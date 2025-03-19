310 тысяч электронных рапортов уже полностью обработано в "Армія+", - Черногоренко

Сейчас в приложении "Армія+" уже полностью обработано 310 000 электронных рапортов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Черногоренко заявила, что таких результатов удалось достичь благодаря росту количества поданных рапортов в Сухопутных войсках в январе и в Военно-Морских силах в феврале. А также благодаря увеличению количества воинских частей, которые обработали более 50 электронных рапортов с начала года.

В Минобороны отметили, что полная проработка означает, что рапорты были рассмотрены, а затем согласованы или отклонены с указанием четкой причины отказа от командира.

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"Использование электронных рапортов в армии неуклонно масштабируется. Бригады-лидеры демонстрируют пример, который мотивирует и вдохновляет другие подразделения внедрять цифровизацию у себя, поскольку это быстро, удобно и эффективно. Поэтому и растут результаты. Продолжаем работать над усовершенствованием сервиса, чтобы он мог закрывать большинство потребностей военных", - сказала Черногоренко.

В оборонном ведомстве добавили, что сейчас количество типов рапортов, которые можно подать онлайн, насчитывает 20. Самые популярные из них - на оздоровительные (33%), на смену места службы в ВСУ (23%) и на отпуск (21%).

Ранее сообщалось, что в приложении "Армія+" появились еще три типа рапортов. В частности, на прием и сдачу должности.

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