Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку остановить действие федерального гранта для издания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

В жалобе отмечается, что отказ в предоставлении средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в частности - Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами.

Дело будет рассматривать Окружной суд округа Колумбия.

"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы верим, что закон - на нашей стороне, и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру - преждевременно", - заявил президент RFE/RL Стивен Капус.

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Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта, штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

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