РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости Требования Путина относительно войны в Украине Требования РФ относительно прекращения огня
6 101 37

Путин пытается уменьшить численность ВСУ, требуя остановить мобилизацию, - Зеленский

Зеленский отреагировал на требования Путина остановить мобилизацию

Ультиматумы, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает к предложенному президентом США Дональдом Трампом 30-дневному перемирию, имеют целью ослабить Украину. Они не изменились с начала полномасштабного вторжения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин берет чувствительную тему, поднимает тему мобилизации. Что за этим стоит - за мобилизацией, за разведкой и уменьшением помощи? Ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав армии уменьшился. Этот ультиматум был в начале войны. Об этом не может идти речь. [...] Сначала - режим тишины. Без условий и запугиваний. Все же начинается с режима прекращения огня. Я очень надеюсь, что президент Трамп смог надавить на Путина по этому поводу", - подчеркнул глава государства.

По его словам, партнеры Украины не согласятся на ослабление украинского войска даже при условии достижения соглашения о мире.

"Это опять ослабление армии. То есть вся игра его - чтобы нас максимально ослабить... Я считаю, что наши партнеры не примут требование прекратить вооружать Украину, потому что это ослабит нашу позицию", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не салат и не компот, чтобы быть в меню для Путина, - Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицита вооружений в ВСУ пока нет.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) мобилизация (2751) война в Украине (3679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Аби ж ти гнида не розмінувало Чонгар, та не відвело війська, усе склалося б геть по іншому
показать весь комментарий
18.03.2025 22:57
+17
А какой же "не лох" рассказывал нам всем, что он может увеличить состав ЗСУ в 2-3 раза, но тогда он не сможет строить дороги? И ведь было это буквально перед самым вторжением, про которое якобы СМИ врали, нагнетали обстановку...
показать весь комментарий
18.03.2025 23:03
+10
Тим часом у дуполизів Банкової конкретно палають пердаки від інтерв-ю Пороха для Bild. Ось оригінал англійською https://www.youtube.com/watch?v=JGLOoFpVl9Y
показать весь комментарий
18.03.2025 23:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2025 22:56 Ответить
Аби ж ти гнида не розмінувало Чонгар, та не відвело війська, усе склалося б геть по іншому
показать весь комментарий
18.03.2025 22:57 Ответить
Зелебобику факиы не нравятся?После пердеда Вениславского желающих вообще не будет
.
показать весь комментарий
19.03.2025 01:54 Ответить
Зе не потрібно коментувати ще до того як тобі зателефонували трампон
показать весь комментарий
18.03.2025 22:59 Ответить
Требования Ху..да к мобилизации численности и вооружению ВСУ и говорят ,что главного переговорщика ВСУ "забыли" привлечь ни трампон ни даже армия США и НАТО не играют для путина какую то роль и не являются страхом -- как наличие ВСУ Бандеры Слава Украине и Героям Слава!!!
показать весь комментарий
18.03.2025 22:59 Ответить
Тим часом у дуполизів Банкової конкретно палають пердаки від інтерв-ю Пороха для Bild. Ось оригінал англійською https://www.youtube.com/watch?v=JGLOoFpVl9Y
показать весь комментарий
18.03.2025 23:02 Ответить
да, все прямо всрались, от страха
показать весь комментарий
19.03.2025 06:08 Ответить
Я не в курсі про ваші фізіологічні реакції.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:06 Ответить
Зупинити мобілізацію?!
Ну, тут х#йло явно не встиг.
Олександрович цим питанням займається ще 2023 року.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:02 Ответить
фараон зелений з своіми діями як раз підривав мобілізацію але вже пу винен нуну
показать весь комментарий
18.03.2025 23:03 Ответить
А какой же "не лох" рассказывал нам всем, что он может увеличить состав ЗСУ в 2-3 раза, но тогда он не сможет строить дороги? И ведь было это буквально перед самым вторжением, про которое якобы СМИ врали, нагнетали обстановку...
