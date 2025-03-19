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Новости Обстрелы Украины
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Посол Эстонии Кольк о ночной атаке РФ: Мир по-российски означает масштабную бомбардировку мирного населения Украины

Посол Эстонии Аннели Кольк заявила о страхе некоторых стран перед поражением РФ

Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила, что на фоне масштабных обстрелов украинских городов единственным правильным ответом должна быть победа над Россией.

Об этом дипломат написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что российское видение "мира" проявляется в массированных бомбардировках гражданского населения Украины.

"Мир по-российски означает масштабную бомбардировку мирного населения Украины. Наш ответ должен быть сильным - победить Россию. Это единственный язык, который они понимают", - написала дипломат.

Также она поддержала сообщение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, которая отметила, что через несколько часов после американского призыва к перемирию РФ нанесла массированные удары по регионам Украины.

Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и медицинские учреждения, что, по словам министра, является сознательным террором против украинских городов.

Напомним, вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Смотрите: Последствия дроновой атаки РФ на больницы в Сумах и Краснополье (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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обстрел (27036) Эстония (1420) война в Украине (3679)


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трамп уже под коксом, ему всё это по фиг!
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19.03.2025 11:33 Ответить
Хватит скиглить, пора по крайней мере прекращать всю торговлю с Рахой, закрывать границы, въезд для ее граждан, в том числе и для тех у кого двойное гражданство ( карантин фильтрационный на 40 дней, ничего страшного), и по крайней мере делать официальный призыв к добровольцам, показывать войну по ТВ хотя бы 10% всего времени.
Все остальное это балобольство.
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19.03.2025 11:39 Ответить
 
 