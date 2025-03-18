РФ не готова на первый шаг по прекращению огня несмотря на публичные заявления, - Зеленский

Несмотря на публичные разговоры российской и американской сторон, Россия на самом деле не готова к прекращению огня в Украине и всегда выдвигает дополнительные условия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в режиме онлайн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многое, что было задекларировано публично русскими, что, я так понимаю, они не готовы реально к прекращению огня. Они еще раз подчеркнули сами, самостоятельно то, о чем мы говорили, предупреждали американских коллег, - что они не готовы заканчивать эту войну. И мы это видим. Они не готовы даже на первый шаг по прекращению огня. Потому что они будут говорить о каких-то дополнительных условиях", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украина будет рассчитывать на помощь партнеров, в том числе и по обмену разведданными.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Трамп и Путин говорили о необходимости завершения войны в Украине.