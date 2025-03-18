МИД проверит выход США из группы, которая расследует преступления РФ против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге выяснить ситуацию с выходом США из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).
Об этом он сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что обратился к главе МИД после сообщений о выходе США из группы по расследованию преступления агрессии против Украины.
"Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил Министерство иностранных дел. Наш министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено. Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит", - сказал глава государства.
Напомним, ранее издание New York Times сообщило, что США выходят из Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины. Это является свидетельством того, что Трамп отказывается привлечь Путина к ответственности.
В Евросоюзе подтвердили, что Соединенные Штаты выйдут из международной группы, которая занимается расследованием преступлений России в войне против Украины, США официально уведомили Евроюст о выходе.
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Зенелох перевірить ))))))
Таке враження, що ЗЄ постійно втрачає думку посеред речення.
А "лидера современности" забыли оповестить... Не порядок!
Де ті легіони обожнювачів ЗЄ, від яких ряснів інет після того, як ЗЄ у Білому домі опустили...
І через ці слова секта Зеленського називає Порошенка зрадником. Вони там геть вже *********? (c)
Федеральний суддя зобов'язав уряд відновити системи https://zn.ua/ukr/WORLD/administratsija-trampa-khoche-zalishiti-v-usaid-menshe-300-spivrobitnikiv-zmi.html Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), https://www.nbcnews.com/politics/doge/elon-musk-doge-efforts-close-usaid-unconstitutional-agency-systems-mus-rcna196961 повідомляє NBC News.
У постанові суду йдеться, що здійснене очолюваною Ілоном Маском агенцією DOGE поквапом закриття USAID, «ймовірно, порушило Конституцію Сполучених Штатів кількома способами».
Окружний суддя США Теодор Чвень наказав Департаменту ефективності уряду Маска відновити доступ до електронної пошти, платежів, повідомлень про безпеку та всіх інших електронних систем усім чинним співробітникам і підрядникам USAID. Він також зобов'язав департамент упродовж семи днів надати суду письмове підтвердження виконання цього рішення.