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Новости Ситуация на севере Украины
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Россияне сконцентрировали свои силы в зоне Курской операции, на севере от границы группировка вражеских войск отсутствует, - ОТГ "Северск"

Наступление врага с севера - возможно ли

К северу от украинской границы отсутствует группировка вражеских войск, достаточная для проведения масштабной наступательной операции - оккупанты сконцентрировали имеющиеся у них силы в зоне Курской операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире "Суспільне Новини" сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"На северной части границы, в зоне нашей ответственности, мы не видим признаков формирования врагом группировки, которая способна проводить какие-то масштабные наступательные действия. Наибольшая концентрация сил в районе проведения нашими Силами обороны Курской операции - вот в том районе у врага есть концентрация сил", - рассказал он.

Активность диверсионно-разведывательных групп врага в северном пограничье незначительна.

"На северной границе с Россией - это Черниговская и северная часть Сумской области - угроза применения врагом ДРГ постоянно сохраняется, но значительной активности мы не видим. Единичные случаи мы своевременно обнаруживаем, даем им отпор или уничтожаем", - сказал Мысник.

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Автор: 

Сумская область (3011) боевые действия (3950) Черниговская область (1121) война в Украине (3546) ОТГ Сиверск (9)


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Так скористайтесь шансом.
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15.03.2025 12:00 Ответить
Парашенці розсередилися по теритирії Курщини в пошуках тисяч українських солдатів які ховаються на території. Всьо по рижому й пуйлу.
От звіздюки.
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15.03.2025 12:02 Ответить
Парашенців зараз перемалують на території Курщини по 1000+ на день.
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15.03.2025 12:03 Ответить
І що тепер планує Зеленскій зробити з цим сконцентрованим, навченим, та озброєним 50 тисячним військом? Чи він про це не думає. Як і про все. Він же все розуміє на рівні олів'є, як сказав його прем'єр міністр Гончарук.
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15.03.2025 12:02 Ответить
Не хвилюйся, anna petrova #587029, постом вище, перемалує їх на території Курщини по 1000+ на день.
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15.03.2025 13:08 Ответить
Так если это так, тогда с точки зрения стратегии ведения войны, введите войска в места не прикрытые и тем самым разгрузите накал борьбы в эпицентре событий вокруг Суджы! Если же нет таких ресурсов---то нахера эта новость? Надо было в августе 24 г через парламент часть курской обл ввести в состав Украины---как кацапы делают! Там половина на суржике разговаривает. Или вообще не заходить тогда было.
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15.03.2025 16:46 Ответить
 
 