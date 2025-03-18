Украина не салат и не компот, чтобы быть в меню для Путина, - Зеленский

Договариваться об Украине без участия Украины не правильно, поскольку это не принесет желаемого результата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что говорил американской стороне, о том, что не хочет, чтобы Украина была "в меню для Путина".

"Мы не салаты, не компот для этого человека, несмотря на его аппетит. Мы самостоятельное государство. И поэтому без нас, о нас - я считаю, что это договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", - подчеркнул Зеленский.

"Более широкий круг вопросов, это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса потому что действительно у сторон есть широкое поле своих тем. И это понятно, Америка самостоятельное государство, при всем уважении к Америке, к президенту - они могут обсуждать что угодно... Мне кажется, что это их двусторонние отношения. Хотя безусловно они имеют влияние и на нашу ситуацию", - сказал Зеленский, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать попытки Путина обсуждать с американской стороной более широкий круг вопросов, включить Иран и проблемы на Ближнем Востоке.

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