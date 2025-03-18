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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны Зеленский о прекращении огня
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РФ не готова на первый шаг по прекращению огня несмотря на публичные заявления, - Зеленский

Зеленский: Россия не готова к прекращению огня в Украине

Несмотря на публичные разговоры российской и американской сторон, Россия на самом деле не готова к прекращению огня в Украине и всегда выдвигает дополнительные условия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в режиме онлайн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многое, что было задекларировано публично русскими, что, я так понимаю, они не готовы реально к прекращению огня. Они еще раз подчеркнули сами, самостоятельно то, о чем мы говорили, предупреждали американских коллег, - что они не готовы заканчивать эту войну. И мы это видим. Они не готовы даже на первый шаг по прекращению огня. Потому что они будут говорить о каких-то дополнительных условиях", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Украина будет рассчитывать на помощь партнеров, в том числе и по обмену разведданными.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Трамп и Путин говорили о необходимости завершения войны в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) россия (95441) прекращения огня (116)


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А хто був готовии - окрім Трампа
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18.03.2025 22:07 Ответить
Ти вже виліз діставати людей на ніч?!🤡
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18.03.2025 22:07 Ответить
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18.03.2025 22:09 Ответить
А Трамп скаже що готовий .
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18.03.2025 22:10 Ответить
владімір зе, давай ти перший.
дай наказ заборонити стріляти у відповідь, і відійти з зони зіткнення.
дай наказ, припинити постачання зброї в окопи.
дай наказ командирам, карати за ношення зброї в зоні бойових дій.
ти ж вже робив це!
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18.03.2025 22:11 Ответить
тут палку перегибаете,но если убрать риторику попуканых петриотов на цензоре то процентов 90% пошли бы на уступки и пох на тот бамбас,уверен те же 90% оставшихся жителей этой территории отдали бы по линии фронта с миротворцами.
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18.03.2025 22:20 Ответить
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18.03.2025 22:14 Ответить
Чтобы ватная ********* была готова её надо приготовить на медленном гоне с кровью.
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18.03.2025 22:18 Ответить
Ермак, Зеленский, сделайте всречное предложение не бить по портовой инфраструктуре РФии, а также товарищеский матч по футболу между Украиной и США. Надо умно ответить
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18.03.2025 22:18 Ответить
 
 