МИД проверит выход США из группы, которая расследует преступления РФ против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге выяснить ситуацию с выходом США из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Об этом он сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что обратился к главе МИД после сообщений о выходе США из группы по расследованию преступления агрессии против Украины.

"Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил Министерство иностранных дел. Наш министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено. Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит", - сказал глава государства.

Напомним, ранее издание New York Times сообщило, что США выходят из Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины. Это является свидетельством того, что Трамп отказывается привлечь Путина к ответственности.

В Евросоюзе подтвердили, что Соединенные Штаты выйдут из международной группы, которая занимается расследованием преступлений России в войне против Украины, США официально уведомили Евроюст о выходе.

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