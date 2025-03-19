РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8734 посетителя онлайн
Новости Отмена финансирования Радио Свобода
1 744 14

"Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа

Отмена финансирования медиа. Радио Свобода подало в суд

Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку остановить действие федерального гранта для издания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

В жалобе отмечается, что отказ в предоставлении средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в частности - Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами.

Дело будет рассматривать Окружной суд округа Колумбия.

"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы верим, что закон - на нашей стороне, и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру - преждевременно", - заявил президент RFE/RL Стивен Капус.

Также читайте: Белый дом аргументировал решение Трампа об отмене финансирования "Голоса Америки": к вещателю, якобы, есть претензии

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта, штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Читайте также: 50 миллионов человек не будут иметь доступа к правде об Америке и мире, - президент Радио Свобода Капус об отмене финансирования сети

Автор: 

СМИ (3834) США (26528) финансирование (1795)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Рудий Арлекін взяв приклад із Зєлєнского - той теж, прийшовши до влади почав боротися з нелояльними ЗМІ. Нагадаю, що три опозиційні канали досі викинуті з ефіру цифрового ТБ.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:24
+6
Америка, Америка, подивись на себе, в твоїй хаті сидить ворог...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:18
+2
А в українській хто?
показать весь комментарий
19.03.2025 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Америка, Америка, подивись на себе, в твоїй хаті сидить ворог...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:18 Ответить
А в українській хто?
показать весь комментарий
19.03.2025 09:22 Ответить
А на московії у вас хТо?? правильно відповідай орк,)
показать весь комментарий
19.03.2025 09:26 Ответить
Я в Україні.
Українець.
Тут біда бо багато хохлокацапів.
показать весь комментарий
19.03.2025 13:15 Ответить
Рудий Арлекін взяв приклад із Зєлєнского - той теж, прийшовши до влади почав боротися з нелояльними ЗМІ. Нагадаю, що три опозиційні канали досі викинуті з ефіру цифрового ТБ.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:24 Ответить
шо той трумп париться,ща зе відправить в робоче відрядення наших судей, і ці всі радіо та організації будуть ще й винні
показать весь комментарий
19.03.2025 09:25 Ответить
А їм замало тих грошей, що виділяє ФСБ?
показать весь комментарий
19.03.2025 09:26 Ответить
ПУТІН ТАКОЖ ПОЧИНАВ З РОЗГОНУ НЕЗАЛЕЖНИХ МЕДІЯ...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:27 Ответить
А ініціатор цього діиства Трамп вииде сухим з води?
показать весь комментарий
19.03.2025 09:34 Ответить
Сокращение госрасходов это война с халявщиками и дармоедами, в Украине такая война тоже неизбежна,держслужба уже давно считает что жирные зарплаты,премии и статус неприкосновенных это им от бога.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:59 Ответить
"Сокращение госрасходов это война с халявщиками и дармоедами"
возможно, но это должно происходить на законном основании, а не от хотелок новоиспеченного чинуши
показать весь комментарий
19.03.2025 10:58 Ответить
Нет,безмерное раздувание госсаппарата и осыпание его золотым дождем в виде огромных зарплат,премий и привелегий должно было проходить на законном основании,но чинушки просто решили увеличить класс себе подобных ушлепков,потому что им так захотелось,они сами ступили на территорию хотелок,хитрожопости и аферизма.
показать весь комментарий
19.03.2025 11:47 Ответить
Що і слід було очікувати - Америка , поступово , піднімається проти трампістів !
показать весь комментарий
19.03.2025 13:43 Ответить
 
 