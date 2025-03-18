РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина
4 011 30

Украина не салат и не компот, чтобы быть в меню для Путина, - Зеленский

Зеленський

Договариваться об Украине без участия Украины не правильно, поскольку это не принесет желаемого результата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что говорил американской стороне, о том, что не хочет, чтобы Украина была "в меню для Путина".

"Мы не салаты, не компот для этого человека, несмотря на его аппетит. Мы самостоятельное государство. И поэтому без нас, о нас - я считаю, что это договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", - подчеркнул Зеленский.

"Более широкий круг вопросов, это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса потому что действительно у сторон есть широкое поле своих тем. И это понятно, Америка самостоятельное государство, при всем уважении к Америке, к президенту - они могут обсуждать что угодно... Мне кажется, что это их двусторонние отношения. Хотя безусловно они имеют влияние и на нашу ситуацию", - сказал Зеленский, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать попытки Путина обсуждать с американской стороной более широкий круг вопросов, включить Иран и проблемы на Ближнем Востоке.

Также читайте: РФ не готова на первый шаг по прекращению огня несмотря на публичные заявления, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) переговоры с Россией (956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Хто обирає асфальт замість зброї, той стане і салатом, і компотом, і бутербродом у чужому меню.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:35
+10
Крым не бутерброд, Украина не салат. Заткните кто-нибудь уже поганую пасть этого клоуна.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:38
+9
Це він сам з собою теревенить?

Бо такі потужні концерти у Трампа ніфіга не проходять, а ***** взагалі ЗЄ за порожнє місце вважає.
Тепер знов з Кварталом-95 гастролювати залишається.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То скажи що Украіна не по зубах путлєру для чого ці компоти?
показать весь комментарий
18.03.2025 22:34 Ответить
Для його виборців, їм нравицця компот від лідора
показать весь комментарий
18.03.2025 23:08 Ответить
Розійшовся не на жарт
В кінці зачитає реп і піде рахувати шахеди😁
показать весь комментарий
18.03.2025 22:34 Ответить
Це ще не культ особистості?
показать весь комментарий
18.03.2025 22:35 Ответить
Хто обирає асфальт замість зброї, той стане і салатом, і компотом, і бутербродом у чужому меню.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:35 Ответить
Понравилось Литвину крылатые фразы изрыгать!
показать весь комментарий
18.03.2025 22:35 Ответить
Це він сам з собою теревенить?

Бо такі потужні концерти у Трампа ніфіга не проходять, а ***** взагалі ЗЄ за порожнє місце вважає.
Тепер знов з Кварталом-95 гастролювати залишається.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:36 Ответить
Крым не бутерброд, Украина не салат. Заткните кто-нибудь уже поганую пасть этого клоуна.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:38 Ответить
Я погидую слухати навіть останнє слово цього виродка, коли він стоятиме на ешафоті.
показать весь комментарий
19.03.2025 05:30 Ответить
Україна не салат і не кампот.а "зепоцріот" не кістка в горлі куйла...
показать весь комментарий
18.03.2025 22:38 Ответить
Этой рожа сегодня испоганила весь вечер, ее слишком до уя.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:40 Ответить
Щось забагато вави сьогодні з його філософськими хрипомиками. До докторської дисертації готує матеріал?
показать весь комментарий
18.03.2025 22:40 Ответить
"...не салат....для путіна...." Вона для коломойського і К0 для нового єрусалиму під твоїм президенством все іде по плану..
показать весь комментарий
18.03.2025 22:43 Ответить
нічого про Україну без України(с). бльо! так виявляється що воно ще й порохобот . оце картинки вимальовуються, потім ще виявиться що і за порошенка голосував в 19му році
показать весь комментарий
18.03.2025 22:50 Ответить
от і вскрився чоколятна консєрва!!!!
показать весь комментарий
18.03.2025 22:59 Ответить
І навіть не повія !
показать весь комментарий
18.03.2025 22:52 Ответить
Якщо так, то можно зєлю перефразувати , Україна зелє - нє Лєнка, досить з неї знущатися , продавати її плюндрувати, і самому прєлюбодєйствовать із дєрьмаком.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:55 Ответить
врубайте(ц)
показать весь комментарий
18.03.2025 23:08 Ответить
Підсилювач потужності?
показать весь комментарий
19.03.2025 05:40 Ответить
если бы вы твари не обосрались везде где только можно ,то и было бы всё по другому.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:14 Ответить
дуже дивно , що порівняв Україну з салатом та компотом, а не шашликами.. блазень.
показать весь комментарий
19.03.2025 00:19 Ответить
Цікаво, а чому адмін не блокує явно ворожі, агресивні та брехливі напади на Зеленського (Верховного головнокомандувача у воюючій країні). Може Юра Бутусов так хоче?
показать весь комментарий
19.03.2025 06:25 Ответить
 
 