільне Новини" сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"На северной части границы, в зоне нашей ответственности, мы не видим признаков формирования врагом группировки, которая способна проводить какие-то масштабные наступательные действия. Наибольшая концентрация сил в районе проведения нашими Силами обороны Курской операции - вот в том районе у врага есть концентрация сил", - рассказал он.

Активность диверсионно-разведывательных групп врага в северном пограничье незначительна.

"На северной границе с Россией - это Черниговская и северная часть Сумской области - угроза применения врагом ДРГ постоянно сохраняется, но значительной активности мы не видим. Единичные случаи мы своевременно обнаруживаем, даем им отпор или уничтожаем", - сказал Мысник.

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