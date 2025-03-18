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Новости США покидают группу по расследованию российских преступлений в Украине Расследование военных преступлений РФ
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МИД проверит выход США из группы, которая расследует преступления РФ против Украины, - Зеленский

Зеленский отреагировал на выход США из группы, расследующей преступления РФ

Президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге выяснить ситуацию с выходом США из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Об этом он сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что обратился к главе МИД после сообщений о выходе США из группы по расследованию преступления агрессии против Украины.

"Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил Министерство иностранных дел. Наш министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено. Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит", - сказал глава государства.

Напомним, ранее издание New York Times сообщило, что США выходят из Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины. Это является свидетельством того, что Трамп отказывается привлечь Путина к ответственности.

В Евросоюзе подтвердили, что Соединенные Штаты выйдут из международной группы, которая занимается расследованием преступлений России в войне против Украины, США официально уведомили Евроюст о выходе.

Читайте также: США официально известили о прекращении участия в Международном центре по расследованию преступлений РФ против Украины, - ЕС

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) расследование (3040) россия (95441) США (26528) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+11
Доречі, ви помітили, що мобілізація ОП "свідків сталевих яєць" закінчилася?

Де ті легіони обожнювачів ЗЄ, від яких ряснів інет після того, як ЗЄ у Білому домі опустили...
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18.03.2025 22:56
+8
Порошенко буквально сказав, що треба більше зосереджуватись на обороні, ретельніше готувати укріплення і більше цінувати життя українських військових.
І через ці слова секта Зеленського називає Порошенка зрадником. Вони там геть вже *********? (c)
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18.03.2025 23:00
+7
Це такий стиль - не закінчувати речення і казати якимись уривками?

Таке враження, що ЗЄ постійно втрачає думку посеред речення.
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18.03.2025 22:51
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Сам не вірить Єдиному телемарафону
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18.03.2025 22:47 Ответить
ржунімагу

Зенелох перевірить ))))))
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18.03.2025 22:49 Ответить
Це такий стиль - не закінчувати речення і казати якимись уривками?

Таке враження, що ЗЄ постійно втрачає думку посеред речення.
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18.03.2025 22:51 Ответить
Що втрачає? Думку? Зеленський? А звідки у того ішака дегенеративного думки взялися?
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19.03.2025 06:34 Ответить
Он шо проснулось?
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18.03.2025 22:52 Ответить
США офіційно сповістили про припинення участі в Міжнародному центрі з розслідування злочинів РФ проти України, - ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3541650

А "лидера современности" забыли оповестить... Не порядок!
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18.03.2025 22:52 Ответить
Доречі, ви помітили, що мобілізація ОП "свідків сталевих яєць" закінчилася?

Де ті легіони обожнювачів ЗЄ, від яких ряснів інет після того, як ЗЄ у Білому домі опустили...
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18.03.2025 22:56 Ответить
Порошенко буквально сказав, що треба більше зосереджуватись на обороні, ретельніше готувати укріплення і більше цінувати життя українських військових.
І через ці слова секта Зеленського називає Порошенка зрадником. Вони там геть вже *********? (c)
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18.03.2025 23:00 Ответить
всі тут)
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19.03.2025 00:26 Ответить
Досить лизати сраку трампаксу(видно нормально так ліДор злякався , заяви трампакса ,що той щось там розкаже). Вже й тут влаштовує цирк. Трампони офіційно про це заявили. Чи тобі що, треба міністр щоб з їхнього сайту прочитати цю заяву?
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18.03.2025 23:00 Ответить
Суд зобов'язав підрозділ Маска прозвітувати про виконання рішення.

Федеральний суддя зобов'язав уряд відновити системи https://zn.ua/ukr/WORLD/administratsija-trampa-khoche-zalishiti-v-usaid-menshe-300-spivrobitnikiv-zmi.html Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), https://www.nbcnews.com/politics/doge/elon-musk-doge-efforts-close-usaid-unconstitutional-agency-systems-mus-rcna196961 повідомляє NBC News.

У постанові суду йдеться, що здійснене очолюваною Ілоном Маском агенцією DOGE поквапом закриття USAID, «ймовірно, порушило Конституцію Сполучених Штатів кількома способами».

Окружний суддя США Теодор Чвень наказав Департаменту ефективності уряду Маска відновити доступ до електронної пошти, платежів, повідомлень про безпеку та всіх інших електронних систем усім чинним співробітникам і підрядникам USAID. Він також зобов'язав департамент упродовж семи днів надати суду письмове підтвердження виконання цього рішення.
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18.03.2025 23:10 Ответить
 
 