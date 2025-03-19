Посол Эстонии Кольк о ночной атаке РФ: Мир по-российски означает масштабную бомбардировку мирного населения Украины
Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила, что на фоне масштабных обстрелов украинских городов единственным правильным ответом должна быть победа над Россией.
Об этом дипломат написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что российское видение "мира" проявляется в массированных бомбардировках гражданского населения Украины.
"Мир по-российски означает масштабную бомбардировку мирного населения Украины. Наш ответ должен быть сильным - победить Россию. Это единственный язык, который они понимают", - написала дипломат.
Также она поддержала сообщение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, которая отметила, что через несколько часов после американского призыва к перемирию РФ нанесла массированные удары по регионам Украины.
Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и медицинские учреждения, что, по словам министра, является сознательным террором против украинских городов.
Напомним, вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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