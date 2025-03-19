"Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа
Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку остановить действие федерального гранта для издания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.
В жалобе отмечается, что отказ в предоставлении средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в частности - Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами.
Дело будет рассматривать Окружной суд округа Колумбия.
"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы верим, что закон - на нашей стороне, и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру - преждевременно", - заявил президент RFE/RL Стивен Капус.
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Напомним, утром субботы, 15 марта, штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".
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Українець.
Тут біда бо багато хохлокацапів.
возможно, но это должно происходить на законном основании, а не от хотелок новоиспеченного чинуши