Путин пытается уменьшить численность ВСУ, требуя остановить мобилизацию, - Зеленский
Ультиматумы, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает к предложенному президентом США Дональдом Трампом 30-дневному перемирию, имеют целью ослабить Украину. Они не изменились с начала полномасштабного вторжения.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин берет чувствительную тему, поднимает тему мобилизации. Что за этим стоит - за мобилизацией, за разведкой и уменьшением помощи? Ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав армии уменьшился. Этот ультиматум был в начале войны. Об этом не может идти речь. [...] Сначала - режим тишины. Без условий и запугиваний. Все же начинается с режима прекращения огня. Я очень надеюсь, что президент Трамп смог надавить на Путина по этому поводу", - подчеркнул глава государства.
По его словам, партнеры Украины не согласятся на ослабление украинского войска даже при условии достижения соглашения о мире.
"Это опять ослабление армии. То есть вся игра его - чтобы нас максимально ослабить... Я считаю, что наши партнеры не примут требование прекратить вооружать Украину, потому что это ослабит нашу позицию", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицита вооружений в ВСУ пока нет.
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Ну, тут х#йло явно не встиг.
Олександрович цим питанням займається ще 2023 року.
И это всё вообще должно работать дистанционно, чтоб солдаты не то что не гибли, а даже насморк не рисковали получить.