показать весь комментарий
18.03.2025 23:03 Ответить
Закінчуйте бусифікацію, а рекрутинг можна продовжувати
показать весь комментарий
18.03.2025 23:13 Ответить
А в Україні є мобілізація,коли зеленський подавав закон про мобілізацію,згідно своїх обов'язків?Бо те що відбувається в Україні мобілізацією назвати тяжко.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:19 Ответить
Так а разве этого только ***** хочет? Здесь в комментах 90% "козаков" тоже требуют, что б их не мобилизовывали.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:52 Ответить
А ви спите і бачите, щоб вас мобілізували
показать весь комментарий
19.03.2025 00:04 Ответить
О, брайтонбічмен, тобі в цю тему - Чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть стати на військовий облік без ТЦК і ВЛК, - Верещук . Чекаємо тебе з нетерпінням, захісник України
показать весь комментарий
19.03.2025 00:07 Ответить
Українці самі не хочуть воювати, хочуть, щоб хтось, але не вони. Памятають про свої права, але роблять вигляд, що не знають про свої обовязки.
показать весь комментарий
19.03.2025 00:13 Ответить
Це сказано про мусурів і прокурорчиків с бородками стрижвними та людоловів які виловлюють людей як собак щоб лідор і далі себе нелохом почував
показать весь комментарий
19.03.2025 06:18 Ответить
Да в 21 веке нафиг не нужна многотысячная армия. Нужны системы огня прям до мацквы, десятки и сотни тысяч ракет, чтоб только это говно заикнётся про исторические земли, так сразу дождём кассетным осыпать. Чтоб прям как в фильме "300 спартанцев", когда стрелы заслонили тучи.
И это всё вообще должно работать дистанционно, чтоб солдаты не то что не гибли, а даже насморк не рисковали получить.
показать весь комментарий
19.03.2025 00:30 Ответить
У ЗСУ вже давно ,,Всеобщая вооруженность населения автоматическим оружием, вплоть до принудительного порядка: вот вам АК под роспись, вот вам магазин, вот вам сотка патронов, навіть більше - бери скіко хочешь" АЛЕ ЧОГОСЬ вас НЕ РАЖДЬОНИХ ДЛЯ ВАЙНИ, но мечтающих о ,,всеобщей вооружонности населееия" ЧТО ТО ТУТ НЕНАБЛЮДАЕТЬСЯ.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:22 Ответить
Насправді оце писало для того щоб зсу в першу чергу піклувалося про його права, справедливість, стабільність. Тобто про його шкуру. А він хоче навіть не купити, а щоб йому дали ствол і сотку патронів. Щоб контролювати наркотрафік скажімо у себе в місті . Ха ха ха.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:45 Ответить
До речі гарна ідея. Кияни наприклад нехай захищають Київ з соткою патронів і поважають мої права,. Харків'яни нехай також захищають Харків. І всі інші по своїх населених пунктах. Головне мої права нехай не забувають. Соціальну справедливість для мене. Економічну стабільність. А я їм за це сейф в кредит продам. Ха ха ха.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:33 Ответить
От такий є коментар:

показать весь комментарий
19.03.2025 00:54 Ответить
А то можна подумати військомати забиті бажаючими йти гинути на фронті українцями. Вже увесь світ каже - в Україні, зеленский, встроїв насильницьку бусіфікацію-мобілізацію, тай на цьому ресурсі більшість як реагує на кожноденні репартажі по бусіфікації - гніваються страшне. Яка мобілізація, не хвилюйся по цьму питанню. Там краще поставити пару паромів на річках з европейськими сусідами - оце діло.
показать весь комментарий
19.03.2025 04:30 Ответить
вот тут мнение народа такое же как и у путина
показать весь комментарий
19.03.2025 06:15 Ответить
Тепер шановне товаритство ви зрозуміли звідки найвеличніший отримує накази .
показать весь комментарий
19.03.2025 08:15 Ответить
Ніколи Пуйло не переплюне результат по зриву мобілізації і мотивації, як це зробила ОПа з Відеоносним Зелею, та Єдыним.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:50 Ответить
Бубочка просрав мобілізацію і законодавство про мобілізацію однозначно. Тобто інтереси бубочки, кацапів і ухилянтів співпадають. Ха ха ха.
показать весь комментарий
19.03.2025 12:01 Ответить
 
 